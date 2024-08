- En Sajonia prevalecen niveles de agua reducidos y un mayor peligro de incendios forestales.

En los ríos de Sajonia, los niveles de agua están disminuyendo. Alrededor del 43% de los 148 puntos de medición de agua monitoreados en todas las cuencas fluviales están experimentando condiciones de agua baja, según mencionó Karin Bernhardt del Saxon State Office for Environment, Agriculture and Geology (LfULG). Otros 32% están cerca de alcanzar esta marca. Ríos como el Mulde, Lausitzer Neiße y afluentes del Alto Elba están significativamente afectados. Hasta este viernes, la situación es poco probable que mejore, pero las lluvias intensas locales pueden aumentar temporalmente los niveles de agua en pequeños arroyos y ríos. Sin embargo, esto no traerá alivio sustancial, dijo Bernhardt.

En la actualidad, no hay navegación en el Elba

El Elba mismo está experimentando una disminución gradual del flujo, con volúmenes actuales que oscilan entre el 50 y el 60% de la media mensual. Pero no está en un estado de agua baja, dijo Bernhardt. En los próximos días, se espera una tendencia de nivel de agua estable o ligeramente disminuida en la sección del Elba en Sajonia. En el medidor de Dresden, se midieron 75 centímetros en la tarde, mientras que los niveles normales están en 1.42 metros y la marca de agua baja es de 58 cm.

"El nivel de agua del Elba es típico del verano, y la sequía que persiste hasta mediados de septiembre es una recurrencia anual" dijo un representante de la Saxon Inland Ports of the Elba GmbH. Aunque la navegación comercial es actualmente imposible, el Elba es navegable. La última carga, aproximadamente 250 toneladas, fue entregada a Amberes la semana pasada. El transporte regular de mercancías como transformadores, turbinas, rotores o motores podría reanudarse en septiembre cuando los niveles de agua aumenten.

La Flota Blanca de Dresde sigue activa

La Flota Blanca de Dresde, compuesta por vapores de paletas vintage y modernos barcos salón, está principalmente funcionando. "Esto continuará hasta el lunes", dijo un representante. Sin embargo, el recorrido a Saxon Switzerland solo llega hasta Königstein en lugar de Bad Schandau, y las paradas en Diesbar-Seußlitz y Blaswitz en Dresden no se ofrecen. Los barcos solo detendrán sus operaciones cuando el nivel de agua en el medidor de Dresden caiga a 50 centímetros.

Alto riesgo de incendios forestales en la zona

Distritos como Nordsachsen, Leipzig, Meißen, la parte norte del distrito de Bautzen y la ciudad de Leipzig actualmente tienen un alto riesgo de incendios forestales. Esto se representa con el segundo nivel más alto, nivel 4, en el mapa de visión general de la autoridad forestal del estado, con el resto de la región en un nivel de riesgo medio, nivel 3. "Esta situación persistirá mañana", dijo un representante de la autoridad. Se prevé algún alivio para el fin de semana con temperaturas más frescas y lluvias. Desde principios de año, ha habido 64 incendios forestales en el estado.

El riesgo de incendios forestales se vuelve prevalente en áreas con sequías prolongadas y suelo y vegetación secos. La sequía siempre es el factor principal que contribuye al riesgo de incendios forestales.

Los niveles de agua del Elba no son tan bajos como en otros ríos de Sajonia

La navegación en el Elba puede ser posible en septiembre

