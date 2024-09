Elecciones Inminentes en el Estado de 2024 - En Sajonia, la CDU ha tomado la delantera sobre el AfD, lo que ha provocado celebraciones en el BSW.

Fiestas en CDU, AfD y BSW, Respuesta Mútua de La Izquierda, SPD Alegría: Según las predicciones para las elecciones estatales de Sajonia, la CDU está actualmente gobernando apenas por encima de la AfD. A pesar de experimentar leves reducciones en comparación con la elección anterior, la Unión encabezada por el Ministro Presidente Michael Kretschmer está apenas sosteniendo su liderazgo, con una carrera muy reñida entre CDU y AfD. Sin embargo, la tensión dentro del partido es evidente debido a los significativos avances de la AfD. ¿Habrá una continuación de la actual coalición negro-verde-roja? La colaboración con la AfD había sido negada por los partidos.

La nueva coalición encabezada por Sahra Wagenknecht (BSW) terminó en tercer lugar, con el SPD significativamente detrás. Los Verdes están al borde de perder su escaño en el parlamento estatal, mientras que La Izquierda no supera el umbral del cinco por ciento y podría perder su estatus parlamentario.

** CDU lidera ligeramente a la AfD**

En ambas predicciones, la CDU se observó ligeramente por delante de la AfD, tanto en Infratest Dimap (ARD) como en la Forschungsgruppe Wahlen (ZDF), ambas mostrando al partido aproximadamente un punto porcentual adelante. La CDU así se ubica en un 31.5 a 31.8 por ciento, mientras que la AfD está en un 30.4 a 30.8 por ciento.

Atmósfera euforia en la AfD

Cuando el Ministro Presidente Michael Kretschmer apareció en la celebración de la CDU tras las primeras proyecciones, fue recibido como una estrella del pop. "Esto no será fácil", admitió Kretschmer. "Pero hay una cosa cierta: con numerosas conversaciones y la determinación de hacer algo por esta tierra, es posible ofrecer a Sajonia un gobierno estable que sirva a la tierra y avance con humildad". La CDU está preparada para continuar asumiendo la responsabilidad. Para el Ministro de Cultura Christian Piwarz, es evidente que numerous individuals in Sajonia desired Kretschmer to remain as Minister President.

En el campo de la AfD, considerado firmemente de extrema derecha por la Oficina de Protección Constitucional de Sajonia, prevaleció una atmósfera casi euforia. El líder de la AfD, Joerg Urban, expresó esperanzas para un "milagro azul". Sin embargo, la mayor euforia no fue por sus propios resultados, sino por el mal desempeño de los Verdes.

A medida que la noche avanzaba, se hizo cada vez más evidente que el ascenso de la AfD al primer lugar era poco probable. El vicepresidente del parlamento estatal de la AfD, Andre Wendt, admitió que había esperado un mejor resultado. Sin embargo, el presidente federal de la AfD, Tino Chrupalla, habló de un "muy buen resultado".

BSW no es una "opción" para el actual Ministro Presidente

El ambiente en la fiesta electoral de BSW fue alegre. La dupla líder de Sabine Zimmermann y Joerg Richter fue aplaudida por los supporters de BSW durante minutos. Ambos consideraron llegar al 12 por ciento como un triunfo histórico. Richter enfatizó que no estaban buscando ser la "opción" para el actual Ministro Presidente. "Con nosotros solo habrá un nuevo comienzo. No seremos los formadores de la mayoría", dijo Zimmermann en cuanto a las posibles conversaciones de coalición.

El SPD de Sajonia expresó un considerable alivio tras el anuncio de las primeras estimaciones de las elecciones. La candidata principal del SPD, Petra Kopping, dijo que estaba agradecida de haber dejado atrás la "realmente difícil campaña electoral". Recordó que su partido había estado en un tres por ciento en las encuestas al comienzo del año. El líder del partido SPD, Henning Homann, habló de un "pequeño éxito".

La Izquierda encuentra dolorosa la pérdida de su antigua fuerza.

El estado de ánimo en la fiesta electoral de La Izquierda estaba significativamente ensombrecido. Las esperanzas iniciales de lograr un resultado respetable habían desaparecido casi por completo cuando llegaron las primeras proyecciones. El copresidente del estado, Stefan Hartmann, llamó a una reforma fundamental del partido. La pérdida de la antigua fuerza en los nuevos estados federales fue particularmente dolorosa. Sin embargo, ya que La Izquierda es probable que gane mandatos directos en dos circunscripciones de Leipzig, es posible que aún puedan entrar en el parlamento estatal gracias a la llamada cláusula de mandato básico. Según las proyecciones, no superarían el umbral del cinco por ciento.

Verdes: El resultado electoral no es lo que Sajonia merece

En la fiesta electoral de los Verdes, la presidenta estatal de los Verdes de Sajonia, Christin Furtenbacher, dijo: "Este resultado electoral no es -debe decirse muy claramente- lo que el pueblo de Sajonia merece". Sin embargo, también hubo aplausos más tarde cuando el trío principal de Katja Meier, Wolfram Günther y Franziska Schubert discutió los resultados. Muchas fuerzas políticas habían intentado suprimir a los Verdes con todas sus fuerzas, dijo la portavoz de la fracción Schubert. "¿Qué hicimos? Nos mantuvimos en la cima", concluyó con aplausos.

Infratest Dimap y Forschungsgruppe Wahlen están de acuerdo en la ventaja de la CDU sobre la AfD

En las predicciones electorales tanto de Infratest Dimap (ARD) como de la Forschungsgruppe Wahlen (ZDF), se observó que la CDU tenía una ventaja estrecha sobre la AfD, con estimaciones que iban desde el 31.5 al 31.8 por ciento para la CDU y del 30.4 al 30.8 por ciento para la AfD.

BSW agradecido por resultado histórico, no busca coalición

Durante su celebración electoral, la dupla líder de Sabine Zimmermann y Joerg Richter de BSW fue aplaudida por haber alcanzado el 12 por ciento, considerado un triunfo histórico por el partido. Sin embargo, aclararon que no buscaban ser la "opción" para el actual Ministro Presidente y planeaban un "nuevo comienzo" si se iniciaban conversaciones de coalición.

Lea también: