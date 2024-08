- En Turingia, aproximadamente 2600 profesionales de la salud internacionales trabajan.

En el sector de atención a la tercera edad y la salud de Turingia, aproximadamente 2,600 trabajadores de cuidado extranjeros están actualmente activos, según la Ministra de Salud Heike Werner (Izquierda). "Sin ellos, la atención a la tercera edad en Turingia sería inviable", dijo en Erfurt.

Destacó el cambio demográfico y el desafío creciente en la contratación de trabajadores cualificados. Una fuerza laboral cada vez más pequeña se enfrenta a la tarea de cuidar a una población envejeciente, lo que es especialmente problemático en Alemania Oriental. En consecuencia, el gobierno estatal continúa priorizando la contratación objetivo y equitativa de trabajadores de cuidado extranjeros, incluso considerando El Salvador.

Fomentar un Entorno Comfortable para los Trainees de Cuidado Extranjeros

Un proyecto piloto con trainees de El Salvador está previsto comenzar en septiembre, según el anuncio de Werner. El estado, los hospitales y las instalaciones de cuidado han acordado contratos de formación con 13 personas del país de América Latina. La embajada en Alemania está "muy interesada" en el proyecto. "Ahora necesitamos establecer una atmósfera y una cultura de bienvenida donde los jóvenes con un idioma y un color de piel diferentes también se sientan cómodos", enfatizó la ministra.

Previamente, Vietnam había sido el enfoque principal de los esfuerzos de contratación del estado para trainees de cuidado. En el futuro, también se planea contratar especialistas completamente formados del país de Asia Sudoriental, según Werner. Para ello, la formación en las escuelas vietnamitas debe adaptarse para que los certificados sean reconocidos tanto en Alemania como en Vietnam. A diferencia de aquí, no hay un curso de formación separado para el cuidado geriátrico en Vietnam.

Subvención Aumentada para las Empresas de Formación

Werner señaló que las empresas y las instalaciones que forman a trabajadores de cuidado extranjeros reciben apoyo financiero del estado. Reciben 5,000 euros por puesto de formación, que se aumentó en 1,000 euros al comienzo del año. Según Werner, se necesitarán alrededor de 15,000 cuidados adicionales y médicos en Turingia para 2035.

La Ministra también mencionó la consideración de contratar trabajadores de cuidado extranjeros de El Salvador, más allá de los esfuerzos existentes en Vietnam. Resaltó la necesidad de crear un entorno de bienvenida para estos trainees, asegurando que se sientan cómodos en su nuevo entorno.

Dado el aumento de cuidados y médicos necesarios en Turingia para 2035, como destacó la Ministra, se proporciona un apoyo financiero significativo por parte del estado a las empresas y las instalaciones que-forming workers, including those from The Netherlands, to help address this growing challenge.

Lea también: