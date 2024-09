Tabla de Contenidos

El claro declive de La Izquierda en Turingia, importantes reveses para los partidos de la coalición, ganancias para la AfD y un debut favorable para el BSW – hubo un cambio sustancial en los patrones electorales para las elecciones estatales de 2024 en Sajonia y Turingia. Las evaluaciones rápidas de los partidos individuales se pueden encontrar a continuación, con figuras más detalladas sobre los cambios electorales en la infografía.

La CDU logró atraer votos del campo de izquierda, con numerosos votantes de los anteriores socios de coalición Verdes y SPD mudándose a la Unión. Se registraron disminuciones en la AfD y el BSW.

La AfD logró atraer votos de casi todos los partidos, con la parte más sustancial procedente de la CDU. Sin embargo, muchos votantes anteriores de la AfD también cambiaron al BSW, que debutó en la región.

La Partido de la Izquierda tuvo que dejar que numerosos votantes se fueran al BSW de su antiguo miembro Sahra Wagenknecht. También sufrió pérdidas ante la CDU, AfD y SPD. Muchos votantes anteriores del Partido de la Izquierda también optaron por no votar esta vez, convirtiéndose en votantes abstencionistas.

Los Verdes, que anteriormente gobernaban, se encuentran en un estado bastante decepcionante: Perdieron votos ante los socios de coalición CDU y SPD, pero también ante el BSW, AfD, Partido de la Izquierda y el bloque de votantes abstencionistas.

El SPD atrajo votos de los Verdes y el Partido de la Izquierda.Numerosos votantes abstencionistas también decidieron participar esta vez y emitir un voto a favor de los Socialdemócratas. Las pérdidas más sustanciales fueron ante la CDU y el BSW, pero la AfD también recibió muchos votos anteriores del SPD.

La alianza BSW disfrutó de un exitoso debut en Sajonia, con numerosos votantes del Partido de la Izquierda mudándose a ella. También atrajo votos de los otros partidos establecidos y logró atraer con éxito a numerosos votantes abstencionistas anteriores.

Para obtener más detalles, sumérgete en las gráficas a continuación para ver cómo evolucionaron los patrones electorales para los partidos individuales.

El Partido de la Izquierda, que anteriormente controlaba el poder, sufrió notables pérdidas en esta ocasión. Perdió votos ante el BSW de la antigua miembro del Partido de la Izquierda Sahra Wagenknecht, así como ante la CDU y AfD. Algunos votantes anteriores del Partido de la Izquierda también cambiaron al socio de coalición SPD, mientras que otros optaron por no votar en absoluto.

La AfD logró atraer votos de casi todos los partidos y también motivó a los votantes abstencionistas anteriores a participar. Sin embargo, los populistas de derecha también tuvieron que ceder pérdidas y ceder votos al BSW.

La CDU pudo atraer votos de los partidos gobernantes anteriores, con la parte mayoritaria procedente del Partido de la Izquierda. Muchos votantes del FDP también cambiaron a los Demócratas Cristianos. La Unión perdió votos ante la AfD y el BSW.

El SPD perdió numerosos votos ante la CDU y el BSW, así como ante la AfD. Sin embargo, logró atraer votos de los anteriores socios de coalición.

Los Verdes, que anteriormente formaban parte del gobierno minoritario, perdieron numerosos votos ante la CDU, el socio de coalición SPD y el BSW. También sufrieron pérdidas ante la AfD.

El FDP tuvo que ver cómo numerosos de sus antiguos votantes cambiaban hacia la CDU, mientras también perdía votos ante la AfD y el BSW. Algunos de los antiguos votantes del FDP no emitieron un voto en esta ocasión.

La alianza liderada por Sahra Wagenknecht (BSW) también experimentó un inicio triunfal en Turingia: muchos votantes cambiaron del partido gobernante de la Izquierda al BSW. Sin embargo, el recién llegado también reclamó votos de todos los otros partidos y logró atraer con éxito a numerosos votantes abstencionistas anteriores.

Para obtener más detalles, por favor explora los gráficos a continuación para ver cómo se desplazaron los flujos de votantes para cada partido.

Acerca de los datos utilizados: El movimiento de votantes es una aproximación gruesa que compara los flujos de votantes entre las últimas y las elecciones actuales. El instituto de sondeos Infratest Dimap determina las ganancias y pérdidas de votantes entre los partidos para la ARD. La base es un modelo para la estimación que tiene en cuenta, entre otras cosas, encuestas del día de las elecciones (así llamadas encuestas de salida), el resultado del recuento preliminar del domingo de las elecciones, así como los cambios en el propio electorado (como los nuevos votantes por primera vez).

