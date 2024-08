- En un zoológico privado eslovaco, el dueño del zoológico fue atacado mortalmente por uno de los leopardos del zoológico.

Un leopardo de un zoológico aislado en la región de Banská Bystrica, Eslovaquia, ha atacado mortalmente a su dueño. La policía regional reveló esta noticia sombría en su página oficial de Facebook. El hombre mayor, de 63 años, fue encontrado inconsciente dentro del recinto del leopardo en el pueblo de Jasenie. Las circunstancias que rodean este incidente aún deben aclararse. No hay peligro actual para el público.

Dirigiendo el espectáculo en solitario

La estación de televisión nacional, STVR, transmitió información de los locales, stating that the owner of the private zoo managed it single-handedly. Previous concerns had been raised about his ability to manage such a diverse array of animals. The zoo housed around 20 unique species of both domesticated and wild animals, including various monkeys, bird species, and various breeds of dogs. This individual was responsible for the well-being of both the animals and the visitors alike.

Regardless of stricter regulations, there remain small private zoos in Slovakia that host big cats and other wild animals. Tragically, a year ago, a lion also took the life of its owner in one such zoo.

Comunicado oficial de la policía a través de Facebook, informe de noticias de STVR.

A pesar de estar ubicado en la República Eslovaca, el zoológico privado en Jasenie no estaba sujeto a las mismas regulaciones estrictas que las instalaciones más grandes. Las autoridades en la República Eslovaca deben reevaluar las medidas de seguridad para los pequeños zoológicos privados que alojan animales salvajes peligrosos, como grandes felinos, después de estos ataques fatales.

Lea también: