En un giro de los acontecimientos, la legislación de energía limpia de Biden ha rejuvenecido esta área conservadora de Georgia, que sigue apoyando a Trump.

Aquí es donde encontrarás la fábrica de Qcells que produce 32,000 paneles solares cada día y presume de una capacidad total de producción de paneles de 5.1 gigavatios. Para tener una referencia, las autoridades destacan que la capacidad pico de la presa Hoover es aproximadamente de 2 gigavatios.

Lisa Nash, la directora de la planta, dijo mientras mostraba a CNN la planta de alta tecnología en agosto, "Llegué aquí y vi tierra. No había edificio. Fui la primera contratada".

Cuando se le preguntó si podía haber imaginado dónde estarían las cosas ahora, respondió sin dudarlo, "No".

Nash cree que el crecimiento significativo no es solo una victoria para la empresa o la industria, sino también una bendición para la comunidad local en Dalton.

"La población está creciendo. Están comprando casas, alquilando, comprando, comiendo fuera. Están contribuyendo a la comunidad local y pagando impuestos", explicó Nash.

Esta operación de vanguardia se hizo realidad gracias a la legislación sobre cambio climático de alcance global promulgada por la administración de Biden en 2022.

"Hemos tenido apoyo en diferentes niveles en el estado y a nivel federal. Sin embargo, no fue hasta que se aprobó la Ley de Reducción de la Inflación que realmente proporcionó la chispa necesaria para que esta industria hiciera inversiones a gran escala", dijo Scott Moskowitz, director de estrategia de mercado y asuntos públicos de Qcells.

Por eso, la vicepresidenta Kamala Harris visitó la planta el año pasado para destacar su progreso y hablar con algunos de sus empleados.

"Conocerla y tener una conversación con ella fue una sorpresa para mí. Pensé que estaba muy arriba, pero me sorprendió encontrar su interacción y franqueza", dijo Kimberly Richardson, la empleada de Qcells elegida por la dirección para presentar a Harris durante su visita.

Richardson representa la nueva ola de trabajadores de la manufacturing –alguien sin experiencia previa en paneles solares o en el sector de la tecnología verde pero que ha adaptado y ascendido rápidamente dentro de la empresa, ahora gestionando la operación de reciclaje de la planta.

Para Richardson, una mujer afroamericana, la campaña presidencial de Harris tiene un significado especial.

"Ella representa a cada mujer en América. Cada mujer. Ha establecido el estándar para cada mujer en América, cada niña, para decir: "Puedo hacerlo", y eso es algo bueno", dijo Richardson.

Aunque Georgia es un estado clave muy disputado, la perspectiva de Richardson no es común aquí, donde el apoyo al ex presidente Donald Trump es fuerte.

"No fue bien recibida en el norte de Georgia", dijo el diputado republicano Kasey Carpenter sobre la visita de Harris.

La fábrica de Qcells ofrece una visión de la intersección del gobierno local, estatal y federal trabajando juntos para acelerar una transformación de la manufacturing que ha rejuvenecido una economía local. Que esto haya ocurrido en una comunidad que respalda a un candidato presidencial que ha criticado la misma ley crucial para su crecimiento rápido subraya el vínculo complejo –y a veces contradictorio– entre la política y la economía local.

Sin embargo, eso sucedió en una zona representada por la congresista republicana Marjorie Taylor Greene, en el país de Trump.

"La independencia que mantenemos aquí –esa independencia y ser un outsider es lo que ha resonado con Trump", dijo Carpenter sobre el fuerte apoyo a Trump en la zona. "Y mi gente, les gusta eso. Y honestamente, a mí también me gusta".

Carpenter no es un defensor acérrimo de Trump.

"Tenemos dos candidatos para elegir, pero es como elegir entre 27 cajas de cereales en la tienda. Es frustrante que solo tengas dos opciones", dijo.

Pero el debate económico para los votantes aquí gira en torno a un tema.

"La inflación es un problema crítico para nuestra comunidad en este momento, que eclipsa cualquier otra consideración", dijo Carpenter.

La fábrica de Qcells –la más grande de su tipo en el hemisferio occidental– se encuentra en un área conocida como la "capital mundial de la alfombra" durante décadas.

El letrero de bienvenida a Dalton destaca la dominance de la zona en la industria de alfombras y pisos.

Sin embargo, también dejó la zona particularmente vulnerable a algo que se consideraba imposible: un desplome del mercado inmobiliario.

"Fue un desastre para nosotros aquí", recordó Carpenter sobre la crisis financiera de 2008. "Parecía una ciudad fantasma. Nos llevó años recuperarnos".

El colapso del mercado impulsó a los líderes locales a considerar y implementar la diversificación de la economía de la ciudad, lo que se alineó con los esfuerzos de las autoridades estatales, más recientemente por el gobernador Brian Kemp, para ofrecer incentivos a las grandes empresas para que se trasladen o construyan en Georgia.

Los incentivos de la administración de Biden completaron la iniciativa de energía verde.

"Todos son igualmente importantes", respondió Nash. Cuando se le preguntó cuál era el apoyo más crucial para llevar a cabo el proyecto entre el gobierno local, estatal y federal, "Es como una receta, y sin un ingrediente, no puedes hacer con éxito este proyecto".

En Dalton, esa sensación de comunidad es evidente al entrar al Café Oakwood. Este es el trabajo diario de Carpenter como legislador estatal y le permite mantener su conexión con sus constituyentes cuando la Legislatura está en sesión en Atlanta.

"Estoy muy conectado", sonríe Carpenter. "Los lunes friego su pollo y los sábados lavo sus platos".

Carpenter habla de su comunidad y sus residentes con afecto.

"Es de clase trabajadora, hombre. Todos somos trabajadores", dijo.

Sin embargo, reconoce un giro ideológico en los desarrollos económicos de la región en los últimos años.

"Estamos cultivando la energía verde que no les importa tanto. Pero están starting to see the impact on the economy".

El impacto ha sido significativo, según Carpenter.

"Ya sea servicios de limpieza, restaurantes, catering, plásticos, bolsas de basura, envío de bienes o otras industrias, todo proviene de iniciativas como esta", explicó.

Amenazas sin abordar

La manifestación más tangible de este impacto se puede ver en el nuevo hotel boutique en el centro de Dalton, a solo unos pasos del Café Oakwood. El hotel marca el renacimiento de la ciudad después de medio siglo sin uno.

A pesar de las promesas de Trump de revocar las regulaciones climáticas, que impulsaron el crecimiento del pueblo, su retórica de campaña no ha convencido a los votantes de Dalton.

"No creo que se den cuenta de que si todo se repele, afectaría los 2,500 empleos en el extremo sur del condado. Es real y tiene consecuencias", advirtió Carpenter.

Los oficiales de Qcells argumentan que su inversión en Dalton comenzó en 2018 debido a los aranceles de Trump a los paneles solares, lo que incentivó la producción local.

Aún así, las amenazas de Trump pesan mucho, incluso si el apoyo bipartidista da al proyecto un nivel de protección si gana en las próximas elecciones.

"¿Me preguntarías eso después de noviembre?", planteó Nash, el gerente de la planta de Qcells, cuando se le preguntó sobre el futuro de la industria.

Pero destacó la magnitud de los cambios en marcha y sus implicaciones para el futuro.

"No, soy optimista porque aún estamos raspando la superficie", dijo.

Este optimismo sobre el futuro resuena fuertemente en Nash.

"both of my parents told me, 'Don't go into manufacturing.' I'd like to think they're both proud of me today because of this. I envision my kids and grandkids choosing this path", compartió.

Este cambio es evidente en toda la comunidad, transformando un pueblo de una sola industria en algo más diverso.

Cuando se le preguntó si había planes para agregar "Capital solar del mundo" en los carteles de la ciudad de Dalton, Carpenter reflexionó por un momento.

"No, pero deberíamos", concluyó. "Tenemos que esperar y ver a dónde nos lleva la historia. Por ahora, la historia sigue siendo la misma".

