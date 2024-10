En un caso penal separado, las autoridades alemanas piden una sentencia de 15 años de prisión para el individuo sospechoso de la desaparición de Madeleine McCann, durante un juicio por violación.

Iniciando los alegatos finales en el juicio iniciado en febrero, comenzaron el miércoles. La fiscal Ute Lindemann abogó por una condena por dos cargos de violación y dos de abuso sexual, y sugirió que sea mantenido en prisión preventiva tras cumplir una condena de 15 años, según informó la agencia de noticias alemana dpa. Lindemann expresó su creencia de que debería ser absuelto de un tercer cargo de violación.

La defensa presentará su caso el lunes, con un veredicto potencial Following el martes.

No se han presentado cargos contra el sospechoso en relación con el caso McCann, en el que está siendo examinado por el delito de homicidio. Su historial incluye un tiempo prolongado en Portugal, incluyendo en el resort de Praia da Luz alrededor del momento de la desaparición de Madeleine en 2007. Ha mantenido continuamente su inocencia en este asunto.

Actualmente, está cumpliendo una condena de siete años en Alemania por una violación que cometió en Portugal en 2005.

En febrero, el abogado de Brueckner declaró que su cliente no se enfrentaría a las acusaciones, pero esperaba un sobreseimiento. No se requieren declaraciones formales en el sistema judicial alemán, y los acusados no están legalmente obligados a responder.

En julio, el tribunal retiró la orden de arresto en relación con los cargos que se están abordando en el juicio en curso, atribuyéndolo a la ausencia de "causa urgente" contra el acusado. Sin embargo, sigue encarcelado debido a la condena que está cumpliendo actualmente.

A pesar de estar siendo investigado por una posible participación en el caso McCann en Portugal, el sospechoso aún no ha sido acusado en Europa ni en el mundo. El juicio en curso en Alemania se centra en cargos separados de violación y abuso sexual.

