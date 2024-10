En su debut en la sala de audiencias junto a Trump, Musk representa a los demócratas como adversarios potenciales.

"Regístrate para votar, ¿de acuerdo? Reúne a todos, incluso a aquellos que no conoces tan bien, y ayúdales a registrarse también. Solo quedan dos días para registrarse en Georgia y Arizona. Exacto, solo 48 horas. Envíales un mensaje ahora, luego asegúrate de que realmente emitan sus votos. Si no lo hacen, esta será la última elección, te lo aseguro", Musk declaró en el mitin de Trump en Butler, Pensilvania. "Si no lo hacen, esa es mi predicción".

La declaración de Musk sonó similar a las advertencias que a menudo hacen los seguidores de la Vicepresidenta Kamala Harris y del Presidente Joe Biden regarding Trump. Curiosamente, fue Trump quien estaba dirigiéndose al público antes del disturbio en el Capitolio de EE. UU. el 6 de enero de 2021, que permaneció inactivo durante más de tres horas mientras se desataba el caos.

Musk, CEO de X y un destacado partidario de Trump, utilizó su aparición en el escenario para argumentar que la carrera presidencial de 2024 es como ninguna otra y que los oponentes de Trump buscan limitar la libertad de expresión, weaponizar las leyes de armas y reprimir el derecho al voto.

Musk respaldó a Trump en el verano y ayudó a establecer un PAC que ya ha gastado millones en la campaña presidencial. Él imaginó un futuro sombrío si Trump pierde, enfatizando que la preservación de la libertad de expresión en Estados Unidos y la Constitución misma depende de la victoria de Trump.

Los comentarios de Musk se desviaron del tema principal del mitin de Trump en Butler, el lugar de un intento de asesinato contra Trump en el verano. Durante su primera visita desde entonces, Trump reconoció el incidente y rindió homenaje a Corey Contempore, un bombero que murió en el tiroteo en el mitin. Trump también expresó su gratitud a los servicios secretos por su protección.

"Exactamente 12 semanas atrás esta misma noche, en este mismo lugar, un asesino a sangre fría intentó callarme y al movimiento", dijo Trump.

La lista de oradores fue más destacada que en los típicos mítines de Trump, con el senador de Ohio JD Vance, Eric Trump, la copresidenta del RNC y nuera Lara Trump, y el activista conservador Scott Presler subiendo al escenario antes que Trump. Durante un momento de silencio en homenaje a las víctimas en el mitin anterior de Trump en Butler, el cantante de ópera Christopher Macchio interpretó "Ave Maria".

A lo largo del mitin, Trump afirmó que sus seguidores merecen un gobierno sin influencia de lobistas y intereses especiales, un objetivo que sus oponentes estaban obstaculizando activamente.

"Durante los últimos ocho años, aquellos que querían obstaculizar nuestro progreso me han difamado, me han impugnado, me han acusado, han intentado sacarme de la boleta - y quién sabe,maybe

