Contiendas Electorales a Nivel Regional - En Sajonia y Turingia, hay una participación más prominente.

En las recientes elecciones estatales celebradas en Turingia y Sajonia, parece haber un ligero aumento en la participación de los votantes en comparación con las elecciones de 2019. El comisionado electoral del estado anunció que aproximadamente el 55% de los votantes elegibles habían emitido sus votos en Turingia a las 4:00 PM, superando la participación del 54.1% en 2019. Se observaron tendencias similares en Sajonia, donde el 35.4% de los votantes había emitido sus votos, superando la participación del 35.1% en 2019. Sin embargo, las cifras preliminares no incluyen votos por correo, y se estima que este año el 24.6% de los votantes elegibles votará por correo, en comparación con el 16.9% en 2019.

Las urnas en ambos estados remained open until 6:00 PM, allowing more voters to cast their ballots.

Estas elecciones se consideran una prueba para las elecciones federales de 2025. Las encuestas sugieren que la AfD podría obtener alrededor del 30% de los votos en ambos estados, aunque la formación de un gobierno sigue siendo incierta debido a la falta de socios. La nueva alianza "Bündnis Sahra Wagenknecht" (BSW) tiene como objetivo participar en la formación de la coalición en Sajonia. El ministro presidente saliente Michael Kretschmer (CDU) tiene una fuerte posibilidad de asegurar un segundo mandato en Sajonia, mientras que el actual presidente del estado Bodo Ramelow (Izquierda) en Turingia podría enfrentar un reelección desafiante.

El SPD, los Verdes y el FDP se espera que sufran pérdidas significativas.

El ministro presidente de Sajonia mantiene la optimismo

A pesar de las circunstancias desafiantes, Kretschmer expresó confianza en liderar el próximo gobierno del estado en Sajonia. "Debe ser la Unión Sajona. Estamos aquí en Sajonia, no nos dirán lo que tenemos que hacer. Seguiremos nuestro propio camino Sajón", declaró Kretschmer después de emitir su voto en Dresde.

La policía investiga una amenaza en una estación de votación de Turingia

Las elecciones en Turingia transcurrieron relativamente sin incidentes hasta el mediodía. Sin embargo, en Gera, la policía fue llamada a una estación de votación debido a una amenaza. Un hombre con una camiseta de la AfD entró a la estación de votación para votar, lo que llevó al encargado de la estación de votación a pedirle que se quitara la camiseta debido a las restricciones publicitarias del partido. El hombre accedió pero abandonó la estación de votación, amenazando con regresar y expresando su descontento con su trato. La policía tomó una declaración y le brindó asesoramiento.

En Erfurt, la policía investiga varios casos de graffiti político ("Höcke es un nazi") cerca de las estaciones de votación, que se aplicaron presuntamente durante la noche del sábado, como un acto de daños criminales.

