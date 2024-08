- En retrospectiva, "Siempre estarás grabado en nuestra memoria" fue expresado.

Después del mortal ataque con cuchillo en Solingen el día anterior, la ciudad del estado federado de Renania del Norte-Westfalia fue recuperando gradualmente su ritmo. La escena del crimen seguía acordonada por la mañana, con la policía impidiendo el paso a los curiosos que intentaban entrar, como aquellos con citas para cortarse el pelo.

Los cafés cercanos a la zona restringida tenían un número reducido de clientes por la mañana. Cerca del lugar del crimen, se encontró una nota que decía: "Nunca te olvidaremos. Tu espíritu vive en nuestros corazones."

Los residentes confesaron haber pasado una noche inquieta. "No es de extrañar que no hayamos pegado ojo. Había policía, bomberos y helicópteros sobrevolando", compartió una mujer con la agencia de prensa alemana. Initially, ella había planeado asistir al festival de la ciudad, "Pero estamos contentos de no haberlo hecho", añadió.

"El miedo es inevitable", dijeron varios residentes, expresando una sensación de malestar. "Le dije a mi marido, 'No podemos visitar lugares concurridos'", dijo una mujer mayor cerca del lugar del crimen. "El miedo es constante ahora".

El viernes por la noche, un festival de la ciudad fue el objetivo de un mortal ataque con cuchillo, que causó la muerte de tres personas e hirió a otras ocho, cinco de ellas de gravedad. La policía de Renania del Norte-Westfalia clasificó el incidente como un ataque debido al objetivo específico del agresor.

El perpetrador aprovechó el caos y el pánico que siguió al ataque para escapar, aclaró un portavoz del Ministerio del Interior de NRW.

