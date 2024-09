En sólo trece minutos, Haaland instiga un juego para el Manchester City

Manchester City continúa marcando el estándar en la Premier League, con los campeones del título recuperándose de una desventaja temprana contra Brentford gracias a la sensación goleadora Erling Haaland, que anotó sus octavos y novenos goles en solo cuatro partidos. El entrenador alemán Fabian Hürzeler, al frente del Brighton and Hove Albion, sigue invicto en la liga hasta ahora. Por otro lado, Liverpool experimentó su primer tropiezo bajo el nuevo manager Arne Slot, perdiendo 0:1 ante Nottingham Forest.

Hürzeler lidera a Brighton a cuatro partidos invictos

Brighton and Hove Albion, dirigido por el entrenador alemán Fabian Hürzeler, mantuvo su récord perfecto en la Premier League inglesa con un empate 0:0 contra Ipswich Town. A pesar de perder la oportunidad de un segundo lugar temporal, el equipo de 31 años de Hürzeler sigue invicto después de cuatro partidos. Con ocho puntos, Brighton se encuentra cómodamente en la mitad superior de la tabla, impulsado por Hürzeler convirtiéndose en el ganador más joven del premio "Manager of the Month" en la historia de la Premier League.

En su próximo partido en casa el 22 de septiembre, Brighton recibirá a Nottingham Forest en el Falmer Stadium.

Liverpool tropieza por primera vez

A pesar de un inicio prometedor con tres victorias iniciales, el nuevo manager del Liverpool FC, Arne Slot, sufrió un revés con una derrota 0:1 ante Nottingham Forest. Callum Hudson-Odoi (72.) fue el striker sorpresa que anotó el gol crucial, dando a Forest su primera victoria en la Premier League esta temporada.

La máquina goleadora de Haaland sigue en marcha

Manchester City sigue en la cima con cuatro victorias consecutivas, impulsado por la sensación goleadora Erling Haaland. El striker noruego dio la vuelta al partido para City contra Brentford con dos finas conclusiones (19'/32'). Brentford había tomado una ventaja temprana a través de Yoane Wissa (1'). Con el impresionante botín de nueve goles de Haaland en solo cuatro partidos, Manchester City parece estar en camino de construir sobre sus éxitos recientes. El veterano mediocampista İlkay Gündoğan también regresó al once inicial tras su recuperación de una lesión.

