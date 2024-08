- En un revés legal para el AfD de Turingia, su demanda contra la protección constitucional no tuvo éxito.

En vísperas de las elecciones estatales de Turingia, la rama local de AfD no logró revertir un juicio contra la Oficina de Protección Constitucional del estado. El Tribunal Administrativo de Weimar desestimó la queja del partido contra su informe de 2021, considerando que no había justificación para la demanda. AfD había solicitado la eliminación y corrección de tres secciones, pero esto no afectó la clasificación del informe como "claramente de extrema derecha".

El portavoz estatal de AfD, Stefan Möller, expresó su descontento con la decisión y anunció que llevaría el caso al Tribunal Administrativo Superior de Turingia. El subjefe de la Oficina de Protección Constitucional, Roger Derichs, se mostró optimista regarding the verdict's permanence.

Revisión histórica y falta de respeto a los derechos humanos

El juicio se centró en tres secciones del informe que presentaban declaraciones de los portavoces estatales Björn Höcke y Stefan Möller como tergiversadas y condensadas desde la perspectiva de AfD. Estas secciones caían bajo los títulos "Islamofobia: Violación de los Derechos Humanos", "Atentados contra los Principios de Estado de Derecho" y "Revisión Histórica".

El juez presidente mantuvo que las citas se presentaron correctamente y su interpretación permaneció dentro de límites aceptables. La oficina vio una violación de los derechos humanos en una declaración de Björn Höcke que sugería que no todas las culturas son compatibles. Además, una publicación sobre el Día del Duelo, que omitió a las víctimas del Holocausto de una lista de víctimas de la guerra, podría considerarse revisión histórica.

El interés público prevalece

El juez determinó que el interés público superaba el estigma que la publicación podría haber causado al partido. Además, los representantes de AfD aún podrían expresar sus opiniones a pesar de la publicación.

AfD frecuentemente desafía las clasificaciones de la Oficina de Protección Constitucional a nivel estatal o federal. El Tribunal Administrativo Superior de Münster confirmó la clasificación de extrema derecha del afiliado federal en mayo. De manera similar, el Tribunal Administrativo de Múnich apoyó la clasificación de AfD en Baviera. En Turingia, según Möller, no hay planes para desafiar la etiqueta de "claramente de extrema derecha".

Durante semanas, AfD ha encabeado las encuestas en Turingia con alrededor del 30 por ciento. Las elecciones estatales están programadas para septiembre.

