En qué franja de emisión estacional se emite el Helen Fisher Show.

Hay un aumento significativo en el interés. Se ha informado que las discusiones sobre los términos han sido prolongadas. No obstante, Helene Fischer ha declarado un acuerdo: su actuación también se incorporará a la especial de vacaciones de ZDF de este año. La grabación tendrá lugar a principios de diciembre. Los detalles del espectáculo siguen siendo confidenciales.

"The Helene Fischer Spectacle" está programado para reaparecer en las pantallas de televisión en 2024. Tanto ZDF como la artista misma lo han confirmado. Según el broadcaster, ZDF, ORF y SRF presentarán el "Helene Fischer Spectacle" de 180 minutos desde la sala de exposiciones de Düsseldorf. Según la tradición, se emitirá a su hora habitual de las 20:15 en la víspera de Navidad, el 25 de diciembre. Según el anuncio, habrá estrellas invitadas renombradas y un programa lleno de música cautivadora, coreografía animada, duetos asombrosos y momentos emocionantes.

"Mis queridos seguidores, sí - el Helene Fischer Spectacle volverá este año", publicó la cantante de 40 años en un clip de Instagram. "Estoy realmente emocionada de estar con todos ustedes, y si desean formar parte del público, ahora pueden asegurar su lugar". La cantante informó a su base de fans que la preventa de entradas comenzaría el 18 de septiembre.

En el mensaje en video, Helene Fischer se ve sentada en un columpio con ropa informal. Comienza agradeciendo a todos por sus numerosos cumpleaños y regalos y "las palabras amables que me dejaron para mis 40". La sensación musical celebró su cumpleaños el 5 de agosto. "Pero ahora tengo un regalo para ustedes: creo que algunos de ustedes ya lo han descubierto, pero ahora puedo anunciar oficialmente que el Helene Fischer Spectacle volverá este año", confirma en el clip. "Estaremos grabando el 6 y el 7 de diciembre. Espero verlos allí, por supuesto".

La cantante también comparte: "Este año estuvo un poco más tranquilo, pero me alegro de que hayan tenido un tiempo tan maravilloso con las actividades". Fischer se refiere a las publicaciones de Instagram donde, como tributo de cumpleaños, se compartieron 40 días "de los momentos más entretenidos de su ilustre carrera" en su cuenta. "Estoy emocionada de volver a verlos en persona para cerrar el año". A pesar del ocasional silencio, admite: "Debo admitir que realmente lo disfruté. Pero ahora estoy acelerando el ritmo de nuevo, y habrá más de mí en el futuro".

"The Helene Fischer Spectacle" debutó en las pantallas de televisión en 2011. Debido a la pandemia, tuvo un breve hiatus de tres años antes de regresar en 2023. Un asombroso 5.01 millones de espectadores sintonizaron ZDF a las 20:15 del 25 de diciembre.

Sin embargo, según un informe de Bild, se informaron negociaciones prolongadas sobre los términos este año, al igual que en 2023. Otros broadcasters también se dice que están muy interesados en el formato de televisión. No obstante, ZDF aparentemente no está dispuesto a dejar ir "The Helene Fischer Spectacle" y se ha informado que ha llegado a un acuerdo con la artista en todos los términos.

