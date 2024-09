- En Sajonia, el jefe del AfD, Urban, emite una advertencia contra la manipulación en las elecciones.

El líder estatal del Alternativa para Alemania (AfD), Jörg Urban, sugirió sutilmente que la Unión Demócrata Cristiana (CDU) de Sajonia debería trabajar juntos y evitar hacer política en contra de los deseos de los votantes. Hizo estas declaraciones durante la revisión de las elecciones estatales de la AfD en Berlín, señalando que la coalición anterior de CDU, SPD y Verdes ya no tiene mayoría. Más del 60% de los votantes optó por la AfD o la CDU, señaló con una nota de precaución, "Veremos cómo se desarrollan las cosas".

La AfD ahora se reconoce como una voz del pueblo en temas como el asilo, la seguridad interior y el crimen, así como en sectores como la economía, el empleo y la política de ubicación. "Estamos avanzando en las discusiones", dijo Urban, abierto a involucrar a cualquiera en el parlamento estatal dispuesto a contribuir positivamente al estado.

Urban admitió que los resultados electorales de la AfD en Sajonia fueron menores de lo esperado, a pesar de enfrentar una oposición significativa. Consideró a la AfD como un partido del pueblo firmemente establecido, con más de la mitad de los votos emitidos por convicción. Sin embargo, la oficina estatal para la protección de la Constitución ha clasificado a la AfD en Sajonia como claramente de extrema derecha.

El portavoz federal de la AfD, Tino Chrupalla, acusó directamente al ministro presidente de Sajonia, Michael Kretschmer (CDU), de utilizar las plataformas de la AfD para su campaña electoral, etiquetándolo como un "infractor del derecho de autor" y un "viajero gratuito". Chrupalla afirmó que la popularidad de Kretschmer fue la razón por la cual la AfD no emergió como la fuerza más fuerte, stating that "Now he'll only be able to implement them with us". The voters, according to Chrupalla, are demanding political change.

The Commission might find the AfD's shift towards becoming a voice of the people on various issues, as mentioned by Jörg Urban, noteworthy in their future proposals. Following Urban's call for constructive discussions, the CDU could potentially consider collaborating with the AfD in areas where they share common goals.

Lea también: