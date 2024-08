En un motín tras otro abuso.

Después de los dorados días de Versalles, el deporte hípico lucha por recuperar su imagen. El próximo "repugnante" video de una campeona mundial golpeando a su caballo está calentando las emociones solo cuatro semanas después del escándalo de maltrato que involucró a Charlotte Dujardin. Se dice que hay más por venir. ¿Qué hay realmente detrás de todo esto?

La historia detrás de la historia se cuenta rápidamente. Un mozo de cuadra de la jinete de dressage Carina Cassoe Krüth filma su trabajo de entrenamiento a petición de su jefa en 2022. Entre otras cosas, se muestra a la campeona mundial del equipo Cassoe Krüth golpeando con fuerza dos veces las ancas derechas de su yegua Danciera con el látigo. Dos años después, el mozo de cuadra deja a su empleadora en malos términos, y unos días después, el video se vuelve viral en las redes sociales. ¿Coincidencia?

No, dice Isabell Werth, no hay mucha coincidencia involucrada. "No se trata de bienestar animal", dijo la jinete más exitosa de la historia a SID: "Si fuera sobre documentar el manejo completamente incorrecto e innecesario del caballo, el video habría sido pasado directamente a las autoridades responsables, no dos años después". Pero eso no es lo que sucedió, y no es difícil adivinar que hay vanidad personal detrás de ello. De manera similar, en el caso de la tres veces campeona olímpica Charlotte Dujardin, que se ve golpeando las patas del caballo con un látigo en un video. Hay diferentes informes sobre cuándo se grabó el video, tal vez hace dos años, tal vez hace cuatro. Solo se hizo público dos días antes del inicio de los Juegos Olímpicos de París. ¿Coincidencia?

"Videos perturbadores y repugnantes"

Isabell Werth habla de "fallo humano" en lo que se ve en los videos, un comportamiento que "nunca debería suceder en la asociación con el caballo". Un caballo debe ser corregido en su educación, "pero no con brutalidad y violencia cruda". Es innecesario, inútil, completamente incorrecto, pero: "Si realmente quieres ayudar al caballo, tienes que intervenir inmediatamente, no dos años después".

A pesar de la cuestionable motivación detrás de la publicación de los videos, el daño al deporte no puede negarse. Especialmente porque tales casos han sido más frecuentes en tiempos recientes. Por ejemplo, en diciembre de 2023, el broadcaster danés TV2 llevó imágenes perturbadoras de la operación de entrenamiento del jinete Andreas Helgstrand al público, y en febrero de 2024, la FEI habló de "videos perturbadores y repugnantes" de los métodos de entrenamiento del jinete de dressage estadounidense Cesar Parra.

"La situación es muy negativa y deprimente para nuestro deporte", dijo Monica Theodorescu a SID en París. Deprimente y especialmente peligroso, ya que el deporte hípico tiene que demostrar una y otra vez su valía olímpica. Incidentalmente, los saltadores en

