En Rumania, seis personas murieron debido a incidentes relacionados con el agua en la región de los Cárpatos

La lluvia intensa y las inundaciones han causado al menos seis fallecidos en la región de los Cárpatos de Rumania. Las regiones más afectadas incluyen Galati, Vaslui y Iași en el este. Aproximadamente 300 personas tuvieron que ser evacuadas y alrededor de 6,000 casas de campo han sido sumergidas. La mayoría de las víctimas son personas mayores, incluyendo dos mujeres de 96 y 86 años. El nivel de alerta de inundación más alto sigue en efecto hasta mediodía. Varios pueblos aislados han sido gravemente afectados, lo que ha llevado a los residentes a buscar refugio en los techos para evitar ser arrastrados. Los bomberos se han movilizado en gran número para abordar la situación.

11:59 Inundaciones en Sajonia: El Río Elba en Alturas Críticas

Los niveles del río Elba en Sajonia siguen aumentando. Según el centro de control de inundaciones del estado, el nivel en Dresde está en 5.62 metros a la mañana del lunes. Se espera que supere los seis metros más tarde en el día, lo que activaría la segunda etapa de alarma más alta, tres. En este nivel, el riesgo de inundación de áreas urbanas es alto. El nivel en Schöna en el río Elba cerca de la frontera checa ya ha alcanzado esta etapa, con 6.13 metros. El río Neiße cerca de Görlitz en la frontera con Polonia también está en la etapa de alarma tres, con 5.56 metros, justo por debajo del nivel más alto, cuatro. Un tramo de la carretera federal B99 en Görlitz ha sido cerrado por razones de seguridad, según un portavoz de la policía. El nivel de alerta para la etapa tres es de 4.80 metros aquí. El punto más alto de una inundación se conoce como crest.

11:33 Austria: Dos Muertes Más por Inundaciones

Según las autoridades austriacas, dos personas más han perdido la vida a causa de las inundaciones. Un hombre de 70 años y otro de 80 años murieron en sus hogares en comunidades de Baja Austria. Las aguas de la inundación dentro de sus edificios resultaron fatales para ambos hombres. Antes, un bombero murió mientras intentaba drenar un sótano. Se han implementado precauciones extraordinarias debido a las lluvias prolongadas en el este de Austria. Más de 1,800 edificios han sido evacuados y Numerous roads are impassable due to flooding.

11:01 Alerta de Inundación para Wroclaw

Después de intensas tormentas e inundaciones en el suroeste de Polonia, la ciudad de Wroclaw (Breslau) en Baja Silesia está en alerta por las aguas de la inundación que se acercan. El alcalde Jacek Sutryk ha emitido una alerta de inundación para la ciudad en el río Oder. Las medidas incluyen la monitorización constante de las presas, el control y la protección de los canales, y el cierre de los cruces de presas, según lo declarado por Sutryk en un video de Facebook. Se espera que la ola de inundación llegue a Wroclaw el miércoles. Las predicciones anteriores sugerían que la ciudad no enfrentaría inundaciones graves, pero estas estimaciones han sido revisadas desde entonces. Aunque no se espera que la inundación alcance la altura de la inundación del Oder de 1997, que inundó una tercera parte de la ciudad, Sutryk destaca que la infraestructura actual es significativamente mejor, con nuevas presas, basins de retención y polders. Espera que las aguas de la inundación no superen las defensas de la ciudad.

10:35 Gobernador sobre la Situación de las Inundaciones: "Sigue siendo Crítica"

A pesar de un descanso temporal en la lluvia durante la noche, la situación de las inundaciones en el este de Austria sigue siendo muy volátil. "No ha terminado, sigue siendo crítica, sigue siendo dramática", dice la gobernadora de Baja Austria, Johanna Mikl-Leitner. Se esperan hasta 80 litros de lluvia por metro cuadrado en ciertas regiones el lunes. Un

09:49 República Checa: Víctima Mortal en Inundaciones - Hombre Muere en el Río KrasovkaLa República Checa ha registrado su primera víctima mortal en las inundaciones. Las autoridades también han informado sobre al menos siete personas desaparecidas. Un hombre falleció en el río Krasovka, en el distrito de Bruntál en la región de Moravia-Silesia, según informó el presidente de la Policía, Martin Vondrasek, en la radio. Entre los desaparecidos se encuentran tres personas que fueron arrastradas en un vehículo cerca de Jeseník, en los montes Hrubý Jeseník. Desafortunadamente, el vehículo aún no ha sido encontrado. Las personas restantes fueron arrastradas a diferentes ríos, como el río Otava. También se desconoce el paradero de un hombre de un hogar de ancianos situado en la frontera entre Polonia y la República Checa. El primer ministro checo, Petr Fiala, califica estas inundaciones como "centenarias" - inundaciones que ocurren una vez cada siglo en el mismo lugar. Anteriormente, otros países de la UE habían sufrido víctimas mortales por inundaciones (ver entrada 06:40): un bombero en Austria, un hombre en Polonia y seis personas en Rumanía.

09:17 Görlitz: Mujer Caída al Río NeißeUna mujer que estaba midiendo el nivel del agua del río Neiße en Görlitz perdió el equilibrio cerca del borde del Parkhotel Merkur y cayó al río. Según los informes policiales preliminares, fue arrastrada aproximadamente 700 metros antes de poder salir cerca de la presa de Vierradmühle. Ahora se encuentra recibiendo tratamiento en un hospital por hipotermia.

09:00 THW se Prepara para Operaciones Mayores en los Ríos Elba y Oder en Alemania OrientalLa Agencia de Auxilio Técnico (THW) se está preparando para posibles inundaciones en el este de Alemania. "Estamos planeando enviar fuerzas más grandes al Elba y al Oder según sea necesario", declara el jefe del departamento del THW, Fritz-Helge Voss, en el programa "Morning Magazine" de ZDF. Voss destaca que los residentes en las áreas afectadas deben abastecerse de provisiones esenciales. Voss señala que Alemania ha tenido suerte hasta ahora, pero se espera que los ríos Elba, Neiße y Oder inunden esta semana. Durante el fin de semana, el THW tuvo aproximadamente 140 personas desplegadas en Baviera y Sajonia, incluidas en el puente Carolabridge desplomado en Dresde. Voss advierte que esta es la cuarta situación de inundación importante en Alemania, y la preparación y la inversión en equipos son cruciales. "En última instancia, son gastos de adaptación al clima", concluye Voss.

08:43 Polonia: Gobierno Discute Estado de DesastreLas inundaciones severas en el suroeste de Polonia han llevado al primer ministro Donald Tusk a convocar una reunión del gobierno de emergencia el lunes por la mañana. Ha preparado un decreto que declara un estado de desastre, que el gobierno debe ratificar. Las lluvias persistentes en el suroeste de Polonia, cerca de la frontera con la República Checa, han causado que el Glatzer Neiße, un afluente del Oder, se desborde. Durante la noche, la ciudad de Nysa en la región de Opole fue especialmente afectada, con agua del río filtrándose en la sala de emergencias del hospital local, según informó la agencia de noticias PAP. En total, 33 pacientes, incluidas mujeres embarazadas y niños, fueron evacuados en barco.

08:15 Baviera: Se Espera Más Lluvia y Niveles de Agua en AumentoLa emergencia por inundaciones en Baviera persiste en algunas áreas, con más lluvia en el horizonte. La situación no ha mejorado significativamente desde ayer, según la policía. No se ha dado la señal de alto peligro: el Servicio de Información de Niveles de Agua (HND) espera otro aumento del nivel del agua con el inicio lluvioso de la semana. El HND espera que los niveles de agua en el Danubio en Passau, la Vils en Vilshofen y el Isar en Múnich aumenten de nuevo. Se espera que la situación mejore gradualmente a partir del miércoles. Hasta el martes, el Servicio Meteorológico Alemán (DWD) espera lluvias continuas desde los Alpes hasta la meseta. Es posible que se registren totales de lluvia generalizados entre 40 y 70 litros por metro cuadrado, con hasta 90 litros en áreas localizadas.

07:32 República Checa: Sin Alivio a la Vista - Niveles de Río Siguen en AumentoEn las regiones inundadas y anegadas de la República Checa no hay señal de alivio. La ola de inundaciones en el río Morava ha alcanzado Litovel, a unos 200 kilómetros al este de Praga, donde las calles principales han sido inundadas, según la agencia de noticias CTK. Las autoridades en la ciudad de 9,000 habitantes instan a los residentes a no obstruir los servicios de emergencia. "Esperamos un aumento adicional en el nivel del agua del río en las próximas horas", alerta el alcalde a través de las redes sociales.

07:03 Colapso de Presa: Inundaciones Devastadoras en PoloniaDespués del colapso de una presa en Polonia, los residentes locales temen que las inundaciones destructivas afecten la región alrededor del Glatzer Neiße. Los videos muestran la furia de las aguas de la inundación.

06:40 Inundaciones en Europa: Víctimas en Polonia y RumaníaPolonia y la República Checa lidian con las consecuencias de "inundaciones centenarias" y la situación en Baja Austria ha empeorado a niveles críticos debido a las lluvias excesivas. Multiple personas han muerto en diferentes países de la UE debido a las inundaciones: un bombero en Austria, un hombre en Polonia y seis personas en Rumanía.

06:12 Evacuaciones por Inundaciones en la República ChecaLas lluvias intensas del fin de semana causaron inundaciones severas en ciudades como Jeseník en los montes Jeseníky y Krnov en la frontera entre Polonia y la República Checa. En Jeseník, los servicios de emergencia tuvieron que rescatar a varias personas en barco y helicóptero. Después de la retirada de las aguas, había preocupaciones sobre corrimientos de tierra en varios lugares.

5:49 Pasajeros varados en crucero en VienaA causa de los niveles elevados del Danubio debido a las persistentes lluvias, numerosos turistas a bordo de un barco de crucero suizo se encuentran atrapados en Viena. Según la empresa de radiodifusión germano-suiza SRF, citando a Thurgau Travel, alrededor de 100 pasajeros y 40 miembros de la tripulación del "Thurgau Prestige" no pueden desembarcar. La vía fluvial hasta el muelle está sumergida debido a las inundaciones, impidiendo su partida. Al mismo tiempo, se informan otros barcos de crucero varados en Viena. Thurgau Travel ha mencionado que las autoridades locales determinarán el momento adecuado para que los pasajeros desembarquen. Según los informes de los pasajeros, podrían tener que permanecer en el barco hasta al menos el martes. El "Thurgau Prestige" estaba programado originalmente para zarpar de Linz a Budapest y regresar, pero ahora está varado en Viena.

