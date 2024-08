En una actualización reciente, Ucrania informa de intensos combates cerca de Pokrovsk.

19:35 Detención por contrabando de oro: acciones legales rusas contra alemánSegún informes de las autoridades rusas, se ha iniciado un caso legal contra un ciudadano alemán de 58 años sospechoso de contrabando de oro. Se acusa al individuo de haber intentado introducir ilegalmente aproximadamente 13 kilogramos de barras de oro de alta calidad en el país en su autocaravana. Las autoridades aduaneras rusas iniciaron el caso, aunque no se ha revelado la identidad del hombre. El incidente tuvo lugar en la región de Pskov, que limita con Belarus, Letonia y Estonia. El valor estimado de las barras de oro supera los 90 millones de rublos (aproximadamente 900.000 euros). Las barras de oro fueron interceptadas por oficiales de aduanas y empleados del FSB. La ubicación actual del sospechoso es desconocida. Si se le declara culpable, podría enfrentar hasta cinco años de prisión y una multa de hasta un millón de rublos.

19:05 Ucrania: Mayor ataque aéreo de la historia recienteEl último ataque aéreo ruso sobre Ucrania se informa como el más significativo desde que comenzó el conflicto en febrero de 2022, según informes ucranianos. Las fuerzas rusas habrían lanzado más de 100 misiles y drones. Según el comandante de la Fuerza Aérea Ucraniana, Mykola Oleschuk, en Telegram, se interceptaron y destruyeron 102 misiles y se neutralizaron 99 de 109 drones. Este ataque combinado se clasifica como el "mayor ataque aéreo" hasta ahora.

18:40 Zelensky envía refuerzos a PokrovskEl presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, ha ordenado refuerzos a la región de Pokrovsk, tras actualizaciones sobre la situación por parte de la dirección militar. La región en el este de Ucrania ha experimentado intensos conflictos tras los recientes avances rusos.

18:10 Macron: arresto de Durov no es una decisión políticaDos días después del arresto del fundador de Telegram, Pavel Durov, el presidente francés, Emmanuel Macron, lo confirma. Afirma que "el arresto tuvo lugar en el contexto de una investigación judicial en curso", enfatizando que esto no fue una decisión política. Macron asegura que la autoridad final en el asunto recae en los tribunales.

17:42 Tribunal ruso envía a un menor de 15 años a un centro de detención juvenil por apoyo a UcraniaUn estudiante de 15 años en Rusia ha sido condenado y enviado a un centro de detención juvenil por apoyar a Ucrania, según el medio de oposición ruso Mediazona. Un tribunal de Khabarovsk lo encontró culpable de "pertenencia a una organización terrorista" y "preparación para un acto terrorista". La sentencia se dictó el 16 de agosto, pero solo se hizo pública recientemente. Un video de Telegram en el que el niño lanza cócteles molotov contra la pared de un edificio abandonado con otros dos adolescentes habría servido como evidencia. La abuela del niño sospecha que fue provocado por los servicios de seguridad rusos, ya que habría expresado su apoyo a Ucrania a compañeros de clase y en las redes sociales.

17:13 Ataque a presa en Ucrania no causa daños importantesEl ataque ruso a una presa cerca de Kyiv no habría causado daños significativos, según el gobernador de la región, Ruslan Kravchenko. La carretera sobre la presa debería volver a abrirse más tarde por la tarde, siempre y cuando no haya más ataques o alertas de ataque aéreo.

16:46 Ministro de Defensa ucraniano promete respuesta a los ataquesEl ministro de Defensa ucraniano, Rustem Ummerov, ha prometido una respuesta a los masivos ataques rusos que enfrenta su país. "Ucrania está preparando su contra-respuesta. Se están produciendo armas localmente", dijo, según el Ministerio de Defensa. También instó a los aliados occidentales a mejorar las capacidades de alcance de Ucrania y a ignorar las restricciones para atacar instalaciones militares rusas.

16:12 Grupo Wagner niega participación en el conflicto de UcraniaEl Grupo Wagner afirma que sus mercenarios no están participando en la invasión rusa de Ucrania, según un comunicado distribuido a través de Telegram. El grupo asegura que, hasta ahora, los mercenarios de Wagner solo están operando en Bielorrusia y África.

15:40 Kyiv experimenta la segunda alerta de ataque aéreo más larga desde la invasión rusaUna alerta de ataque aéreo en Kyiv duró 7 horas y 46 minutos debido a numerosos ataques rusos en Ucrania, según el periodista Denis Trubetskoy. Esto es la segunda alerta de ataque aéreo más larga en la capital desde que comenzó la invasión rusa, con la más larga durando 8 minutos y 15 segundos más, según el antiguo asesor del Ministerio del Interior ucraniano, Anton Gerashchenko. En otras regiones de Ucrania, las alertas de ataque aéreo duraron hasta diez horas, según Gerashchenko.

14:55 Jefe de la IAEA prioriza la inspección de la planta nuclear de KurskEl director general de la Agencia Internacional de Energía Atómica (OIEA), Rafael Grossi, ha anunciado sus planes de supervisar personalmente la inspección de la planta nuclear de Kursk en la óblast de Kursk, donde las tropas ucranianas han entrado. Grossi enfatizó la necesidad de mantener la seguridad de las instalaciones nucleares a cualquier costo, destacando que "en ninguna circunstancia" este principio debe ser comprometido. La inspección planeada está programada para el martes. Miles de soldados ucranianos entraron en Kursk en un ataque sorpresa el 6 de agosto.

14:47 Incendio en la mayor refinería de petróleo de Rusia en OmskSe ha declarado un incendio en la mayor refinería de petróleo de Rusia, ubicada en la ciudad de Omsk, según el operador Gazprom. La empresa informó en un comunicado que el fuego en el equipo tecnológico de la refinería fue detectado por el sistema de seguridad automático y se estaba gestionando. Las operaciones continúan como de costumbre. Siete trabajadores resultaron heridos en el incendio, según la agencia de noticias rusa TASS, con un fallecido reportado más tarde. Los informes iniciales solo mencionaban dos heridos.

14:32 El Ministerio de Defensa de Moscú Afirma la Destrucción de Almacenes de Armas y Municiones Occidentales en UcraniaEl Ministerio de Defensa ruso ha declarado que las tropas rusas han atacado estaciones de compresión de gas y transformadores de energía en Ucrania. Estas instalaciones energéticas, que se dice que suministraban energía al complejo militar-industrial ucraniano, fueron atacadas presuntamente con drones y misiles. También se informes de que se atacaron almacenes de armas y municiones occidentales en dos aeródromos ucranianos.

14:09 Periódico: Al Menos 247 Soldados Rusos Capturados en la Región de KurskDesde su invasión encubierta en la región rusa de Kursk el 6 de agosto, las tropas ucranianas habrían capturado a más de 240 soldados rusos, según un análisis del Washington Post. El periódico revisó más de 130 fotos y videos tomados desde el inicio de la invasión, muchos de los cuales fueron filmados por soldados ucranianos y compartidos en las redes sociales. El análisis también included fotos tomadas por un fotógrafo del Washington Post de una prisión donde se reporta que son retenidos soldados rusos capturados en Ucrania. Las imágenes autenticadas muestran a al menos 247 prisioneros rusos, lo que respalda los informes de las autoridades ucranianas sobre la captura de cientos de rusos durante la invasión. Muchos de los capturados parecían haber rendido sin resistencia.

13:43 Objeto No Identificado Invade el Espacio Aéreo Polaco y Puede haber AterrizadoDurante el ataque ruso en Ucrania, un objeto infiltró el espacio aéreo polaco y probablemente aterrizó en territorio polaco, según la agencia de noticias del estado PAP, citando el mando de operaciones de las fuerzas armadas. La búsqueda del objeto, que no era un misil, continúa. El general Maciej Klisz, el comandante operativo de las fuerzas armadas, le dijo a Polsat News: "Durante el ataque sustancial en el territorio ucraniano el lunes, un objeto probablemente entró en el territorio polaco". El Guardian, citando a un portavoz del ejército, informó que el objeto probablemente era un drone.

13:21 Reportan Impactos de Misiles Rusos en Presa al Norte de KyivEn el extenso ataque aéreo en Ucrania hoy, una presa al norte de Kyiv fue reportada como objetivo de un misil ruso, según informes de medios ucranianos. Un video, publicado por el periodista Yaroslav Trofimov del "Wall Street Journal" entre otros, muestra una sección de la planta hidroeléctrica en llamas. "Si la presa se rompe, millones de personas aguas abajo podrían morir", escribe Trofimov. No se han emitido declaraciones oficiales sobre los daños en la estructura.

12:57 Zelenskyy lo Califica como 'Uno de los Ataques Más Fuertes' por RusiaRusia ha desplegado más de 100 misiles y casi 100 drones en el último ataque masivo, según informes ucranianos. "Este fue uno de los ataques más fuertes", dijo el presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy en un mensaje de video publicado en Telegram. El Ministerio de Defensa ruso, por el contrario, afirma en Telegram haber "golpeado todas las instalaciones de infraestructura objetivo" en ataques masivos en Ucrania. Zelenskyy explica que fue un "ataque combinado", que involucró más de 100 misiles de varios tipos y alrededor de 100 drones Shahed de origen iraní. El Ministerio de Defensa ruso menciona un "golpe masivo con armas de largo alcance de alta precisión" en "instalaciones de infraestructura energética importantes".

12:38 Kyiv Pide a Occidente Autorizar Ataques Profundos en Territorio RusoUcrania está pidiendo a Occidente que permita el uso de armas para ataques profundos en territorio ruso. "Tal decisión aceleraría el fin del terror ruso", escribió el jefe de gabinete del presidente Volodymyr Zelenskyy, Andriy Yermak, en Telegram.

12:09 Portavoz del Kremlin Declara que las Negociaciones con Ucrania son IrrelevantesRusia considera que las negociaciones con Ucrania sobre un alto el fuego se han vuelto casi irrelevantes. La invasión de las tropas ucranianas en la región fronteriza rusa de Kursk no puede ser tolerada, dice el portavoz del Kremlin Dmitry Peskov. No ha habido conversaciones sobre un alto el fuego y el tema ya no es relevante.

11:41 Munz: "El Ejército Belaruso no es Really una Amenaza"El dictador Lukashenko está congregando a decenas de miles de soldados en la frontera con Ucrania, un hecho que está causando preocupación. Sin embargo, según el corresponsal de ntv Rainer Munz, esto es más una demostración de fuerza que una amenaza real.

10:22 Soldado ucraniano lucha contra misil crucero ruso con ametralladora Esta mañana, soldados ucranianos de una unidad de defensa aérea informaron haber atacado un misil crucero ruso utilizando una ametralladora montada en un camión en la región occidental de Transcarpatia. El gobernador Viktor Mykyta compartió este video en las redes sociales. Según su declaración, el misil estaba dirigido a la región desde el área vecina de Lviv y fue derribado por el 650º batallón separado de ametralladoras antiaéreas. La legitimidad del video fue confirmada por el equipo de verificación RTL/ntv. Sin embargo, según el "Kyiv Independent", no fue un impacto de ametralladora lo que derribó el misil, sino un misil de defensa aérea de las fuerzas armadas ucranianas. Esto lo afirmó el antiguo portavoz de la fuerza aérea, Yuriy Ignat.

10:03 Rusia lanza ataques en 15 regiones ucranianas - Infraestructura energética objetivo Más de la mitad de las regiones de Ucrania fueron atacadas por Rusia esta mañana, según el primer ministro Denys Shmyhal. "Hoy, 15 regiones fueron sometidas a intensos ataques rusos. El enemigo utilizó diversos tipos de armas: drones, misiles, misiles hipersónicos Kinzhal. Hay bajas y heridos", escribió Shmyhal en Telegram. Según los informes ucranianos, la infraestructura energética de cuatro regiones fue alcanzada. Las autoridades de Zaporizhzhia, Sumy, Rivne y Lviv informaron que sus regiones fueron objetivo de la infraestructura energética. En algunas áreas de la capital Kyiv, se interrumpieron los suministros de electricidad y agua, según el alcalde Vitali Klitschko.

09:40 ISW: Rusos reubican fuerzas a la región de Kursk

El ejército ruso probablemente está reubicando tropas de áreas menos críticas en el frente ucraniano a la región de Kursk, según expertos del Instituto para el Estudio de la Guerra (ISW). Los comandantes de la 810ª Brigada de Infantería de Marina, la 155ª Brigada de Infantería de Marina, la 11ª Brigada de Infantería Aerotransportada (VDV), el 56º Regimiento de VDV (7ª División de VDV) y el 51º Regimiento de VDV (106ª División de VDV) informaron al presidente ruso Vladimir Putin sobre las operaciones de combate en los territorios rusos limítrofes con Ucrania durante el fin de semana. El último informe de situación del ISW sugiere que la región de Kursk es el destino previsto. El think tank ha observado elementos de la 810ª Brigada de Infantería de Marina, la 155ª Brigada de Infantería de Marina y la 11ª Brigada de VDV en combate en la región de Kursk y ha recibido indicaciones de que el mando militar ruso recently redeployed elements of the 56th VDV Regiment from the Robotyne area in western Zaporizhzhia to the border region. Los expertos dicen que el comando militar ruso resiste la presión operativa para retirar fuerzas de los esfuerzos ofensivos prioritarios para capturar Pokrovsk en la región de Donetsk.

09:14 Se reportan primeras bajas por intensos bombardeos rusos

Al menos tres personas han muerto en ataques aéreos rusos, según las autoridades ucranianas. Se han informado bajas en Luzk en el oeste, Dnipro en el este y Zaporizhzhia en el sur. El alcalde de Luzk, Ihor Polischchuk, dijo que un edificio residencial de varias familias fue alcanzado por "fuego enemigo", lo que resultó en una baja. Los gobernadores de las regiones de Odessa, Zaporizhzhia y Kharkiv anunciaron explosiones en sus regiones en Telegram y pidieron a las personas que busquen refugio. Antes, el gobernador de la región central de Poltava, Filip Pronin, informó que cinco personas resultaron heridas en un ataque a una instalación industrial.

aquí.08:50 Ucrania preocupada por el movimiento de tropas de Belarús hacia la frontera: "La entrada de Belarús en la guerra prolongaría el frente"

Ucrania monitorea con preocupación la situación mientras Belarús moviliza tropas cerca de su frontera compartida. El despliegue actual es mayor que los anteriores y la participación de Belarús en la guerra podría tener graves consecuencias, como explicó la reportera de ntv Nadja Kriewald.

08:22 Explosiones resonaron en ciudades ucranianas; corte de energía en Kyiv

Se escuchan explosiones en varias ciudades ucranianas después del ataque aéreo ruso masivo (ver entrada a las 07:24). El "Kyiv Independent" reporta que las sirenas de alarma aérea sonaron en todo el país alrededor de las 6:00 a.m. hora local. Las explosiones se informaron primero en Kyiv alrededor de las 8:30 a.m., con explosiones adicionales que siguieron. El alcalde de Kyiv, Vitali Klitschko, dijo que había cortes de energía en "varios distritos" de la capital y también había problemas con el suministro de agua en el lado derecho de la ciudad. Se registraron explosiones en Kharkiv, Odessa, Vinnytsia, Zaporizhzhia, Kremenchuk, Dnipro, Khmelnytskyi, Kropyvnytskyi y Kryvyi Rih.

07:24 Rusia Lanza Intenso Asalto Aéreo sobre UcraniaSegún diversas fuentes, Ucrania está siendo objeto de intensos bombardeos. El "Kyiv Post" informa sobre explosiones en Kyiv en este momento, lo que indica que Ucrania está siendo atacada por misiles y drones rusos desde tierra, aire y mar. El analista militar Nico Lange afirma que Rusia está lanzando misiles desde barcos en el Mar Negro y desplegando 11 bombarderos Tu-95, así como utilizando drones y misiles balísticos. El intenso ataque aéreo ruso sobre Ucrania está causando explosiones en varias ciudades.

07:07 Comandante checheno confirma bajas ucranianas en KurskLas fuerzas especiales chechenas del batallón Achmat, junto con la 2.ª Brigada de Fuerzas Especiales, afirman haber eliminado dos vehículos de personal blindados, cinco vehículos de combate blindados y un tanque ligero de origen francés (AMR) en la región de Kursk durante las últimas 24 horas. El comandante, el mayor general Apti Alaudinov, ha informado esta información a la agencia de noticias rusa TASS. Además, las fuerzas rusas han eliminado una unidad de lanzagranadas automáticas y un mortero, y han destruido un cañón, causando graves daños a las tropas ucranianas al atacar estas instalaciones militares. Alaudinov asegura que el avance de las tropas ucranianas ha sido detenido. "El enemigo está intentando avanzar, pero sin éxito. Ya hemos comenzado a aniquilar al enemigo en varias áreas y a liberar algunos asentamientos. Estoy seguro de que esta operación continuará todos los días".

06:41 Corea del Norte: Kim Jong Un fomenta la producción de drones kamikazeEl líder norcoreano Kim Jong Un ha instado al desarrollo y construcción de más drones kamikaze como parte integral de sus preparativos para la guerra, según informó la agencia de noticias estatal KCNA. Los drones kamikaze son vehículos aéreos no tripulados armados con explosivos que se guían hacia objetivos enemigos. Rusia utiliza con frecuencia este tipo de drones iraníes en Ucrania. La relación entre Corea del Norte y Rusia se ha fortalecido debido a esto. La prueba del drone tuvo lugar el sábado, en medio de la creciente tensión con el vecino surcoreano, según informó la KCNA. Las fotos muestran drones blancos con alas en forma de X volando hacia objetivos de tanques, lo que resulta en explosiones. Los objetivos se asemejan a los tanques K-2 surcoreanos, según la agencia de noticias surcoreana Yonhap.

06:34 Ucrania: se estima que 1140 soldados rusos "neutralizados" en un díaSegún los informes del ejército ucraniano, 1140 soldados rusos han sido muertos o heridos en las últimas 24 horas. Esto eleva el total de personal militar ruso perdido desde el inicio del conflicto a 608.820. Estas cifras no pueden ser verificadas de forma independiente. Durante el mismo período, se han destruido cuatro tanques rusos, 17 vehículos blindados, 47 sistemas de artillería, un lanzacohetes múltiple, un sistema de defensa aérea y 39 drones.

06:12 Kiev advierte a Minsk contra "decisiones lamentables"Ucrania ha pedido a Bielorrusia que retire sus grandes contingentes militares y equipos de la región fronteriza. El Ministerio de Asuntos Exteriores ha instado a Bielorrusia a abstenerse de acciones hostiles y a evacuar sus tropas de la región fronteriza. Ucrania aconseja a Bielorrusia que evite tomar "decisiones lamentables" debido a la presión de Moscú. Bielorrusia aún no ha respondido a esta solicitud. Según fuentes ucranianas, estas tropas incluyen unidades especiales bielorrusas y exmiembros de Wagner, así como tanques, artillería, sistemas de defensa aérea y equipo de ingeniería estacionados en la región de Gomel en la frontera norte de Ucrania. La declaración destaca que Ucrania nunca ha iniciado hostilidades contra el pueblo bielorruso y promete mantener esta política en el futuro.

05:46 Gobernador ruso anuncia daños en propiedades por escombros de dronesA causa de los escombros de drones ucranianos derribados, varias casas han resultado dañadas en la región rusa de Saratov, según reveló el gobernador regional. Las ciudades de Saratov y Engels han resultado afectadas, lo que ha llevado al despliegue de todos los servicios de emergencia. Engels es el hogar de una importante base de bombarderos en Rusia.

03:52 Defensa Aérea Informa de Intrusión de Drones en KievFuentes militares ucranianas han informado de que los sistemas de defensa aérea están operando en la región de Kiev para repeler los ataques de drones rusos. "Objeto aéreo no identificado avistado. Los sistemas de defensa aérea de la región están activos", informó la administración militar regional en Telegram, sin proporcionar información sobre posibles víctimas o daños.

00:19 Zelensky condena "deliberado" ataque a equipo de ReutersEl presidente ucraniano Volodymyr Zelensky abordó el ataque con cohetes letal al equipo de Reuters en su discurso vespertino. Un trabajador de Reuters murió y otros dos resultaron heridos cuando un hotel en la ciudad oriental ucraniana de Kramatorsk fue impactado por un cohete ruso Iskander. La víctima fatal ha sido identificada como el británico Ryan Evans, quien había trabajado para Reuters desde 2022, brindando asesoramiento en matters de seguridad en Ucrania, Israel y los Juegos Olímpicos de París. Zelensky describió el ataque como "absolutamente deliberado", lamentando la pérdida de vidas y expresando sus condolencias a la familia y amigos de la víctima. La Oficina del Fiscal General de Ucrania ha anunciado una investigación en Telegram. El ataque tuvo lugar el sábado a las 22:35 hora local, pero aún no está claro si el cohete fue lanzado desde Rusia o si el hotel fue específicamente objetivo. Rusia aún no ha respondido.

