En un desarrollo preocupante, Nueva Zelanda experimenta la pérdida de su buque naval inicial después de la Segunda Guerra Mundial, lo que representa un riesgo potencial de un derrame de petróleo cerca de la costa de Samoa.

Un buque especializado de investigación y hydrographía experimentó una pérdida de energía y encalló en Upolo, una isla de Samoa, durante la tarde del sábado mientras exploraba un arrecife, según informaron las autoridades de Nueva Zelanda.

Para el domingo por la mañana, el buque estaba, según informes, muy inclinado por la Marina. Se detectó humo alrededor de las 6:40 am, y para las 9 am, el barco había desaparecido bajo la superficie.

Esto marcó el primer hundimiento accidental de un barco de la Marina de Nueva Zelanda desde la Segunda Guerra Mundial, revelaron las autoridades, lo que provocó una investigación sobre el incidente.

Surrieron preocupaciones sobre el posible daño ecológico en la zona entre los negocios locales y los conservacionistas cerca de la isla más poblada de Samoa.

Brian Rose, gerente del Coconuts Beach Club en Maninoa, le dijo a CNN afiliada RNZ: "Tenemos muchas tortugas marinas que nadan alrededor de nuestro laguna, y espero que no les pase nada".

La ministra de Defensa de Nueva Zelanda, Judith Collins, confirmó a Newstalk ZB que evaluar la profundidad del barco y el riesgo de vertido de petróleo era la prioridad principal.

"Tiene una cantidad significativa de petróleo a bordo. ... Tiene aceite lubricante, hidroaceite, diésel, urea. No creo que podamos dejarlo así", agregó.

Se enviaron buzos al lugar el domingo por la noche, reveló Collins. "Van a echar un vistazo, pero va a ser un trabajo bastante desafiante", dijo.

El ministro de Relaciones Exteriores de Samoa, Tuala Tevaga Iosefo Ponifasio, predijo en un comunicado de prensa del domingo que era muy probable un vertido de petróleo.

"El HMNZS Manawanui no es recuperable y se ha hundido en el océano", confirmó.

Un desastre en el arrecife

La policía de Samoa recibió una llamada de emergencia alrededor de las 6:59 pm del sábado por la noche, informaron las autoridades locales.

Se enviaron various vessels and aircraft to assist, including a Royal New Zealand Air Force P-8A Poseidon and C-130J aircraft, the NZ Navy shared.

Por las 5 am del domingo, se rescataron a todos los 75 pasajeros y tripulantes. Los testigos informaron que el humo salía del pecio que se hundía poco después.

Dave Poole compartió con CNN que vio humo saliendo del puente del barco en el pequeño pueblo de Tafitaola el domingo por la mañana.

"Tardó quince minutos en quemarse y hundirse por completo", dijo Poole, agregando que los aldeanos locales abandonaron sus servicios religiosos del domingo para observar el incidente.

"Estaban visiblemente preocupados y preocupados por su playa, arrecife, reserva marina y ingresos como pescadores", comentó Poole.

El primer ministro de Nueva Zelanda, Chris Luxon, reveló que se enviaron "equipos de derrame ambiental" desde Nueva Zelanda para reducir y controlar los efectos.

El HMNZS Manawanui era una adición reciente a la Marina de Nueva Zelanda, adquirido en 2018 por aproximadamente $100 millones NZD ($61 millones), aunque fue construido a principios de la década de 2000.

Según la Marina, el barco estaba diseñado para "sondear puertos y accesos antes de que los barcos de apoyo más grandes pudieran desplegar equipo y personal de asistencia, ya sea para escenarios de combate o socorro en caso de desastres".

El hundimiento del HMNZS Manawanui sorprendió al mundo, ya que marcó un incidente significativo para la Marina de Nueva Zelanda.

La ministra de Defensa de Nueva Zelanda, Judith Collins, destacó la importancia de evaluar la profundidad y el riesgo de vertido de petróleo, reconociendo la cantidad significativa de petróleo a bordo del barco.

