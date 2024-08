En su nuevo libro, Pelosi detalla una conversación de 20 minutos con Trump antes del primer juicio político

"Why are you doing that?" Trump asked, according to Pelosi in her new book, "The Art of Power."

During the more than 20-minute back-and-forth, Pelosi described Trump as "becoming increasingly whiny by the end" and framed the conversation as "contentious" as the former president defended his actions and Pelosi explained why she planned to move forward with the investigation.

Reflecting on the phone call with CNN’s Dana Bash, Pelosi, who rarely shares details from her private conversations, said she included the specifics in the book "because it was the basis for how to go forward. He was saying, ‘It was a perfect call, it was a perfect call.’ And I was saying it was a perfectly clear call, and we will be going forward.”

Trump communications director Steven Cheung said in a statement to CNN, “Sounds like Nancy Pelosi continues to prove herself to be a liar and a fraud. Everything that comes out of her mouth is pure garbage, just like that fake title she gives herself because she can’t stop living in the past. What a loser.”

En diciembre de 2019, la Cámara de Representantes impeachó a Trump en una votación de línea partidista como resultado de una investigación liderada por los demócratas en alegaciones de que Trump presionó al presidente ucraniano Volodymyr Zelensky en una llamada telefónica para investigar a sus rivales políticos mientras retiene la ayuda de seguridad de EE. UU. y una reunión en la Casa Blanca. Pero fue absuelto en el Senado en febrero de 2020.

Durante la llamada telefónica de septiembre, Pelosi dijo que Trump afirmó que ella estaría impresionada con su "falta de presión", que "no amenazó a nadie" y que "no hay razón" para su impeachment.

" He hecho un gran trabajo como presidente ", dijo Trump y, según Pelosi, seguía repitiendo," Es muy, muy injusto ".

Pelosi, quien se refirió a su larga trayectoria en el Comité de Inteligencia de la Cámara, dijo en su conversación que señaló la necesidad de investigar las alegaciones que surgen de una denuncia de un informante anónimo, y agregó su perspectiva.

"No creo que el presidente tenga que hacer directamente un quid pro quo para intimidar a un líder extranjero", dijo Pelosi a Trump.

" No hice eso ", respondió Trump, a lo que Pelosi respondió," Retuviste la ayuda y hay una inferencia que se saca ".

Mientras Trump seguía afirmando que su llamada con Zelensky era "inmaculada", Pelosi respondió," Veremos. No temas a eso ".

" Esto es injusto ", persistió Trump." La llamada fue perfecta ".

En su última respuesta a Trump antes de que termine la llamada, Pelosi dijo," Esa llamada fue perfectamente clara. La verdad saldrá a la luz ".

Pelosi dijo que estaba programada para llamar a Trump, pero el ex presidente la llamó antes y realizó la llamada a las 8:16 a.m. ET ese día. Ese día, Trump estaba hablando ante la Asamblea General de las Naciones Unidas, y durante la llamada, Pelosi dijo que se quejó de que su anuncio que lanzaba la investigación de impeachment eclipsaría su discurso.

"Estaba pensando, Bueno para ti. Eso es lo que estás haciendo hoy. Le estoy diciendo lo que estoy haciendo hoy ", escribió Pelosi en su libro.

Una vez que terminó la llamada telefónica de aproximadamente 20 minutos con Trump, Pelosi reflexionó," He tenido muchas conversaciones con este hombre, y al final de casi todas ellas, pienso, O eres tonto o crees que el resto de nosotros lo somos ".

El nuevo libro describe el aftermath del ataque a Pelosi’s husband

En su libro, Pelosi da su relato más detallado y personal del ataque violento contra su esposo, Paul, en octubre de 2022 que resultó en que el atacante fuera condenado a 30 años de prisión.

Cuando Pelosi fue despertada por su equipo de seguridad en Washington, DC, en las primeras horas de esa mañana para informarle lo que había sucedido en su casa de San Francisco, no sabía si su esposo de casi 60 años aún estaba vivo. Relató cómo fue caótico intentar informar a sus cinco hijos, que estaban dispersos por todo el país, de lo que sabía hasta entonces antes de que pudieran enterarse a través de informes de prensa.

Pelosi compartió que su hija más joven, Alexandra, le dijo mientras estaban en la UCI después del ataque que se arrepentía de que su madre hubiera ingresado a la vida pública.

"Si hubiera sabido en qué nos estábamos metiendo, si hubiera sabido a dónde iba a llegar esto, nunca te habría dado mi bendición hace treinta y cinco años", dijo Alexandra, según Pelosi.

La antigua presidenta expresó el profundo impacto que el ataque a su esposo ha tenido en ella y en su familia, cómo los miembros de la familia aún evitan partes de la casa donde sucedió el ataque, cómo Paul nunca ha hablado del ataque con su familia y el costo físico que aún tiene Paul.

"Paul no era el objetivo esa noche, pero es el que ha pagado y sigue pagando el precio físicamente", escribió Pelosi. "Y nuestra familia entera está pagando el precio emocionalmente y traumáticamente".

