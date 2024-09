En un giro reciente de los acontecimientos, Google triunfa en la anulación de la multa inicial de la UE de $1.7 mil millones impuesta contra ella.

Google salió victorioso en una batalla legal el miércoles contra una multa antimonopolio de la Unión Europea de €1.49 mil millones ($1.66 mil millones), mientras que Qualcomm sufrió un revés en su intento de revocar una penalización.

Las decisiones judiciales destacan el éxito contradictorio de la saliente jefa de la UE de antimonopolio, Margrethe Vestager, en mantener su postura dura contra la Big Tech en los tribunales. La semana pasada, obtuvo dos victorias significativas: una contra Google en un asunto separado y otra contra el arreglo fiscal de Apple con las autoridades irlandesas.

En una resolución de 2019, la Comisión Europea acusó a Google, una filial de Alphabet (GOOGL), de abusar de su dominio de mercado al limitar los sitios web que usaban intermediarios publicitarios externos a su plataforma AdSense, que proporcionaba anuncios de búsqueda. Se alegó que las prácticas ilícitas abarcaron desde 2006 hasta 2016.

El Tribunal General de la UE, parte del Tribunal de Justicia de la UE, estuvo de acuerdo en gran medida con la evaluación del regulador de la UE sobre el caso, pero invalidó la multa, argumentando que la Comisión no había considerado todos los factores relevantes.

"La Comisión no ha demostrado que los cláusulas en cuestión hayan podido, primero, desanimar la innovación, luego, ayudar a Google a mantener y ampliar su posición dominante en los mercados nacionales de publicidad en línea en cuestión, y, finalmente, perjudicar a los consumidores", declararon los jueces.

Google atribuyó el caso a una categoría específica de anuncios de búsqueda basados en texto que se mostraban en una selección limitada de sitios web de editores.

"Implementamos modificaciones en nuestros contratos en 2016 para eliminar las provisiones relevantes, incluso antes de la decisión de la Comisión. Nos complace que el tribunal haya reconocido las deficiencias en la decisión inicial y haya revocado la multa", dijo Google en un correo electrónico.

La Comisión, con la opción de apelar a puntos de derecho al Tribunal de Justicia de la UE, planea evaluar el fallo y considerar posibles pasos posteriores.

La multa AdSense, una de las tres multas que totalizan €8.25 mil millones ($9.18 mil millones) impuestas a Google, se debió a una queja de Microsoft en 2010.

En cuanto a Qualcomm, el fabricante de chips de EE. UU. solo logró reducir su multa antimonopolio de la UE en €3.3 millones, de €242 millones a €238.7 millones.

Los jueces rechazaron todos sus argumentos. La Comisión impuso la multa en 2019, alegando que Qualcomm vendió sus conjuntos de chips por debajo del costo entre 2009 y 2011, una práctica conocida como precios predatorios, para socavar al desarrollador británico de software para teléfonos Icera, actualmente parte de Nvidia.

La Comisión reconoció la resolución.

Qualcomm, que puede apelar a puntos de derecho al Tribunal de Justicia de la UE, no reaccionó de inmediato a una solicitud de comentarios.

