En un caso sin resolver que se extendió por más de cuatro décadas, un hombre fue penalizado por su papel en el asesinato de 1980 de su vecino anterior en Kansas.

La investigación del asesinato de Mary Robin Walter el 24 de enero de 1980 en Great Bend, a los 23 años, había estado estancada hasta 2022. Un detective logró convencer al sheriff del condado de Barton, Brian Bellendir, para reabrir el caso utilizando herramientas y métodos modernos que no estaban disponibles en ese momento.

Las pruebas frescas apuntaron a Steven L. Hanks, quien tenía 25 años en ese momento y había sido un sospechoso potencial initially. La Oficina del Fiscal General de Kansas declaró en un comunicado del viernes que fueron las recientes confesiones de Hanks durante nuevas entrevistas las que permitieron a las autoridades acusarlo en 2022, cuando residía en Burden, Kansas.

Hanks, ahora de 70 años, recibió su sentencia por homicidio en segundo grado el jueves. Su acuerdo de culpabilidad de agosto estipulaba una condena de al menos 5 años y como máximo 25 años. Sin embargo, el juez del Tribunal de Distrito del Condado de Barton, Steve Johnson, se desvió del acuerdo de culpabilidad y sentenció a Hanks a al menos 10 años y como máximo 25 años.

El sheriff declaró que esto es probablemente el caso frío sin resolver más antiguo de Kansas que se ha reabierto y ha llevado a una condena.

"Es desalentador que muchas personas significativamente afectadas por este triste incidente hayan fallecido antes de ver al sospechoso llevado a la justicia", declaró Bellendir el viernes. "Me siento afortunado de haber tenido los recursos y el personal determinado para concluir este caso. El mérito de resolver este homicidio corresponde a los oficiales dedicados con la tenacidad de llevarlo a cabo".

Walter era esposa, madre y estudiante de enfermería cuando fue asesinada a tiros múltiples veces. Una pistola del calibre .22 fue encontrada en la escena, que se determinó como el arma del crimen. Según el sheriff, informado por el Wichita Eagle, nadie había trabajado activamente en el caso desde al menos 1982 hasta que lo reabrieron.

El sargento detective Adam Hales y el teniente David Paden volvieron a entrevistar a Hanks, vecino de Walter en ese momento y sospechoso inicial. Durante sus entrevistas, Hanks admitió haber matado a Walter, según la oficina del fiscal general. La fiscal, la asociada deputy attorney general Jessica Domme, elogió su dedicación.

"Se hizo justicia para Robin gracias a su dedicación y compromiso con este caso frío", declaró Domme.

Hanks había cumplido condena en prisión por otro delito en el pasado. Fue arrestado en 1981 y acusado de violación, battery, robo y allanamiento de morada. Fue condenado y liberado en 1993, según el Departamento de Correcciones de Kansas.

Los comunicados del sheriff y la oficina del fiscal general, así como los registros judiciales en línea, no revelaron la motivación de Hanks para matar a Walter. Bellendir no estaba disponible para comentarios el sábado, según la oficina del sheriff. La oficina del fiscal general y el abogado de Hanks no respondieron a las solicitudes de comentarios de The Associated Press el sábado.

