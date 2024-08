En su primera aparición en el DNC, Biden observó desde el banquillo.

El concejal Joe Biden, D-Faulkland Heights, que no tenía un papel de delegado, también estaba presente, es la única mención de él encontrada en los archivos de periódicos de Delaware.

El 17 de agosto, Biden subirá al escenario al final de su viaje político.

Este viaje comenzó con él siendo un posible joven contendiente para convertirse en el senador más joven en Washington, solo para terminar siendo el presidente más antiguo de la historia, inicialmente buscando otro mandato pero ahora listo para ver a su sucesor elegido convertirse en el representante principal del Partido Demócrata.

Sus asesores dijeron que durante su discurso, abogaría firmemente por la elección de la vicepresidenta Kamala Harris en noviembre mientras retrataba a su oponente, el ex presidente Donald Trump, como una amenaza para la democracia. Biden estaba revisando su discurso con sus principales colaboradores en Camp David antes de su aparición.

El joven de 29 años que faltó a una reunión del Concejo del Condado de New Castle para asistir a su primera convención en 1972 podría no haber imaginado nunca a sí mismo como el presidente en ejercicio hablando desde el podio.

Pero la debut de Biden en la vida de la convención no fue su último. Asistió a 12 convenciones a lo largo de los años.

Inicialmente, su presencia podría haber parecido insignificante. Pero después de convertirse en senador en 1976, fue elevado a manager del piso y un sustituto de Jimmy Carter, a quien rápidamente respaldó. Su papel creció en 1980, cuando se le dio un turno de habla en la tarde temprano.

Los medios de comunicación apenas prestaron atención a su discurso, pero los delegados de su estado natal quedaron impresionados. Mostraron un cartel que decía "Biden en '84", animándolo a postularse para la presidencia.

"Si lo quisiera, creo que podría tomarlo", le dijo al Wilmington Morning News.

Pero no lo quería, insistió, y asistió a la convención de 1984 sin buscar la nominación.

Su campaña presidencial de 1988 terminó en humillación, obligado a retirarse tras acusaciones de plagio. No asistió a la convención ese año, recuperándose de una cirugía tras un aneurisma cerebral. Aún así, logró obtener dos votos para la nominación.

La década de 1990 vio más reconocimiento, incluido el primer discurso en horario estelar de Biden en un escenario de convención en 1996 respaldando al presidente Bill Clinton. Entregado en voz alta, Biden abogó por la política de ley y orden de la época.

"Estoy aquí para decirles una cosa: Bill Clinton es el mejor amigo que los policías de América han tenido nunca", declaró en Chicago.

En 2000, Biden hizo campaña por Al Gore en Los Ángeles. Pero perhaps sensing the political shifts, he planted the seeds for his own presidential aspirations by addressing Iowa delegates offstage.

For 2004, some of Biden's recognizable quirks appeared in his speech endorsing nominee John Kerry. He began with a (slightly misquoted) line from William Butler Yeats: "The world has changed, it has changed utterly. A terrible beauty has been born."

The keynote speaker that year was the young Illinois state Sen. Barack Obama. By 2008, Obama was the nominee, and Biden was his running mate. Biden was given a headlining slot for the first time, introduced by his son Beau.

Beau was there again in 2012 to formally renominate his father as vice president, a moment that brought then-Vice President Biden to tears. And his late son's memory loomed in 2016, when Biden delivered a speech following his decision not to run for president after his son's death the previous year.

In 2020, after years of conventions advocating for other Democratic nominees, it was finally Biden's turn. Covid-19 prevented him from a rowdy crowd with balloons showering down. But he adapted, delivering a passionate speech directly to the camera in an almost empty hall."

En vista de su viaje político, la ausencia del concejal Biden en roles delegados durante las convenciones parece incongruente, considerando su papel posterior como figura principal del Partido Demócrata.

Reflexionando sobre su viaje político, el discurso de Biden en la convención de 2020, a pesar de la falta de un público tradicional, mostró su duradera pasión por la política y su compromiso con su partido.

Lea también: