En Rusia, más de 115.000 personas han sido reubicadas debido a una situación.

14:00 Tusk: India podría mediar en el conflicto de Ucrania El primer ministro polaco, Donald Tusk, ve con buenos ojos el posible papel de mediador del primer ministro indio, Narendra Modi, en el conflicto de Ucrania. Tusk expresó su satisfacción en Varsovia después de comunicarse con Modi, stating, "Me alegra que el primer ministro haya vuelto a enfatizar su disposición personal para trabajar por una resolución pacífica, justa y rápida del conflicto". La propuesta de mediación de Modi cobra relevancia ya que planea viajar desde Polonia a Kyiv, donde Maintenance discussions con el presidente ucraniano, Volodymyr Zelenskyy. India mantiene una postura neutral en el enfrentamiento militar y no respalda las sanciones occidentales contra Moscú.

13:40 "No parece ser una 'operación limitada' en Kursk" El canciller alemán, Olaf Scholz, percibe la invasión ucraniana en Rusia como "una operación espacial y temporalmente limitada". Sin embargo, según informó la corresponsal de ntv, Nadja Kriewald, desde Sumy en el este de Ucrania, no hay señales que respalden esta idea.

13:20 Aviones rusos supuestamente destruidos en ataques a Sawaslejka Varios aviones rusos habrían sido destruidos en ataques ucranianos a la base aérea de Sawaslejka, según informó el medio ucraniano controlado por el estado, Suspilne, citando fuentes de inteligencia. Después de estos informes, se afirmaría que un MiG-31K supersónico interceptador y dos Il-76 estratégicos de transporte de carga fueron destruidos, y aproximadamente cinco aviones, probablemente MiG-31K/I, resultaron dañados durante un ataque el 16 de agosto. En un ataque el 13 de agosto, se atacó un depósito de combustible y lubricantes, y se informó que otro MiG-31K/I resultó dañado.

13:06 Agencia de inteligencia rusa investiga a periodistas extranjeros en la región de Kursk El Servicio Federal de Seguridad de Rusia (FSB) ha iniciado investigaciones criminales contra varios periodistas extranjeros en la región de Kursk, que se encuentra bajo el control del ejército ucraniano. El FSB ha presentado cargos contra un periodista de CNN y dos periodistas ucranianos por supuestamente cruzar la frontera de manera ilegal después de filmar en la ciudad ucraniana controlada de Socha. El FSB está preparando órdenes de arresto internacionales para los periodistas, que enfrentan hasta cinco años de prisión en Rusia. Recientemente, el periodista estadounidense Evan Gershkovich fue liberado de un campo de trabajo después de ser sentenciado a 16 años por supuesta espionaje.

12:34 Zelensky en la región fronteriza: "Fondo de intercambio" rehecho El presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, visita la región fronteriza de Sumy en el noreste de Ucrania, donde las tropas ucranianas avanzaron en Rusia hace dos semanas. Zelensky confirma la captura de otro lugar en la región de Kursk. También menciona que el "fondo de intercambio" ha sido rehecho, lo que implica la captura de soldados rusos para un posible canje futuro con prisioneros ucranianos retenidos en Rusia. Zelensky señala que desde la ofensiva de Kursk, los incidentes en Sumy han disminuido y el número de víctimas civiles allí ha disminuido. Comparte un video en el que aparece con el comandante en jefe de las tropas ucranianas, Oleksandr Syrskyi, quien lo actualiza sobre el refuerzo de tropas en la parte este de Ucrania. Rusia persiste en su avance allí.

12:06 Sospecha de espionaje en infraestructura crítica: informe de drones rusos sospechosos en Brunsbüttel El periódico "Bild" informa sobre avistamientos de drones sospechosos sobre el mayor parque industrial de Schleswig-Holstein. Drones sospechosos han sido vistos volando rápidamente sobre la central nuclear desactivada y el terminal de GNL en Brunsbüttel en los últimos días. La fiscalía de Flensburg ha iniciado una investigación basada en la sospecha de espionaje con el objetivo de sabotear. Internamente, la policía informa que la zona de no vuelo sobre la central nuclear se violó repetidamente, y se detectó un objeto hostil, sospechoso de ser un dron militar. Según "Bild", se cree que los drones son operados por agentes rusos y podrían haber sido lanzados desde barcos civiles en el Mar del Norte. Leer más aquí.

11:40 Embajada de EE. UU. en Kyiv emite advertencia de ataques antes del Día de la Independencia de Ucrania La embajada de EE. UU. en Kyiv emite una advertencia sobre el aumento del riesgo de ataques aéreos antes del Día de la Independencia de Ucrania el 24 de agosto. La embajada advierte, en su sitio web, de una amenaza elev

10:41 Rusia Ahora Construyendo Refugios Portátiles en KurskLas autoridades en la región fronteriza rusa de Kursk están estableciendo puntos seguros de concreto para sus residentes. "Según mis órdenes, la administración de la ciudad de Kursk ha seleccionado ubicaciones centrales para la instalación de refugios prefabricados portátiles", explica el gobernador regional Alexey Smirnov a través de Telegram. Los refugios se están construyendo en lugares muy transitados, como 60 paradas de autobús. Smirnov comparte una foto de un camión transportando una de las secciones. También se están instalando en dos ubicaciones adicionales, incluyendo Kursk, donde se encuentra la planta de energía nuclear de la región de Kursk. Rusia afirma que Ucrania planea atacar la instalación, pero Ucrania niega esta acusación.

10:10 Ucrania Comparte Actualizaciones sobre el Avance en KurskUcrania informa sobre más de 40 ataques por parte de las tropas rusas cerca de Pokrovsk, la mayoría de los cuales fueron frustrados. El presidente Zelenskyy promete fortalecer las fuerzas en la zona. También continúa el progreso en la región de Kursk.

09:42 Rusia Informe de Drones Derribados en Varios RegionesEl ejército ruso repela varios ataques aéreos ucranianos en el oeste del país, según informes oficiales. En la región fronteriza de Kursk, el gobernador Alexey Smirnov afirma que la defensa aérea rusa derribó dos misiles ucranianos y un drone. En la región de Rostov, al sur, el gobernador Vasily Golubev informes que se detuvieron cinco drones. También se informan drones derribados en las regiones rusas de Voronezh y Bryansk.

09:09 Armas de Largo Alcance para Targetear Instalaciones Rusas: Kiev Busca Aprobación de EE. UU.El ministro de Defensa de Ucrania, Rustem Umerov, se reúne con una delegación bipartidista del Congreso de EE. UU. en Kiev. Según el ministerio en Kiev, los representantes republicanos Rob Wittman y demócratas David Trone discuten la situación en el frente y la política de Washington sobre el uso de armas de largo alcance contra objetivos rusos con Umerov. Umerov afirmó: "Enfatizo la necesidad de una aprobación rápida de nuestros aliados para utilizar plenamente las armas de largo alcance contra objetivos en Rusia". "Se trata de proteger nuestras ciudades y pueblos pacíficos".

08:36 Actor de Star Wars Inicia una Campaña de Recaudación de Fondos para Robots Desminadores para UcraniaEl actor estadounidense Mark Hamill, conocido por su papel de Luke Skywalker en "Star Wars", está buscando recaudar fondos para robots desminadores en Ucrania. Junto con el experto en Europa Oriental Timothy Snyder, busca recaudar $441,000 a través de la campaña "Terreno Seguro". Estos robots pueden limpiar minas en áreas difíciles de alcanzar, whose operators remain at a safe distance. "Uno de los crímenes más violentos que Rusia ha cometido en Ucrania es la dispersión de millones de minas", dice Snyder. "He visitado áreas abandonadas cerca del frente donde la gente está obligada a correr riesgos para ayudar a otros a volver a sus granjas y hogares. Gracias a estos robots, se pueden limpiar las minas y salvar vidas". Ucrania está muy contaminada con minas, whose removal could take decades.

08:01 El Kremlin Prepara a los Rusos para una "Nueva Realidad"

El ataque ucraniano a Kursk plantea un desafío para la propaganda del Kremlin. Aunque las regiones están lejos, una fuente vinculada al Kremlin hablando con el portal ruso independiente Meduza dijo: "Pero incluso la incursión en territorio ruso y la toma de control de pueblos es una situación nueva y profundamente incómoda". Para aliviar la creciente ansiedad, el Kremlin está preparando a los rusos para la vida en una "nueva realidad" y una "nueva normalidad". El mensaje es: "El enemigo ha entrado efectivamente en territorio ruso, están al borde del colapso - pero la recuperación del territorio llevará tiempo, y los rusos deben ser pacientes". Se urge a los residentes a "transformar la negatividad y el shock en una dirección positiva" - es decir, donando bienes de ayuda para la región de Kursk. En general, Meduza informa que todos los funcionarios entrevistados creen que el conflicto en la región de Kursk podría continuar durante varios meses. Una fuente cercana al gobierno especifica que esta estimación es "bastante optimista - si todo sale según lo planeado".

Más sobre esto aquí**

07:30 Gobernador Ruso Confirma Incendio en Instalación Militar

Las autoridades rusas confirman que una instalación militar en la región rusa del sur de Volgograd fue afectada por un incendio después de un ataque con drone ucraniano. El gobernador regional Andrei Bocharov anunció el incidente en Telegram, stating that the drone had hit the facility. Afortunadamente, no hubo víctimas. Bocharov no especificó qué instalación militar estaba involucrada, pero reveló que el objetivo era el pueblo de Marinovka, donde Rusia mantiene una base aérea.

06:56 Antiguo Consejero de Seguridad: Putin tenía un casi hipnótico dominio sobre Trump

Según el antiguo consejero de seguridad de EE. UU., el general Herbert Raymond McMaster, el líder ruso Vladimir Putin logró manipular al antiguo presidente de EE. UU. Donald Trump. Esto se detalla en el libro de McMaster "At War With Ourselves: My Tour of Duty in the Trump White House", según informó "The Guardian". "Putin, un formidable antiguo agente del KGB, explotó el ego y las vulnerabilidades de Trump con halagos", sugiere McMaster. Putin etiquetó a Trump como "una persona verdaderamenteRemarkable, extremely talented and beyond any doubt". Según McMaster, que sirvió como consejero de seguridad de Trump durante unos

Tarde de ayer, se escucharon supuestas explosiones en Kalach-on-Don, una ciudad rusa situada en la región de Volgogrado.Numerosos canales de Telegram rusos sugieren que estas explosiones fueron causadas por un ataque con drones. Se informes de un incendio en una base aérea cercana. La región de Volgogrado está ubicada a unos 900 kilómetros al sureste de Moscú. El objetivo probable fue la base aérea de Marinovka en el pueblo de Oktyabrsky, que se encuentra a unos 20 kilómetros de Kalach-on-Don. Según fuentes de Telegram, se escucharon varias o muchas explosiones fuertes acompañadas de ruidos típicos de drones.

05:44 Klingbeil: Alemania está lista para proporcionar más ayuda a Ucrania si es necesario

El líder del SPD, Lars Klingbeil, destacó la intención de Alemania de ayudar más a Ucrania. Si resulta difícil proporcionar los miles de millones planeados de fondos rusos congelados a Ucrania, Alemania proporcionará ayuda financiera adicional, dijo Klingbeil en un podcast con el deputy editor-in-chief de "Bild", Paul Ronzheimer. "No podemos permitirnos llegar a un punto en el que digamos 'No hay más dinero para Ucrania'", dijo Klingbeil. "En ese caso, estamos obligados a buscar financiación en Alemania. Tenemos una responsabilidad hacia Ucrania. Se deben encontrar soluciones y las encontraremos".

04:27 Ucrania comenta los ataques con drones de la noche anterior en Rusia

El servicio de inteligencia militar ucraniano HUR ha comentado los objetivos de los ataques con drones de la noche anterior en Rusia. Según el jefe del HUR, Kyrylo Budanow, atacaron el aeropuerto de Moscú Ostafyevo, la base aérea de Millerovo en la región de Rostov y un centro de comunicaciones por radio, según el sitio de noticias militares "The War Zone". Se informes de que participaron alrededor de 50 drones. En este momento, se está evaluando la magnitud de cualquier daño. Las autoridades rusas afirmaron haber derribado 45 drones sobre territorio ruso antes en el día.

03:09 Elecciones en Rusia: chalecos antibalas y cascos para trabajadores electorales en Kursk

En la muy debatida región rusa de Kursk, se planea equipar a los trabajadores electorales con chalecos antibalas y cascos antes de las elecciones regionales anticipadas. Además, se establecerán estaciones de votación adicionales en varias partes del país para las personas que han sido reubicadas debido al estado actual de la región, dijo Tatiana Malakhova, jefa de la comisión electoral regional, según agencias de noticias rusas. Actualmente, Kursk se encuentra bajo estado de emergencia. Las elecciones para gobernadores y parlamentos regionales están programadas para varias regiones de Rusia del 6 al 8 de septiembre.

01:34 Fico se siente bajo "presión" en política exterior

El primer ministro eslovaco, Robert Fico, expresó su preocupación por la "presión" percibida en las democracias occidentales en relación con los asuntos de política exterior. Argumenta que cualquiera que se desvíe del consenso en las decisiones clave de política exterior es "arbitrariamente sometido a presión y amenazas de aislamiento" por las democracias occidentales. En una declaración que marca el aniversario de la invasión de Moscú en 1968, Fico comparó la supresión violenta de la "Primavera de Praga" en 1968 por las tropas del Pacto de Varsovia con la "presión" actual en Europa. Fico se opone a la ayuda de armas de la UE para Ucrania y enfrenta acusaciones de ser pro-ruso como resultado.

00:12 Ucrania repele 46 ataques rusos cerca de Pokrovsk en un día

Ucrania afirma haber defendido con éxito 46 ataques rusos en las cercanías de la ciudad de Pokrovsk en el este de Ucrania. De ellos, 44 fueron repelidos con éxito, informó el Estado Mayor. A las 9 PM CET, aún había enfrentamientos en dos áreas. Los ataques resultaron en 238 soldados rusos heridos o muertos. No se proporcionaron detalles sobre las bajas ucranianas. Rusia aún no ha comentado la situación.

23:09 Rusia: incursion Ukrainian en Bryansk frustrada

Rusia afirma haber detenido un intento de infiltración de "saboteadores" ucranianos en la región rusa de Bryansk, que comparte frontera con Kursk. Según el gobernador de Bryansk, Alexander Bogomaz, el intento de infiltración del "grupo de reconocimiento-sabotaje ucraniano" fue frustrado por fuerzas de la agencia de inteligencia rusa FSB y unidades del ejército ruso. "El enemigo encontró fuego", informó. La situación se informa que está bajo control en este momento.

22:15 Zelensky: Ucrania espera la ayuda prometida

El presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, expresó su esperanza de recibir los fondos prometidos por la comunidad internacional, incluidos los fondos de los activos estatales rusos congelados, de inmediato. Si bien se han hecho numerous declaraciones políticas, Zelensky dice en su discurso en video nocturno, "necesitamos acción tangible". Ucrania necesita los fondos de los activos rusos para contrarrestar la agresión rusa. "Las discusiones relevantes han tardado demasiado tiempo y necesitamos decisiones ahora". Los países del G7 acordaron una nueva ayuda financiera para Kiev en su cumbre de junio, con un préstamo generoso de $50 mil millones asegurado por los ingresos por intereses de los activos rusos congelados.

21:52 Putin elogia los vínculos comerciales estrechos con China

El presidente ruso, Vladimir Putin, elogió la fortalecida

21:20 Detención Mantenida: El Exviceministro de Defensa de Rusia Permanece Detenido El exviceministro de Defensa de Rusia, Dmitri Bulgakov, whose se encuentra bajo investigación por cargos de corrupción, permanecerá bajo custodia. Su solicitud de arresto domiciliario en estrictas condiciones y su objeción a la detención fueron ambas descartadas, según la agencia de noticias estatal TASS. Bulgakov, antes de su despido, estaba a cargo de la adquisición de suministros para el ejército ruso. El tribunal de Moscú también decidió mantener bajo custodia a dos presuntos asociados de Bulgakov. Se informa que su empresa obtuvo nueve contratos con Bulgakov entre 2022 y 2024, con daños estimados en alrededor de 50 millones de rublos (aproximadamente 500,000 euros) a través de intermediarios.

21:00 Ucrania Fortalece Presencia en Pokrovsk Según el presidente Volodymyr Zelensky, Ucrania está fortaleciendo sus fuerzas en la región disputada de Pokrovsk en el este del país. Hizo este anuncio durante un discurso televisado, stating that they are well-aware of Russian troops' objectives in the area. Meanwhile, Ukraine's advance in Russia's Kursk region also persists, according to Zelensky, with some territories falling under their control. Zelensky did not disclose any additional details.

20:41 Decreto de Post: Varios Ucranianos en Hungría Deben Abandonar Instalaciones de Refugiados Después de que Hungría implementara un decreto que deja de proporcionar protección general a los refugiados ucranianos, numerosos ucranianos corren el riesgo de perder sus alojamientos de refugiados. Las casas de refugiados ya han comenzado a desalojar a ucranianos, según Ayuda a la Migración. En Kocs, al norte de Budapest, alrededor de 120 refugiados, bajo supervisión policial, fueron obligados a abandonar una casa de huéspedes. La mayoría de ellos eran mujeres y niños romaníes procedentes de la región occidental de Ucrania de Transcarpacia, que tiene una significativa población húngara.

Puede leer todas las actualizaciones de noticias anteriores aquí.

A pesar de los esfuerzos continuos de Rusia para fortalecer sus regiones fronterizas, la situación en la región de Kursk sigue siendo volátil mientras el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky sigue adelante, según se informa en las últimas actualizaciones. La comunidad internacional, incluidos Polonia y EE. UU., ha mostrado interés en mediar en el conflicto ucraniano, con el objetivo de facilitar una resolución pacífica, que podría involucrar a proveedores de armas de largo alcance como EE. UU. para ayudar a Ucrania en su defensa contra la agresión rusa.

Lea también: