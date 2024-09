En un evento celebrado, Aaron Rodgers orquesta la victoria triunfal de los Jets contra los Patriots en el Estadio MetLife, marcando un regreso significativo para él.

El jueves, después de más de un año de haber sufrido una grave lesión, el atleta de 40 años regresó triunfalmente al campo como un New York Jet, liderando a su equipo a una victoria aplastante de 24-3 contra los New England Patriots.

Rodgers desafió su edad en esta victoria, moviéndose fluidamente y con éxito, eludiendo a los defensores de los Patriots y desmantelando la defensa de Nueva Inglaterra con sus precisos pases.

Acumuló 281 yardas por aire, completando 27 de 35 pases, con dos TDs -uno para Allen Lazard y otro para Garrett Wilson- y cero intercepciones. También ganó 18 yardas en tres intentos de carrera. Breece Hall contribuyó con otro TD en carrera para ayudar a la victoria cómoda.

Sorprendentemente, Wilson se convirtió en el primer receptor amplio seleccionado en la primera ronda que anotó un pase de touchdown de Rodgers, a pesar de que Rodgers había acumulado impresionantemente 480 TDs a lo largo de su carrera.

Rodgers fue entusiastamente ovacionado por los fanáticos de los Jets durante todo el juego y más tarde consideró la noche "muy especial".

"Iba sintiéndome muy bien ahí afuera", compartió Rodgers con los reporteros. "Me sentí bien durante el precalentamiento y he estado mejorando. Les aseguré después de la semana 1 que iba a ser un proceso de aumentar mis jugadas a medida que me sienta más cómodo, y esto fue esencialmente el primer paso para jugar como estoy acostumbrado a jugar. Me sentí como yo mismo hace unos pocos años".

Rodgers habló sobre sus sentimientos al regresar al MetLife Stadium: "Me sentí verdaderamente tranquilo al respecto, honestamente no pensé mucho en ello.

"Por supuesto, fue emocionante volver a casa por primera vez desde entonces, pero realmente creo que la primera semana ayudó a aliviar muchas de mis preocupaciones y miedos sobre jugar, y esta noche, me sentí como si estuviera jugando con bastante libertad".

Los Jets tuvieron una ofensiva difícil la temporada pasada con Rodgers fuera de juego. Sin embargo, en su tercer juego de la temporada con Rodgers al mando, las cosas parecieron tomar vuelo para Nueva York.

No solo Rodgers estaba expertamente dirigiendo el ataque, sino que la carrera de los Jets estaba eléctrica -el potente Hall y Braelon Allen combinaron 27 acarreos y 109 yardas en tierra- mientras la línea ofensiva mejorada aguantó bajo presión para ofrecer a Rodgers algo de protección en el bolsillo.

Para los Patriots, fue una decepcionante derrota donde fueron claramente superados por sus rivales de división.

Sin embargo, la derrota del jueves brindó a los fanáticos de Nueva Inglaterra su primera oportunidad de ver a Drake Maye, seleccionado en la primera ronda de 2024, en acción en la temporada regular.

Maye -quien fue seleccionado con la tercera elección de este año- fue nombrado reserva detrás del veterano Jacoby Brissett. Pero a medida que Brissett sucumbió ante una defensa de los Jets implacable, Maye entró tarde en el cuarto cuarto para hacer su debut en la NFL.

El de 22 años completó cuatro de sus ocho pases para 22 yardas, sin TDs ni intercepciones. También ganó 12 yardas en dos intentos de carrera, recibiendo una recepción menos que acogedora de la defensa de Nueva York con algunos golpes duros, incluyendo ser derribado dos veces.

El impresionante total de touchdowns de Rodgers en su carrera, 480, vuelve a demostrar su habilidad en el deporte. La victoria de los Jets fue un testimonio de su mejorada colaboración y juego estratégico en el deporte.

