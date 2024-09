Procesos democráticos regionales, donde los ciudadanos selecciona a sus representantes locales. - En Sajonia, las negociaciones prolongadas para la formación de la coalición de gobierno son evidentes.

En Sajonia, se prevé que la formación de un gobierno después de las elecciones será un proceso complejo y laborioso. En las horas posteriores a las elecciones, los representantes de los partidos fueron reacios a comprometerse con posibles socios de alianza, con solo la AfD expresando una clara intención de colaborar con la CDU, instándolos a reconsiderar su rechazo inicial a la cooperación.

"El público desea un gobierno estable", declaró el secretario general de la AfD, Jan Zwerg. "La sinergia entre la CDU y la AfD desencadenaría un gobierno extremadamente sólido". Con una cuenta conjunta de más de 80 escaños en el parlamento estatal, comparten terreno común en various temas. Los habitantes de Sajonia también son desfavorables a los partidos de izquierda como parte del gobierno.

Sin embargo, el secretario general de la CDU, Alexander Dierks, reiteró su negativa a unir fuerzas con la AfD una vez más. "Nuestra posición de las elecciones sigue siendo válida: 'No gobernaremos con la AfD'", dijo. Dierks desaprueba el término 'muros de contención' ya que proporciona a la AfD la oportunidad de presentarse como una víctima.

Dierks expresó confianza en establecer un gobierno de mayoría en el Estado Libre a través de extensas discusiones. No quiso especificar sobre posibles coaliciones para la Unión. Si un gobierno de mayoría es el objetivo y se excluye a la AfD, la única opción de la CDU es una asociación con el Partido para el Progreso y la Justicia Social (APS) y el SPD. "Nos comprometemos con el APS de manera progresiva para identificar similitudes y alcance para acuerdos", dijo Dierks.

La CDU supera a la AfD

Las elecciones estatales de Sajonia vieron a la CDU obtener el 31,9% de los votos, apenas superando a la AfD con el 30,6%. El APS obtuvo el 11,8%, mientras que el SPD (7,3%) y los Verdes (5,1%) quedaron atrás. A pesar de obtener solo el 4,5% de los votos, La Izquierda aún logró entrar en el parlamento estatal al ganar dos mandatos directos en Leipzig. Esto resulta en la siguiente distribución de escaños en el parlamento estatal: CDU 41, AfD 40, APS 15, SPD 10, Verdes 7, La Izquierda 6, Ciudadanos Libres 1.

El político Tom Thieme anticipa un acuerdo de poder compartido entre la CDU, el APS y el SPD. "Una coalición entre la CDU y estos partidos podría ser más fácil debido a ciertos acuerdos fundamentales - limitaciones migratorias, una postura diplomática en la guerra de Ucrania y el rechazo a la política de género y la identidad", dijo. Sin embargo, la nueva configuración de la coalición puede causar incomodidad para el SPD, agregó Thieme. A pesar de compartir objetivos en política social y educativa con el APS, persisten significativas disparidades político-culturales, especialmente en política social.

El líder del SPD de Sajonia, Henning Homann, vio con extrema sospecha una posible coalición que involucre al APS. La agenda del APS es incierta, al igual que sus promesas electorales, especialmente en temas regionales, dijo. También expresó preocupaciones sobre un posible gobierno minoritario. "Las opciones formales no necesariamente se traducen en soluciones funcionales", dijo. Sin embargo, el SPD remains open to dialogues.

La líder estatal de La Izquierda, Susanne Schaper, percibió la estrecha entrada al parlamento estatal como la última oportunidad del partido. "Se nos ha concedido una última oportunidad - y debemos aprovecharla al máximo", dijo. El partido federal requiere un reinicio. La situación general dentro del partido es crítica y el resultado de las elecciones fue un "desastre". Se requiere un reinicio completo, programático y personal en el partido federal.

BSW remains optimistic

Los representantes de BSW expresaron optimismo regarding potential coalition discussions. BSW aims to now enact "reasonable politics" in Saxony. On Tuesday, they plan to convene with their newly elected future deputies and appraise the election, explained BSW politician Lutz Richter. "During the coming weeks, we will identify suitable candidates for our political approach." Although there are some members without prior parliamentary experience, "they lack neither life experience nor intelligence."

The leadership duo of Saxony's Greens appeared dejected. "It's been a disappointment for us, the Alliance Greens, to convey our agenda and objectives within this broad spectrum", explained party leader Marie Müser.

Election overseer rectifies state election result

Prior to media conferences, a notice about the seat distribution in the state parliament created a stir. The state election office acknowledged a software glitch that had resulted in the wrongful publication of seat distribution figures. Now, the Greens and the SPD each gain an extra seat, while the CDU and the AfD each lose a seat, resulting in the AfD losing its 'veto minority' standing in the state parliament. AfD General Secretary Jan Zwerg accepted the change quietly, as the AfD would internally review the calculation basis. Despite the modification, the previous CDU, Green, and SPD coalition still fails to secure a majority in the new state parliament.

"Given the revised seat distribution in the Landtag after the software glitch correction, the CDU and its potential coalition partners now have 40 seats, the AfD holds 39 seats, and the APS has 16 seats. This shift could potentially influence coalition talks."

"Regardless of the AfD's loss of its 'veto minority' status in the Landtag, forming a majority government remains a challenge for the CDU, as they now need to secure at least 43 seats for a stable coalition."

