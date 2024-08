En una decisión revolucionaria, una persona transgénero australiana triunfa en una batalla legal contra una aplicación exclusiva para mujeres.

En 2022, Roxanne Tickle presentó una demanda legal contra la aplicación australiana Giggle for Girls y su fundadora Sally Grover, acusándolas de discriminación ilegal basada en la identidad de género en sus servicios. Tickle afirmó que Grover canceló su cuenta después de ver su foto y percibirla como hombre.

El Tribunal Federal de Australia, el segundo tribunal más alto del país, ordenó a Giggle for Girls pagar a Tickle 10,000 A$ (6,700 $) en daños y costas legales, pero se negó a exigir que la empresa emitiera una disculpa por escrito, que Tickle había solicitado.

Según el juez Robert Bromwich, la demanda de Tickle de discriminación directa basada en la identidad de género no tuvo éxito, pero su demanda de discriminación indirecta basada en la identidad de género sí lo tuvo.

Esta decisión fue la primera vez que el Tribunal Federal tomó una decisión sobre la discriminación basada en la identidad de género desde que se realizaron cambios en la Ley de Discriminación Sexual en 2013.

La profesora Paula Gerber de la Facultad de Derecho de la Universidad Monash dijo: "Esta decisión es una victoria significativa para las mujeres transgénero en Australia. Este caso envía un mensaje claro de que es ilegal tratar a las mujeres transgénero de manera diferente a las mujeres cisgénero. No es legal tomar decisiones sobre el género de alguien basándose en su apariencia".

Giggle for Girls se promocionó como un "espacio seguro" para que las mujeres compartan sus experiencias y tenía más de 20,000 usuarios en 2021, según los registros judiciales. La aplicación cesó sus operaciones en 2022 pero pronto volverá a funcionar, según Grover.

Bromwich señaló que Giggle for Girls solo consideraba el sexo asignado al nacer como base válida para que una persona afirme ser hombre o mujer. Tickle, que nació asignada al sexo masculino, había undergone gender-affirming surgery and had her birth certificate updated, according to him.

Grover respondió al veredicto en las redes sociales, diciendo: "Desafortunadamente, recibimos el fallo que esperábamos. La lucha por los derechos de las mujeres continúa".

Tickle describió el veredicto como "sanador" y reveló que había recibido comentarios odiosos en línea y había merchandise creado específicamente para burlarse de ella. "Hay tanto odio y bilis contra las personas transgénero y no binarias simplemente por lo que somos", dijo a los medios de Australia fuera de la corte.

La decisión del Tribunal Federal de Australia tiene implicaciones significativas para las mujeres transgénero en todo el mundo, ya que subraya la ilegalidad de tratarlas de manera diferente basándose en su apariencia. La aplicación australiana Giggle for Girls, a pesar de tener una fuerte presencia en el país con más de 20,000 usuarios en 2021, fue criticada por considerar

