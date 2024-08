En un lapso de 24 horas, Ucrania experimentó aproximadamente 160 escaramuzas con las fuerzas rusas a lo largo de la línea del frente.

16:07 Informes de 160 Enfrentamientos en Área de Combate Reportados por las Fuerzas Ucranianas Hoy. Las batallas fueron intensas en diez ubicaciones, con la situación alrededor de Pokrovsk siendo la más tensa, según informó el Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Ucrania por la mañana. Según esto, las tropas rusas llevaron a cabo cinco ataques con 15 cohetes y 95 ataques con 127 bombas aéreas guiadas en posiciones ucranianas, así como en ciudades y pueblos.

10:57 Empleado de Reuters Desaparecido Después del Ataque a un Hotel en Kramatorsk - Continúa la Búsqueda en los EscombrosEn la noche, las tropas rusas, según fuentes ucranianas, atacaron un hotel en la ciudad oriental ucraniana de Kramatorsk, lo que resultó en que un empleado de la agencia de noticias Reuters desapareció. Dos más resultaron heridos. En un comunicado de la agencia de noticias, se indicó que un equipo de seis miembros de Reuters estaba en el Hotel Sapphire cuando tuvo lugar el ataque. El edificio "fue obviamente alcanzado por un cohete" ayer. "Uno de nuestros colegas sigue desaparecido, dos más fueron trasladados al hospital para recibir tratamiento", dijo el comunicado. Están colaborando con las autoridades en Kramatorsk. El gobernador de la región de Donetsk, Vadym Filashkin, escribió en Telegram que "los rusos atacaron Kramatorsk". Dos periodistas resultaron heridos y uno sigue desaparecido. "Las autoridades, la policía y los servicios de rescate están presentes en el lugar. La limpieza de los escombros y las operaciones de rescate continúan". El Ministerio de Defensa ruso no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios. "Las tropas rusas atacaron la ciudad de Kramatorsk, probablemente con un misil Iskander-M", dijo un comunicado de la Oficina del Fiscal General de Ucrania, que ha iniciado una investigación preliminar sobre el ataque. Según esto, el misil impactó ayer a las 22:35 hora local.

10:44 Éxito en la Intercepción de Drones Rusos: Casi Todos los Drones Shahed Interceptados y Destruidos AnocheLa defensa aérea de Ucrania tuvo una buena noche: ocho de nueve drones rusos Shahed fueron interceptados y destruidos por las fuerzas de defensa aérea ucranianas. Esto fue informado por la agencia de noticias del estado Ukrinform citando al comandante de la fuerza aérea, Mykola Oleschuk. Según esto, los defensores ucranianos no solo interceptaron casi todos los drones kamikaze, sino también la mayoría de los cohetes que lanzaron.

10:20 Hotel en Kramatorsk Attacked - Several Western Journalists InjuredSeveral Western journalists were injured in an overnight Russian attack on the eastern Ukrainian city of Kramatorsk, according to official reports. A hotel was hit, two people were rescued injured, and one person is still trapped under the debris, wrote the Ukrainian governor of the Donetsk region, Vadym Filashkin, on Telegram. "All three victims are journalists, citizens of Ukraine, the USA, and the UK." The attack was confirmed in pro-Russian blogs. According to this, Kramatorsk was attacked with heavy guided bombs of the FAB-1500 type. However, it is reported that a machine-building factory and several military objectives were hit.

09:54 Crítica a las Políticas de Exportación de EE. UU.: Las Normas de Exportación de EE. UU. Desencadenan Reacciones de China

China ha criticado los controles más estrictos impuestos por EE. UU. a docenas de exportadores de la República Popular. Esta medida, según el Ministerio de Comercio en Beijing, perturba el orden comercial internacional y obstaculiza el intercambio comercial normal. China tomará medidas necesarias para proteger los derechos legítimos de sus empresas. Esta reacción surge en respuesta a una decisión del gobierno de EE. UU. del viernes pasado, que colocó a 105 empresas - 42 chinas, 63 rusas y 18 de otros países - en una lista con restricciones comerciales. Estas empresas fueron objetivo por diversas razones, desde el suministro de electrónica estadounidense al ejército ruso hasta la fabricación de miles de drones utilizados en la invasión de Ucrania por parte de Rusia. Estas empresas ahora tendrán que obtener licencias difíciles de obtener.

09:29 ISW Aboga por el Uso Ilimitado de Misiles de Largo Alcance por Parte de Ucrania

El think tank estadounidense Institute for the Study of War (ISW) aboga por el uso sin restricciones de armas de largo alcance por parte de Ucrania en territorio ruso. A pesar de la reorganización de las fuerzas aéreas en la retaguardia más profunda, muchos objetivos militares aún están dentro del alcance de los misiles ATACMS de EE. UU., que Ucrania ya posee pero no puede usar para ataques en territorio ruso debido a las restricciones de Washington. "El ISW estima que al menos 250 objetivos militares y paramilitares en Rusia están dentro del alcance de los misiles ATACMS proporcionados por EE. UU. a Ucrania", indica un reciente análisis. Sin embargo, solo se permiten ataques con lanzadores múltiples HIMARS y misiles GLMRS. "Esto permite a Ucrania atacar como máximo 20 de los 250 objetivos", dice el ISW.

09:06 Kiev: 1190 Soldados Rusos "Eliminados" en un DíaSegún las cifras oficiales de Kiev, las pérdidas rusas siguen siendo altas: 1190 soldados rusos fueron muertos o incapacitados en combate en un día. El Ministerio de Defensa de Ucrania informa que un total de 607 680 soldados rusos han sido "eliminados" desde el comienzo de la guerra en febrero de 2022. El ministerio anunció que el enemigo también perdió cinco tanques más (8547). Desde el comienzo de la invasión rusa, Ucrania ha contado más de 16 600 vehículos blindados y alrededor de 14 000 drones que ya no están en posesión del ejército ruso o han sido destruidos. Estas cifras no pueden ser verificadas de manera independiente. Moscú guarda silencio sobre sus propias pérdidas en Ucrania.

08:39 Fuerza Aérea Ucraniana: La Mayoría de los Misiles y Drones Rusos Derribados Anoche.

23:59 Ucrania alega que Rusia disparó varios misiles y drones hacia el norte y este del país la noche anterior. La mayoría de los misiles no alcanzaron sus objetivos, según la fuerza aérea. Rusia utilizó misiles balísticos Iskander-M, misiles crucero Iskander-K y seis misiles guiados en este ataque. Sin embargo, no se reveló el número de estos misiles impactados. Por otro lado, ocho de nueve drones de asalto rusos fueron abatidos.

08:08 Seis personas resultan heridas tras ataque con cohetes en el distrito de Slobidsky de KharkivEl número de pacientes ha aumentado a seis tras un ataque con cohetes rusos en el distrito de Slobidsky en la óblast de Kharkiv, según informó el alcalde de Kharkiv, Ihor Terekhov, a través de Ukrinform.

07:32 Zelensky elogia el lanzamiento de los nuevos drones de cohetes ucranianos PalianytsiaEl presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, aplaudió los nuevos drones de cohetes Palianytsia producidos en Ucrania. Zelensky afirmó que estos drones de cohetes, junto con otros avances militares, son cruciales para el país debido a los retrasos en las decisiones de ciertos socios internacionales. "Hoy, nuestra nueva arma fue efectivamente desplegada en combate", declaró, según "Kyiv Independent". "Una nueva clase de drone de cohetes ucraniano, Palianytsia".

06:55 Comandante del Azov expresa preocupaciones sobre el canje de prisioneros: no hay soldados del Azov entre los liberadosNo hubo soldados del Azov en el canje de prisioneros entre Rusia y Ucrania, según informes ucranianos que citan al comandante de la brigada Denys Prokopenko. "Kyiv Independent" reporta que el comandante del Regimiento Azov criticó el último canje de prisioneros, expresando su decepción de que ninguno de los soldados del Azov capturados durante más de dos años fuera incluido.

06:14 Gobernador confirma cinco muertos en ataque ucraniano en la región fronteriza rusa de BelgorodCinco civiles murieron y 12 resultaron heridos, cuatro de ellos de gravedad, en un ataque aéreo ucraniano en la región fronteriza rusa de Belgorod durante la noche, según informaron las autoridades locales. El gobernador Vyacheslav Gladkov dijo que tres menores resultaron heridos, dos de los cuales fueron hospitalizados. Ucrania ha aumentado sus ataques en territorio ruso y ha avanzado en la región de Kursk que limita con Belgorod a principios de agosto. Belgorod es objetivo regular de ataques aéreos y con drones ucranianos, presuntamente en represalia por los ataques desde el lado ruso.

05:47 Rusia: víctimas en el ataque artillero ucranianoSe informaron cinco muertos y 12 heridos debido a la artillería en la ciudad de Rakitnoe en el suroeste de Rusia, según el gobernador de la región, Vyacheslav Gladkov, en Telegram. Los informes no pudieron ser verificados y Ucrania aún no ha comentado al respecto.

04:26 Ciudad de Sumy reporta impactos de cohetes e injuriesLa ciudad de Sumy reportó dos sitios impactados por cohetes, así como siete injuries, dos de ellos graves, según la administración militar regional. Rusia atacó la infraestructura civil de Sumy durante la noche del sábado, según el informe de la autoridad.

03:35 Kharkiv: militares rusos lanzan ataques con cohetes en dos ciudadesEl gobernador de la región de Kharkiv, Oleh Syniehubov, emite una advertencia: los militares rusos han lanzado ataques con cohetes en las ciudades de Kharkiv y Chuhuiv. En este momento, una persona ha resultado herida. Se reportó una gran explosión en Kharkiv, con el alcalde Ihor Terechow informando lo mismo en Telegram. Advierte a la población para que tenga precaución. La causa de la explosión aún se desconoce.

03:06 Defensa aérea ucraniana alerta sobre drones de combateSe inicia una alerta aérea en el este y sur de Ucrania durante la noche. Las fuerzas aéreas ucranianas emiten advertencias, incluyendo un grupo de drones de combate Shahed que se mueven sobre el mar Negro hacia la región sureña ucraniana de Mykolaiv. Se esperan ataques rusos intensificados alrededor del Día de la Independencia de Ucrania, que cayó el sábado. Hasta el momento, no se ha producido una gran oleada de ataques.

01:32 Hungría acusa a Bruselas de detener los suministros de petróleoHungría sospecha que la Comisión Europea es responsable de detener los suministros de petróleo ruso, según el ministro de Relaciones Exteriores Péter Szijjártó. "El hecho de que la Comisión Europea haya dicho que no está dispuesta a ayudar a garantizar el suministro de energía de Hungría y Eslovaquia sugiere que la orden fue emitida desde Bruselas a Kyiv para (...) crear problemas con el suministro de energía de Hungría y Eslovaquia", dijo Szijjártó. La Comisión Europea inicialmente se negó a comentar. La Ucrania había puesto a la productora de petróleo rusa Lukoil en la lista de sanciones en junio y bloqueó el oleoducto Druzhba, que pasa por territorio ucraniano. Esto ha reducido significativamente los suministros de energía para países como Hungría y Eslovaquia.

22:12 Tropas rusas hieren a cuatro mujeres en ataque a village de KupianskLas tropas rusas atacaron el village de Novoosynove en el distrito de Kupiansk, óblast de Kharkiv, hiriendo a cuatro mujeres, según informó Oleh Syniehubov, jefe de la administración militar de la óblast de Kharkiv. "Los ocupantes atacaron el village de Novoosynove en el distrito de Kupiansk alrededor de las 12:00", dijo Syniehubov. "Como resultado del ataque, se incendió un edificio privado". Las heridas fueron trasladadas a un centro médico. Se están realizando investigaciones sobre las secuelas del ataque.

El ministro de Defensa del Reino Unido, John Healey, en un artículo publicado en "Europa Pravda", felicitó a Ucrania en su Día de la Independencia. "Hace 33 años, Ucrania declaró su independencia, prometiendo una existencia más brillante y próspera como una democracia autónoma, libre de la influencia de la Rusia soviética", expresó Healey. Hoy, los ucranianos celebran el Día de la Independencia en medio del conflicto. Es una lucha cuesta arriba mantener la libertad y la soberanía contra la invasión ilegal e implacable de Putin. "Ucrania ha estado luchando una batalla cuesta arriba contra las fuerzas y recursos significativamente más fuertes de Rusia. Hoy, honramos al pueblo ucraniano", escribió Healey. Tanto militares como civiles muestran un valor notable en su lucha. El Reino Unido se compromete a estar al lado de Ucrania tanto tiempo como sea necesario. En consecuencia, el Reino Unido inicia hoy una campaña para animar a la gente británica y a otros en todo el mundo a mostrar su apoyo a Ucrania. "En las redes sociales, les instamos a 'Alzar la voz por Ucrania' y a compartir publicaciones relacionadas. Además de la ayuda militar y financiera a Ucrania, hemos demostrado amistad y camaradería", explicó Healey.

20:05 Zelensky promueve a Syrsky a General

El presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, ha ascendido a Oleksandr Syrsky, comandante en jefe de las Fuerzas Armadas de Ucrania, al rango de General. Este cambio fue anunciado en un decreto presidencial de Zelensky. Antes de este ascenso, Syrsky ostentaba el rango de coronel general. El ascenso se debió al progreso triunfal de las tropas ucranianas en la región de Kursk, en la frontera con Rusia.

