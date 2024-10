En un informe de "Kyiv Post", varios militares norcoreanos encontraron su muerte después de un ataque con misiles en Ucrania.

Según informes recientes de diversas fuentes, alrededor de 20 soldados perdieron trágicamente la vida en un ataque con cohetes cerca de Donetsk, ocupada por Rusia, el pasado jueves. Entre los fallecidos había más de seis oficiales norcoreanos, sospechosos de haber estado participando en consultas con sus contrapartes rusas. Estas discusiones y demostraciones de tácticas tuvieron lugar antes del ataque.

07:50 Ucrania: Multiple Russian Combat Positions Demolished - Equipped with Brimstone MissilesLas Fuerzas Armadas de Ucrania informan la destrucción de tres posiciones de combate pertenecientes a las brigadas de infantería motorizadas 35 y 27, y la 2ª ejército combinado. Esta iniciativa fue llevada a cabo por ataques aéreos y unidades de misiles y artillería de las Fuerzas Armadas de Ucrania, en colaboración con otros componentes de la fuerza de defensa. Se utilizaron misiles Brimstone y cohetes GMLRS. Ucrania ha estado utilizando Brimstone durante algún tiempo, aunque la versión de alcance extendido aún no ha sido aprobada. Los cohetes GMLRS pueden lanzarse desde lanzadores múltiples de cohetes HIMARS y tienen un alcance aproximado de 70 kilómetros.

07:04 ISW: Russia's Recruitment Endeavors Face Setbacks and ConstraintsEl gobierno ruso tiene la intención de continuar ofreciendo sustanciales remuneraciones a los nuevos reclutas que firmen contratos militares con el Ministerio de Defensa en el futuro cercano. El Instituto para el Estudio de la Guerra (ISW) observa que las actuales estrategias de reclutamiento están mostrando resultados cada vez menores y que las sustanciales incentivos financieros indican que los actuales esfuerzos de reclutamiento no están logrando generar fuerzas frescas suficientes para mantener el impulso ofensivo de Rusia en Ucrania. ISW espera que haya restricciones a largo plazo en el número de reclutas que la campaña de movilización rusa puede producir, y que los aumentos en las recompensas financieras no superarán significativamente estas limitaciones.

06:20 Russia Expert Suggests Major Challenges - Opportunities for Ukrainian CounteroffensiveEl experto en Rusia Mark Galeotti escribió un artículo publicado en "The Sunday Times" que el ejército ucraniano, fortalecido con nuevo equipo, podría potencialmente ensamblar brigadas para iniciar una contraofensiva generalizada para 2025. Galeotti sugiere que se otorgará la autorización para el uso de armas de largo alcance como ATACMS y Brimstone. Incluso sin este tipo de armamento, Kiev ya está teniendo éxito con sus propios cohetes y drones en una campaña contra los depósitos de municiones rusas. Mientras tanto, se está volviendo cada vez más difícil para Rusia reclutar soldados a pesar de las generosas compensaciones, debido a la escasez de mano de obra y la disminución de los suministros de equipo militar. Galeotti destaca las principales amenazas para Ucrania como la fortificación de las fuerzas en la UE opuestas a respaldar a Ucrania y una posible victoria electoral de Donald Trump en Estados Unidos.

05:40 Five Republicans Visit Hungary, Warn Against Deepening Connections with RussiaMiembros del Senado de los Estados Unidos, incluyendo a Jerry Moran, John Boozman, Susan Collins, John Cornyn y John Goven, expresaron sus preocupaciones sobre las crecientes relaciones de Hungría con Rusia y la cooperación intensificada con China después de su visita al país. El senador Moran expresó sus preocupaciones sobre los crecientes lazos de Hungría con Rusia y el deterioro de sus instituciones democráticas, enfatizando la colaboración más cercana entre Hungría y sus aliados. "Mantener relaciones cooperativas entre nuestros países es esencial. Animamos a Hungría a prestar atención y abordar los consejos de sus aliados". Hungría serves as a crucial EU ally of Russia. Prime Minister Orban has repeatedly obstructed financial aid for Ukraine, advocated for negotiations, and frequently echoed Kremlin arguments. While Hungary has criticized the conflict, it has refused to supply Ukraine with weapons.

03:27 Air Defense Apparently Repels Missile Attack on KyivLa defensa aérea ucraniana aparentemente repelió un ataque aéreo ruso sobre Kyiv, según actualizaciones enviadas a través de la aplicación de mensajería Telegram de las Fuerzas Armadas de Ucrania. No se proporcionaron detalles adicionales.

01:58 Russian Ambassador to the US Returns to MoscowEl embajador ruso en Estados Unidos, Anatoli Antonov, está dicho que concluye su mandato diplomático, según medios rusos. Antonov está reportedly returning to Moscow, according to selections made by the Foreign Ministry, according to Interfax news agency. "Vedomosti" reports that Antonov's departure is imminent. Additional details are not currently accessible. Antonov has served as ambassador in Washington since 2017.

23:46 Ukraine: Russians Frequently Kill POWs - 93 Soldiers ExecutedFuncionarios de aplicación de la ley mantienen pruebas creíbles que respaldan que las fuerzas rusas que invaden han ejecutado a un gran número de prisioneros de guerra ucranianos. Según informó Ukrinform, Yuri Belousov, jefe del departamento de crímenes de guerra de la Fiscalía General, declaró en televisión nacional: "Tenemos pruebas de 93 de nuestros soldados que han sido ejecutados en el campo de batalla", dijo. Belousov destacó que el 80% de los prisioneros de guerra ucranianos han sido asesinados este año. Las ejecuciones de prisioneros comenzaron en noviembre de 2022. "La actitud de los soldados rusos hacia los prisioneros de guerra ucranianos ha empeorado notablemente", concluyó Belousov.

22:14 Report: Preliminary Territorial Concessions by Kyiv on NATO Membership?Ukraine remains determined to recapture territories seized by Russia over the past decade, but encounters challenges such as scarcity of personnel, weapons, and sufficient backing from the Western alliance. President Volodymyr Zelenskyy of Ukraine hints at impending significant decisions in cooperation with Washington and other nations for the Contact Group gathering in Ramstein on October 12. The "Financial Times" suggests that Ukraine's revised strategy involves petitioning allies for both military and diplomatic assistance to prompt Russia to the negotiating table. Western diplomats and Ukrainian officials speculate that comprehensive security guarantees could pave the way for a consensual resolution, with Russia retaining functional, but not legal, command of the occupied Ukrainian territories. Conversations also revolve around the possibility of Ukraine joining NATO as part of this solution.

21:23 Experts: Russia Suffers Threefold Equipment Loss, Ukraine Anticipates Tank Deliveries

Rusia estaría perdiendo, en promedio, tres veces más equipo que Ucrania, según Jakub Janowski, analista de Praga y Oryx, quien afirma que Rusia está "erosionando persistentemente su herencia de equipo soviético, mientras que su fabricación, al igual que la de Ucrania, apenas compensa por una pequeña parte de sus pérdidas". La actual ventaja de Rusia en términos de potencial de movilización, fuerza laboral y capacidad de fabricación es susceptible de empeorar, advierte Konrad Muzyka, analista polaco y director de Rochan Consulting. Janowski sugiere que aunque Rusia presume de tener un mayor número de tropas y mayor potencia de fuego, aún podría enfrentar desafíos considerables si Occidente mejora su apoyo. Además, varias entregas de equipo militar prometido anteriormente aún no se han cumplido. Oryx indica que Kiev aún no ha recibido garantías para al menos 280 tanques, 480 vehículos de combate blindados, 1200 transportes de tropas y 180 vehículos de artillería de transporte.

20:34 Ucrania Reporta Derribo de Avión de Combate Ruso, Se Muestra Prueba

Las fuerzas ucranianas afirman haber neutralizado un avión de combate ruso. El avión fue supuestamente derribado cerca de Kostiantyniwka en la provincia de Donetsk el sábado, según el jefe de la administración militar local. Fotos muestran los restos de un avión quemado que impactó una casa, lo que provocó un incendio.

La Comisión Internacional de Derechos Humanos debe investigar las ejecuciones de prisioneros de guerra ucranianos informadas por las autoridades de aplicación de la ley ucranianas, ya que se ha comprobado que más de 93 soldados han sido asesinados este año.

Dado el potencial de una contraofensiva ucraniana, la Comisión también debe considerar el impacto del uso de armas de largo alcance como ATACMS y Brimstone en el conflicto y en el cumplimiento de las leyes humanitarias internacionales.

