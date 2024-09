En un comienzo sorprendente de la campaña, Erling Haaland rompe otro récord de goles en la Premier League.

Esta temporada, Erling Haaland ha sido imparable, rompiendo récords a diestra y siniestra. Ha marcado nueve goles en solo cuatro partidos de la Premier League, estableciendo un nuevo récord y superando el anterior de ocho goles en cuatro partidos de Wayne Rooney.

La cuenta individual de goles de Haaland de nueve es más que cualquier otro equipo de la Premier League ha logrado colectivamente, excepto su propio Manchester City. Desafortunadamente, el sábado, la estrechez de un poste de meta impidió que lograra un hat-trick sin precedentes en tres partidos consecutivos de la Premier League.

En su lugar, se conformó con un doblete, liderando a Manchester City a una victoria por 2-1 sobre Brentford. Este doblete llevó su cuenta de goles en Manchester City a una impresionante cifra de 99 en solo 103 partidos.

Su primer gol fue crucial, marcado en el minuto 19 con Manchester City perdiendo después de que Brentford hubiera marcado solo 22 segundos después del inicio del partido. Su segundo gol llegó justo antes del descanso, después de eludir la defensa de Brentford, interceptar un pase largo del portero Ederson y colocar delicadamente el balón en la red.

La impresionante actuación de Haaland llegó a pesar de las dudas sobre su participación en el partido debido al fallecimiento de un familiar cercano durante la semana.

Haaland también se ha convertido en el jugador más rápido en llegar a 50 goles en la Premier League, lográndolo en solo 48 partidos, 17 partidos antes que el récord anterior de Andrew Cole. Si logra liderar la liga en goles nuevamente esta temporada, se unirá a Thierry Henry como el único jugador en ganar tres premios consecutivos al máximo goleador desde 2006.

Gary Lineker, renombrado comentarista de la BBC y presentador del podcast "The Rest Is Football", elogió a Haaland el mes pasado, diciendo: "Es rápido, grande, fuerte y difícil de marcar. Es prolífico y no se preocupa por perder oportunidades. Puede perder algunas, pero un buen rematador como él marcará muchas".

