En un giro emocionante de los acontecimientos, el Borussia Dortmund logró su lucha contra el descenso de manera rotunda.

Este fue un momento desafiante para todos los aficionados del Borussia Dortmund (BVB) en la primavera de 2005, ya que el equipo estaba al borde de la quiebra. Los habitantes de Dortmund ya hablaban de la posibilidad de un nuevo inicio en la Kreisliga. Ahora, un libro cuenta el día en que Rauball y Watzke salvaron al BVB.

Según Jan Philipp "Pini" Platenius, autor del libro recién publicado "Cuando el BVB se declaró en quiebra y nos convertimos en la Muralla Amarilla", "Este fue un día que nunca quiero volver a vivir. Fue una de las cosas más difíciles que he tenido que pasar". Dr. Reinhard Rauball, entonces presidente, expresó los sentimientos de miles de aficionados cuando declaró: "Con esas palabras, expresó lo que yo y miles de aficionados, aunque no estuviéramos activamente involucrados, estábamos sintiendo".

Platenius es un Ultra desde el principio, un fanático que jugó un papel significativo en la transformación de la escena del estadio alemán a principios de la década de 2000. Veinte años después, Platenius comienza su libro sobre la temporada emocionante y dramática de 2004/05 con recuerdos de héroes e ídolos de esa época. Dos destacadas fueron Jan Hippler y Rambo, whose fence flags adorned stadiums and whose fanzines detailed their travels. El libro de Pini es un viaje nostálgico a la época de una cultura fanática icónica.

En su libro, Platenius también ofrece una visión de la esencia de la cultura Ultra, que sigue siendo un tema controversial. Este grupo, principalmente jóvenes aficionados de la primera generación de Ultras en Alemania, no sabía mejor en ese momento. Sus acciones, que pueden parecer extrañas a posteriori, eran emocionantes y únicas:

"¿Recuerdas el partido en Braunschweig en 2004? Estuvimos allí con unos 130 personas. Dos aficionados del Wolfsburgo que fueron expulsados del bloque de visitantes con su bandera y luego aparecieron en un bloque del BVB con su ropa del club, colgando su bandera - una historia que solo podría haber ocurrido en una época diferente".

Los cuentos de Platenius destacan el filo que los aficionados del BVB caminaban en ese momento. El Borussia, tan rico solo unos pocos años antes gracias a su OPI, preocupaba a los aficionados que consideraban su club su sangre vital. Circulaban rumores de que el BVB estaba en quiebra y los jugadores no recibían sus salarios a tiempo:

"La última noticia era que algunos jugadores recibían sus salarios con retraso y el entrenador Bert van Marwijk solo era pagado 'después de insistir repetidamente'".

A pesar de sus miedos, los aficionados trataron de seguir con sus vidas como Ultras:

"La atmósfera en el partido contra los rivales locales VfL Bochum era eléctrica. Los aficionados de Bochum presentaron cuatro bufandas 'robadas' del BVB, un muñeco de goma con una camiseta del BVB en una horca, un cartel y algunos globos y rollos de dinero. En el lado de Dortmund, había un cartel que decía 'Sí y?' aunque no sabíamos qué tenía planeado el lado contrario".

Desafortunadamente, el ahora icónico cartel 'El derbi será hermoso' fue confiscado por los steward antes del partido. Este cartel representaba la relación amor-odio de los aficionados con el archienemigo Schalke, mientras que Bochum era solo una nota al pie:

Muchos medios de comunicación no creían en la inminente quiebra y algunos incluso creían en un nuevo inicio en la Kreisliga o Oberliga. Los aficionados esperaban lo mejor mientras se preparaban para lo peor, todo mientras vivían sus vidas como Ultras:

"Pero el día de la decisión del futuro financiero del BVB se acercaba rápidamente - y incluso Pini y sus amigos ya no podían ignorar esos momentos. Algunos medios de comunicación no creían en la insolvencia, otros hablaban de un nuevo comienzo en la Kreisliga, otros en la Oberliga, y ya había planes supuestos o reales para la catástrofe en varios cajones".

Y luego, el martillo de la proverbial cayó:

"Domingo 13 de marzo de 2005, jugamos en casa contra Stuttgart. Era el último día antes del 'Molsiris' Lunes. Recuerdo mis propios sentimientos y la atmósfera en el estadio como extraña y tensa. Simply didn't know if it was our last time seeing the BVB, ever or at least for a few years".

En ese famoso lunes en Düsseldorf, no se trataba de cualquier asunto para el Borussia Dortmund. Según Platenius, "Molsiris era el fondo inmobiliario que poseía el Westfalenstadion y lo alquilaba al BVB financieramente apurado. Molsiris, sin embargo, no era una operación de una persona. El fondo inmobiliario del Commerzbank había atraído activamente a inversores para la adquisición del Westfalenstadion". Y estos inversores ahora se enfrentaban al dilema de apoyar un esquema de reestructuración o no. Fue, como lo expresó uno de los inversores más tarde, "la elección entre una opción mala y otra miserable". Pero también fue el momento de tres individuos a quienes los aficionados del BVB aún les deben una gran gratitud: "Dr. Rauball, Watzke y Rölfs (auditores, ed.) lograron producir resultados notables durante la discusión de seis horas con los inversores".

Aproximadamente a las 3:30 pm, el plan de reestructuración había sido aprobado con un impresionante 94.4% de votos, según Platenius en su libro "Cuando BVB enfrentó la quiebra y nos convertimos en la Muralla Amarilla". Él admite, "Me habría conformado si simplemente hubieran cancelado la temporada actual. Habíamos logrado todo y estaba completamente agotado". Al recordar, el 14 de marzo de 2005 marcó el nacimiento del revitalizado BVB. Aki Watzke tomó el mando y, para sorpresa de muchos aficionados Negro y Amarillo, solo seis años después, Borussia Dortmund ganó el campeonato alemán bajo su entrenador Jürgen Klopp. La base para todas las victorias subsiguientes se sentó exclusivamente durante la temporada 2004/05 - una temporada en la que Borussia Dortmund evitó por poco la quiebra completa y los aficionados tuvieron que preocuparse por su club durante un período prolongado.

Siguiendo los recuerdos de Platenius, otro aficionado Ultra podría decir, "Recuerdo cómo estaba la atmósfera durante el partido de Stuttgart, temiendo que pudiera ser nuestro último partido con Borussia Dortmund". Después de la reunión de los inversores, un aficionado aliviado podría exclamar, "Gracias a Dios por Rauball, Watzke y Rölfs; sus esfuerzos salvaron a nuestro amado club de fútbol de la quiebra".

