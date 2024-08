En una batalla de ritmo, Mama Gesa Krause está sin aliento.

15 Meses Después de Dar a Luz a Su Hija Lola, Gesa Felicitas Krause Compite en Su Cuarta Final Olímpica. En una Carrera de Alta Velocidad de 3000 Metros con Obstáculos, la Alemana No Puede Mantener el Ritmo de las Favoritas. Su Participación es Impresionante de Todos Modos.

Gesa Felicitas Krause luchó, dio lo mejor de sí misma - y cruzó la línea de meta exhausta: Pero su gran sueño había estallado mucho antes. Aproximadamente 15 meses después de dar a luz a su hija Lola, Krause no tuvo ninguna posibilidad de ganar una medalla en los 3000 metros con obstáculos en los Juegos Olímpicos. Krause terminó en el puesto 14 y penúltimo en el Stade de France en 9:26.96 minutos.

"Esto definitivamente no fue mi carrera", dijo Krause con lágrimas en los ojos: "Y eso es realmente amargo cuando una final olímpica simplemente no sale como estaba planeado desde el principio hasta el final. Cuando consideras cuánto has invertido para estar aquí hoy, te gustaría haberte presentado mejor".

En una verdadera batalla de velocidad, la campeona mundial con sede en Bahrein, Winfred Yavi (8:52.76), ganó el oro delante de Uganda's Peruth Chemutai (8:53.34). El bronce fue para Kenya's Faith Cherotich (8:55.15).

En su cuarta aparición olímpica, Krause había vuelto a esperar el gran golpe, habiendo terminado quinta en Tokio hace tres años, sexta en Río y séptima en Londres. Pero la competencia fue demasiado fuerte para la exmedallista de bronce mundial. Lea Meyer terminó décima en París con un nuevo récord personal de 9:09.59 minutos. Krause's entrenadora Olivia Gürth fue eliminada en la ronda preliminar por una centésima de segundo.

"Lola ha cambiado mi vida completamente, por supuesto"

La familia de Krause la animó desde las gradas, todos los sacrificios y dificultades de los últimos meses ya habían valido la pena para Krause solo por participar en sus cuartos Juegos Olímpicos. "Por supuesto, el sueño es ganar una medalla. Pero es muy difícil lograrlo. Lo sé demasiado", había dicho antes. Pero Krause, que ya había ganado plata en los Campeonatos Europeos de Roma en esta temporada, dio lo mejor de sí misma. Pero tuvo que rendirse temprano.

Y sin embargo: Solo su participación final fue un éxito para Krause. "Lola ha cambiado mi vida completamente, por supuesto", había dicho. Sus metas deportivas, sin embargo, seguían siendo extremadamente altas, como siempre con Krause. Raramente un atleta puede presionarse tanto, ser tan disciplinado, trabajar tan duro en un plan. Todo por el gran sueño - que no se hizo realidad.

Desde diciembre, la habitante de Hesse ha estado en cuatro campos de entrenamiento en Sudáfrica y Kenia - todos como madre de una hija joven. Sus días estaban meticulosamente planificados, esa es la única manera de manejar la vida diaria de una madre y atleta olímpica. La carrera frente a más de 60,000 fan

