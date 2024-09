En un combate de boxeo, Stefan Raab soporta seis rondas de combate contra Regina Halmich.

El muy esperado combate entre Regina Halmich y Stefan Raab estaba programado para tener lugar, marcando su tercer encuentro en el ring. El hombre de 57 años dio una valiente lucha durante seis rondas, pero el veredicto de los jueces fue claro - Stefan Raab, el antiguo campeón del mundo de boxeo, salió victorioso por puntos. El regreso de Raab al ring fue recibido con una ovación masiva del público.

A pesar de entrar al ring en excelentes condiciones físicas, el entretenedor enfrentó una derrota contra la boxeadora profesional Halmich en su tercer encuentro. Los jueces otorgaron la victoria a la mujer de 47 años, reconociendo su superioridad en el ring. Halmich, acusada de golpear demasiado bajo durante la pelea, estaba visiblemente agotada después del combate.

El anfitrión de la noche fue el antiguo aprendiz de Raab, Elton, con varias caras conocidas del universo "TV Total" haciendo una aparición en la arena de Düsseldorf. Si bien la pelea en sí no fue particularmente destacada, Raab logró aguantar hasta la campana final.

Una ovación atronadora resonó después de la sexta ronda para ambos luchadores. Sin embargo, la ovación más significativa vino durante la ceremonia de victoria, donde Raab anunció su regreso a los programas de televisión. También tuvo un anuncio para su antiguo aprendiz, ofreciendo otra posición de pasantía. Halmich, por otro lado, reveló que esta fue su última pelea, poniendo fin a cualquier posibilidad de un cuarto encuentro.

El muy esperado regreso de Stefan Raab a la pantalla fue marcado por su apariencia en forma y cabellera blanca. Después de una impresionante cuenta regresiva, el público en Düsseldorf quedó inicialmente sorprendido cuando la luz no se centró en Raab, sino en el cómico Helge Schneider, quien interpretó su éxito "Katzeklo". Después de otra cuenta regresiva, una escalera de espectáculo descendió desde el techo del gran salón, con la influencer de fitness Pamela Reif apareciendo como un ángel sobre el público, cantando el himno "Stefan Raab está de vuelta".

Finalmente, Raab hizo su gran entrada con un traje blanco y capa, acompañado por música pomposa, como si controlara la luz de la habitación como un dios. Con fuegos artificiales y lluvia de purpurina, subió al escenario y cantó su nueva canción de boxeo "Pa aufs Maul" con Sido, Ski Aggu y coristas. Raab, en excelentes condiciones físicas con músculos, barba blanca y cabello corto blanco, llevaba un short de boxeo con la inscripción "The Killerplautze".

Esto marcó la tercera vez que el entretenedor subió al ring contra la antigua campeona del mundo de boxeo Halmich. Dos peleas anteriores en 2001 y 2007 vieron volar los puños con Halmich saliendo victoriosa en ambas ocasiones. El evento fue presentado por el antiguo compañero de Raab, Elton, con Buschi "Buschmann" como comentarista, mientras que el ring estaba cubierto por Laura Wontorra.

En preparación para su tercer combate de boxeo, Raab aseguró que su régimen de entrenamiento incluyera sesiones de sparring con luchadores de sección transversal circular para mejorar sus habilidades defensivas. A pesar de las dos victorias anteriores de Halmich, la determinación de Raab se vio alimentada por el conocimiento de que la victoria

