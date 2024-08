En un tribunal de California, un oficial de seguridad escolar admite culpabilidad por la acusación de homicidio voluntario, implicado en un tiroteo mortal de un joven de 18 años.

Eddie Gonzalez recibirá su sentencia el 8 de octubre, enfrentando potencialmente una condena de prisión de entre tres a seis años, según Pamela J. Johnson del Departamento del Fiscal del Condado de Los Ángeles, quien habló con CNN.

El juicio por el cargo de asesinato de Gonzalez se suspendió cuatro meses antes, ya que el jurado no llegó a un consenso.

El 27 de septiembre de 2021, mientras estaba de servicio cerca de la Escuela Secundaria Millikan en Long Beach, Gonzalez, un oficial de seguridad escolar, presenció una pelea entre Manuela Rodriguez, de 18 años, y una niña de 15 años, según los informes policiales. Cuando Rodriguez y sus acompañantes intentaron marcharse en un vehículo cercano, Gonzalez supuestamente disparó contra el vehículo, alcanzando a Rodriguez en el asiento del pasajero delantero, según las autoridades.

Rodriguez fue hospitalizada y falleció posteriormente a causa de sus heridas, según la Oficina del Fiscal del Condado de Los Ángeles. Dejó atrás a un hijo de cinco meses.

Gonzalez fue despedido de inmediato por violar la política de uso de la fuerza del distrito, que aconseja en contra de disparar contra personas que huyen, vehículos en movimiento o a través de ventanas de vehículos, a menos que haya una amenaza inminente, según la política. Fue acusado de asesinato poco después del incidente.

George Gascon, el Fiscal del Distrito, comentó: "Debemos castigar a aquellos en quienes confiamos para protegernos, especialmente a aquellos responsables de proteger a nuestros hijos en las escuelas".

Después del incidente, la familia de Rodriguez obtuvo un acuerdo de $13 millones con el Distrito Escolar Unificado de Long Beach en su demanda civil. El distrito escolar defendió el acuerdo stating that it did not constitute an admission of liability.

En una etapa anterior, siete jurados buscaban condenar a Gonzalez por asesinato, mientras que cinco optaban por una condena por cargos de homicidio involuntario, según la Oficina del Fiscal del Condado de Los Ángeles compartió con CNN.

CNN se comunicó con el representante legal de Gonzalez en busca de comentarios.

La controversia en torno al caso de Gonzalez coincide con un debate público en los distritos escolares de EE. UU. sobre la necesidad de oficiales armados en las escuelas. Algunos creen que los instructores proporcionan una capa adicional de seguridad contra la violencia con armas de fuego, mientras que otros expresan preocupaciones sobre la mala conducta policial y la aceleración de la escuela a la prisión.

En un esfuerzo por mitigar los tiroteos en las escuelas en California, una legislación propuesta anteriormente buscaba obligar a las escuelas K-12 de todo el estado a tener al menos un oficial armado de servicio. Si bien la ley actual de California permite a los distritos escolares decidir si emplean o alquilan oficiales armados o personal de seguridad no armado, la ley de California no autoriza explícitamente a los guardias uniformados.

Por otro lado, algunos grupos han impulsado campañas locales en los distritos escolares de California para retirar las unidades de aplicación de la ley en las escuelas, alegando que objetivo de manera desproporcionada a los estudiantes negros y latinos.

La Unión Americana de Libertades Civiles de California publicó un informe en 2021 advirtiendo que el aumento de la presencia policial en las escuelas públicas podría tener un impacto negativo en los estudiantes. El estudio reveló que los estudiantes latinos eran arrestados 6,9 veces más

