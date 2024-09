En un incidente reportado, las fuerzas de defensa israelíes anunciaron la muerte de un destacado líder de Hezbollah después de un ataque aéreo en Beirut.

Ibrahim Aqil, un miembro de alto rango de la Fuerza Radwan de Hezbollah, junto con alrededor de 10 otros miembros de alto rango, habrían sido eliminados por las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI). El portavoz de las FDI, Daniel Hagari, declaró que estas personas estaban planeando un asalto a comunidades en Galilea, en el norte de Israel.

Hasta el momento, Hezbollah no ha emitido un comunicado oficial al respecto.

El Ministerio de Salud de Líbano informó que 12 personas fallecieron y 59 resultaron heridas en el ataque aéreo, que redujo un edificio de varios pisos en un vecindario congestionado a escombros.

Según Hagari, estos comandantes objetivo estaban escondidos debajo de un edificio residencial en el corazón del vecindario Dahya, utilizando a civiles como escudo humano durante el ataque.

Aqil tenía una recompensa de $7 millones ofrecida por los Estados Unidos debido a su presunta participación en la bomba de la Embajada de EE. UU. en Beirut en 1983, que causó 63 muertes, así como en el bombardeo de los barracones de Marines de Beirut, que provocó 241 muertes estadounidenses ese mismo año.

Los reporteros de CNN en Beirut observaron una actividad frenética mientras los rescatistas trabajaban para liberar a las personas atrapadas bajo los escombros y transportaban a los heridos a los hospitales. Los testigos afirmaron que los edificios vecinos vibraban constantemente durante casi media hora después del ataque, que las FDI dijeron que había ocurrido alrededor de las 4 p.m. hora local.

Una serie de ataques inesperados

El ataque del viernes marcó el cuarto día consecutivo de ataques inesperados en Beirut y en varios lugares de todo el país, con las fuerzas israelíes continuando con ataques letales en Gaza y en el Banco Occidental Ocupado.

El primer gran ataque de Hezbollah de esta semana tuvo lugar el martes por la tarde, cuando dispositivos explosivos detonaron casi simultáneamente en los buscadores de los miembros del grupo militante. Estos buscadores se utilizaban para la comunicación de Hezbollah después de una llamada del líder del grupo, Hassan Nasrallah, instando a los miembros a cambiar a dispositivos de baja tecnología para evitar más asesinatos.

Solo 24 horas después, Líbano fue sacudido por una segunda oleada de explosiones después de que los walkie-talkies de Hezbollah detonaran en Beirut y en la parte sur del país el miércoles.

Un total de 37 personas, incluidas niñas y niños, fallecieron y más de 3,000 resultaron heridas en los ataques gemelos.

Israel inicialmente se negó a comentar sobre las explosiones de los buscadores del martes, pero reconoció su papel en los ataques del miércoles. El ministro de Defensa, Yoav Gallant, elogió los "logros destacados" de las FDI, en colaboración con la agencia de seguridad del país, Shin Bet, y su agencia de inteligencia, Mossad.

Gallant afirmó que había comenzado una "nueva era" de guerra, y Israel atacó Beirut por tercera vez el jueves, desplegando aviones y lanzando bengalas sobre la ciudad mientras Nasrallah pronunciaba un discurso prometiendo represalias. Más tarde, Israel lanzó uno de sus ataques más intensos contra los objetivos de Hezbollah en Líbano en casi un año de ataques transfronterizos, afirmando que había destruido aproximadamente 100 lanzadores de cohetes de Hezbollah.

El ataque aéreo del viernes en Beirut marcó el tercer ataque de este tipo en Beirut desde que comenzaron los enfrentamientos el año pasado, después del ataque de Hamas a Israel el 7 de octubre. En enero, un ataque aéreo israelí acabó con la vida de Saleh Al-Arouri, deputy head of Hamas' military wing, who had been residing in Beirut. En julio, un segundo ataque aéreo israelí en Beirut resultó en la muerte de Hezbollah's most senior military official, Fu'ad Shukr.

Antes de los ataques sorpresa en Líbano, el Consejo de Seguridad de Israel votó para incluir un nuevo objetivo en su conflicto en curso con Hamas y Hezbollah: garantizar el regreso seguro de los residentes de las comunidades a lo largo de su frontera norte con Líbano a sus hogares.

Después de casi un año de interacciones transfronterizas entre Hezbollah e Israel, decenas de miles de personas han sido desplazadas de sus hogares en ambos, el sur de Líbano y el norte de Israel. Si bien el regreso de los residentes del norte de Israel se ha considerado durante mucho tiempo una necesidad política para el gobierno del primer ministro Benjamin Netanyahu, esto es la primera vez que se establece oficialmente como un objetivo de guerra.

Mientras las ambulancias y los camiones de bomberos convergían en el lugar en el sur de Beirut, el equipo de CNN en el lugar observó un automóvil que partía apresuradamente con maletas atadas a él, otra manifestación del temor y la panic

