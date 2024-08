En una decisión revolucionaria, el tribunal declara ilegales los objetivos climáticos de Corea del Sur, con un embrión como principal litigante.

La decisión se tomó para garantizar nuestro derecho a una vida libre de los impactos del cambio climático, se indicó. Esto marcó la primera demanda en Corea del Sur centrada en la conservación del medio ambiente. Jóvenes individuos, que señalaron a un embrión como el principal demandado y argumentaron que los objetivos climáticos insuficientes de Corea del Sur y su incumplimiento violan los derechos humanos constitucionales, iniciaron esta batalla legal. Se conoce como el caso "Sprout et al vs. Corea del Sur" debido al niño ahora toddler que anteriormente se representó como un feto no nacido, y este litigio capturó la atención del público.

Youn Se Jong, uno de los representantes legales de los demandantes, explicó que Seúl debe "revisar sus objetivos climáticos teniendo en cuenta los derechos de las generaciones futuras". Esta sentencia subrayó "el impacto del cambio climático en nuestros derechos fundamentales y que todos tenemos derecho a protegernos de él", enfatizó.

Corea del Sur anunció en 2021 un compromiso para reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero en 290 millones de toneladas para 2030 y lograr la neutralidad de carbono para 2050. Para alcanzar este objetivo, el país necesitaba reducir las emisiones en un 5,4% anual a partir de 2023 -un requisito que aún no se ha cumplido. Los activistas abogan por el fortalecimiento y el endurecimiento de estos objetivos.

El Ministerio de Medio Ambiente de Corea del Sur emitió un comunicado, expresando su intención de cumplir con la decisión del tribunal. Compartieron planes para "ejecutar meticulosamente las medidas subsiguientes".

