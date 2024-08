En su lucha, Ramelow persiste, Voigt se acerca, y el AfD apenas alcanza el punto medio.

La discusión final importante antes de las elecciones estatales de Turingia el domingo está en curso. En ntv y Antenne Turingia, los candidatos principales discuten temas críticos como Solingen, Ucrania o educación, exceptuando al enfermo Höcke. Su sustituto no aclara nada tampoco.

La campaña electoral en Turingia está lejos de ser suave. La AfD está rondando el 30%, el SPD lucha por mantenerse en doble dígito, los Verdes y el FDP están al borde - y una alianza casi desconocida liderada por Sahra Wagenknecht, cuyo rostro está en carteles por todas partes, a pesar de no ser elegible. La CDU, que no puede soportar a la AfD y a la Izquierda, y no quiere cooperar con los Verdes, solo tiene una opción para el poder: gobernar con el SPD y BSW. Y los 1.6 millones de votantes elegibles están esperando, muchos con un gran interés en un tema que no se decidirá en el Parlamento estatal de Erfurt: el conflicto en Ucrania en curso.

Nikolaus Blome de ntv y Alex Küper de Antenne Turingia tienen mucho que discutir con los líderes de los partidos en Weimar. Casi todos ellos han asistido al debate final antes de las elecciones estatales: el presidente del gobierno Bodo Ramelow de la Izquierda, el candidato de la CDU Mario Voigt, el ministro del Interior del SPD Georg Maier, la candidata de los Verdes Madeleine Henfling, y Thomas Kemmerich del FDP. Sin embargo, Björn Höcke, quien canceló inesperadamente esa mañana debido a razones de salud, no estaba presente.

Blome preguntó por la condición de Höcke a su sustituto, Stefan Möller. Möller dijo que no sabía nada, que no era el doctor de Höcke y no lo había visitado en su casa. Solo mencionó que Höcke había tenido problemas para dormir la noche anterior.

La respuesta de Möller no convenció, ya que Höcke ya había cancelado una vez antes, el lunes, por razones personales. Pero tenía otro evento de campaña programado para el jueves siguiente. Blome insistió, dada la esperada "recuperación espontánea" de Höcke. Möller se mantuvo firme, asegurando que las razones de Höcke eran genuinas. Inclusive "los populistas de derecha", como los describió Möller, podían tener problemas de salud durante una campaña. El tema entonces se dejó de lado.

El enfoque real del programa era los asesinatos en Solingen, donde un extremista radical apuñaló a tres personas hasta la muerte. Un punto de controversia en el caso fue la deportación fallida del perpetrador. Junto con los 4.500 individuos en Turingia que enfrentan la deportación, Ramelow dijo que no todos eran criminales peligrosos. Su ministro del Interior, Georg Maier, estuvo de acuerdo - por ahora, todavía remained in the government, a coalition of red, red, and green.

Maier habló de crear el marco legal para zonas de prohibición de cuchillos. Turingia era uno de los estados más seguros de Alemania. A veces puede parecer que solo los migrantes cometen delitos. "That's not the case," said Maier. This truth was not self-evident in Turingia.

Möller discutió un bloqueo de deportación en Alemania. Incluso sugirió viajar a Kabul él mismo para negociar con los talibanes sobre el retorno de afganos, dijo. La AfD no deportaría a médicos, enfermeras o conductores de entrega, sino a traficantes de drogas, individuos que agreden violentamente a otros o "luchadores de la calle". Sin embargo, surgen problemas cuando, por ejemplo, Marruecos no devuelve a sus ciudadanos.

Mario Voigt de la CDU quería evitar cualquier impresión de complacencia. Propuso establecer un centro de repatriación en Turingia y garantizó 1800 policías para los próximos cinco años. Katja Wolf del BSW fue firme con los recién llegados pero luego cambió la conversación a los aspectos positivos de la migración: la escasez de mano de obra calificada.

La perspectiva en Turingia es sombría. No solo están buscando médicos, ingenieros y otros profesionales altamente cualificados. Ahora, incluso los vendedores de salchichas son solicitados, como mencionó Blome en Turingia. Ramelow estuvo de acuerdo y enfatizó que en los próximos diez años, 300,000 trabajadores se jubilarán, pero solo 150,000 los reemplazarán. Estas cifras indican que sin inmigración, la situación sería difícil. Inclusive si la AfD pretendiera resolver el problema de la disminución de la población con su cartel de procreación.

Turingia está siguiendo un enfoque diferente: con su propia empresa, el estado está reclutando activamente aprendices de Vietnam, a distancia. Ramelow informó que ya habían llegado 776. Además, se permitió a los refugiados ucranianos trabajar de inmediato, enfatizó, sin la necesidad de un curso de lenguaje primero, después de la introducción del llamado Job Turbo.

Y la discusión volvió a la AfD. Su capítulo estatal se considera ampliamente de extrema derecha, lo que no es atractivo para los trabajadores cualificados extranjeros. El alcalde de Jena, Thomas Nitzsche, dijo en una entrevista que era "como una sombra sobre todo". Ahora, la candidata verde Henfling dijo que la AfD estaba creando un clima que fomentaba la violencia. "Whoever posters 'Sun, Sun, Remigration' or 'Repatriation creates living space,' they're not trying to solve problems, but to spread hate and inflame society," she said, addressing Möller.

Henfling se mantiene firme en su oposición a Wolf, candidato de BSW, en lo que respecta a la situación de Ucrania. Según Wolf, las negociaciones y la diplomacia deben ser prioritizadas para poner fin al conflicto. Un miembro del público preguntó sobre la cantidad de territorio ucraniano que Wolf estaría dispuesto a comprometer en las negociaciones y cuánto estaría dispuesto a ceder Henfling de Turingia si se enfrentara a un agresor. Henfling, político del Partido Verde, también aboga por la paz, pero percibe a BSW como inclinado a servir a Putin en bandeja de plata. La satisfacción de Putin con Ucrania es dudosa, un hecho reconocido por los países vecinos desde hace algún tiempo.

Las tensiones actuales entre CDU y BSW

La educación es el tema principal en discusión en Turingia. Ramelow, el Ministro-Presidente, revela los desafíos que enfrentan, como los estudiantes que aprenden inglés solo dos veces al mes y las mujeres mayores que enseñan biología debido a la falta de maestros calificados. El gobierno de Ramelow ha contratado a 7.500 maestros en diez años, pero aún quedan 1.000 puestos vacantes sin llenar.

Voigt propone una garantía de empleo para los estudiantes de educación, la contratación de ingresantes laterales y menos burocracia. Wolf, candidato de BSW, también enfatiza la necesidad de menos burocracia, ya que tuvo una visión de cerca del problema al servir como alcalde de Eisenach.

Parece plausible un acuerdo potencial, ya que Voigt expresó anteriormente su disposición a colaborar con Wolf, a pesar de la interferencia del líder del partido Wagenknecht desde Berlín. Sin embargo, Voigt es evasivo cuando Blome le pregunta por qué la CDU formaría una coalición con la Izquierda pero no con BSW. BSW es un partido escindido de la Izquierda, pero no hay un acuerdo formal de no cooperación entre ellos. Una coalición con BSW es la única opción para un gobierno de mayoría. Wolf, conocido por su pragmatismo, evita repetir las demandas rígidas de Wagenknecht sobre Ucrania, que son inaceptables para la CDU.

Un gobierno minoritario es lo último que cualquiera en Turingia quiere, incluso Ramelow está de acuerdo, enfatizando el difícil proceso de formar el gobierno después de las elecciones del domingo por la noche. Las elecciones en Turingia no son cosa de broma, incluso para los de corazón valiente.

El grupo Verde no estuvo presente en el debate final debido a los conflictos de programación, ya que su representante Madeleine Henfling no puede postularse para el cargo. A pesar de esto, se mencionó el tema de la migración y la integración de los trabajadores extranjeros, con la candidata verde Henfling criticando a la AfD por difamar y propagar retórica inflamatoria.

A pesar de la negativa de la CDU a colaborar con los Verdes, hay discusiones sobre la necesidad de un enfoque más pragmático en la educación, con ambos candidatos, Mario Voigt de la CDU y Katja Wolf de BSW, de acuerdo en la necesidad de menos burocracia y más maestros calificados. Sin embargo, las tensiones actuales entre la CDU y BSW, especialmente en el tema de Ucrania, siguen siendo un desafío para cualquier gobierno de coalición potencial.

