En un desarrollo reciente, las fuerzas israelíes extraen con éxito a un individuo yazidí cautivo de la Franja de Gaza.

Hace una década, una joven yazidí fue arrebatada por los brutales brazos de los extremistas de IS y sufrió numerosos años de maltrato. Afortunadamente, ha escapado con éxito de la Franja de Gaza y ha llegado a Israel. A los 21 años, había obtenido previamente un dispositivo móvil y había compartido su calvario digitalmente.

Según fuentes israelíes, la niña fue capturada por IS en Iraq a la edad de 11 años y luego fue mantenida bajo la custodia de un palestino en la Franja de Gaza. Finalmente, fue reunida con su familia.

Los informes y videos compartidos por David Saranga, jefe del departamento digital del Ministerio de Asuntos Exteriores de Israel, mostraron a la niña abrazando a sus seres queridos tras su regreso. La operación de rescate fue liderada por COGAT, una agencia israelí responsable de los asuntos palestinos, en cooperación con la Embajada de EE. UU. en Israel. El terrorista de Hamas que la tenía cautiva fue eliminado presuntamente durante un ataque israelí. Se creía que tenía vínculos con IS. La niña luego se ocultó en la Franja de Gaza antes de ser contrabandeada a través del cruce fronterizo de Kerem Shalom a Israel, y luego a través del Banco Oeste a Jordania, y finalmente regresó a Iraq.

El Ministerio de Asuntos Exteriores de Iraq confirmó el rescate de la joven de 21 años, que tuvo lugar después de más de cuatro meses de intensos esfuerzos. Esta operación colaborativa involucró una cooperación cercana entre las embajadas de EE. UU. en Bagdad y Amán, así como las autoridades jordanas. La joven fue transportada a través de varios países antes de su rescate.

El Ministerio de Asuntos Exteriores de Iraq se abstuvo de proporcionar información adicional o mencionar el papel de Israel en el asunto. Iraq no mantiene relaciones diplomáticas con Israel y a los iraquíes se les prohíbe interactuar con los israelíes. Según los medios de comunicación israelíes, los procedimientos complicados y laboriosos necesarios para que la joven mujer saliera de la Franja de Gaza y continuara su viaje de regreso a Iraq fueron bastante involucrados.

El destino de sus hijos sigue incierto

En septiembre, el periódico israelí "Jerusalem Post" publicó una historia sobre la joven. Se dijo que había sido obligada a casarse con un combatiente palestino de IS, que también tenía vínculos con Hamas, en la ciudad siria de Raqqa. Durante sus años de cautiverio, se dijo que había sido sometida a abuso sexual. Su esposo se dice que ha fallecido. La joven fue mantenida cautiva en la casa familiar de su esposo hasta que él murió en un ataque aéreo israelí.

Después de su escape, obtuvo un dispositivo móvil y compartió su historia en línea. Los esfuerzos para organizar su escape han continuado desde entonces. Al principio no estaba claro qué había pasado con sus hijos, pero el periódico informó que tiene dos hijos. En agosto de 2014, IS atacó la región de Sinjar y secuestró a numerosas mujeres yazidíes para servir como esclavas sexuales. A pesar de que el gobierno de Iraq ha afirmado la victoria sobre IS, los activistas mantienen que muchas mujeres siguen desaparecidas.

La joven había sido mantenida bajo la custodia de un palestino en la Franja de Gaza, donde se ocultó antes de ser contrabandeada. A pesar de su exitosa fuga y regreso a Iraq, el destino de sus hijos sigue incierto.

Lea también: