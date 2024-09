¿En qué circunstancias ofrece alguna ventaja una disminución de la temperatura hasta 35 grados?

Weather.com: El regreso del verano es fuerte - ¿por cuánto tiempo continuará esta ola de calor?

Hasta el momento, los pronósticos del tiempo muestran algunas discrepancies. Inicialmente, parecía que las temperaturas disminuirían significativamente para el jueves, lo que podría anunciar el otoño para el fin de semana. Sin embargo, las últimas evaluaciones de la situación meteorológica han presentado una imagen diferente.

¿Qué está causando esta variación?

En este momento, los modelos meteorológicos están enfrentando desafíos con una posible caída de aire frío sobre Escocia. Se trata de un sistema de alta presión en la atmósfera superior que está ejerciendo una influencia significativa en nuestra curva de temperatura y la dirección general del tiempo.

¿Por qué está sucediendo esto?

La posición de este sistema de baja presión en los próximos días dictará si experimentaremos un otoño temprano o si continuaremos en la fase de verano caluroso. Dado el situación actual, el verano podría prolongar su estancia, mientras que algunas áreas podrían experimentar un cambio al tiempo de otoño. Este desarrollo, sin duda, lleva tanto emoción como importancia, considerando el estrés por calor severo en algunas regiones y el alivio potencial que podría traer. Además, otras preocupaciones relacionadas con el tiempo pueden perder su urgencia con un cambio de estación.

¿Cuáles son estas preocupaciones?

El impacto de la actual sequía en las regiones orientales. Como resultado, los niveles de peligro de incendios forestales alcanzarán la categoría más alta (5) en ciertas áreas al este del Elba para la mitad de la semana. Incluso la chispa más pequeña o una fogata abierta podría llevar a graves consecuencias. Mientras tanto, el resto del país persistirá en experimentar aire húmedo a caluroso, a veces acompañado de fuertes lluvias, como se witnessed el lunes cuando las tormentas descargaron 20 a 40 litros de lluvia por metro cuadrado, causando inundaciones.

¿Cómo se desarrollarán las tormentas?

Las temperaturas disminuirán ligeramente durante la noche del martes al miércoles, antes de que lleguen tormentas más fuertes desde el suroeste. Se mantendrá cálido a tropical, con mínimas nocturnas entre 13 y 21 grados.

¿Y para el miércoles?

Las tormentas se intensificarán y se espera que formen una línea que se extienda desde los Alpes hasta los Montes Metálicos, y llegue a Schleswig-Holstein por la tarde y la noche. Hay un riesgo de condiciones meteorológicas extremas, incluyendo lluvias intensas, granizo y vientos fuertes. Las precipitaciones pueden alcanzar los 40 a 80 litros por metro cuadrado en un corto período de tiempo, lo que equivale a toda una mese de lluvia en algunos lugares. Hacia el este, se mantendrá seco y extremadamente caluroso.

¿Qué temperaturas podemos esperar?

Inicialmente, las temperaturas se mantendrán alrededor de 30 grados. Sin embargo, el centro de calor se desplazará hacia el este el miércoles y el jueves, alcanzando los 35 grados en algunas áreas.

¿Estas temperaturas superan algún récord?

Aunque es poco probable que se alcance el récord histórico (36.5 grados de septiembre de 1911 en el Observatorio de Jena), el evento aún será extraordinario, marcando una de las temperaturas más altas de septiembre en los últimos 70 años.

¿Qué predicen los pronósticos después del jueves y el viernes?

Las tormentas probablemente se retirarán hacia el suroeste en esos días. El resto del país puede esperar días de sol y casi entirely dry summer weather, with comfortable temperatures of about 24 degrees in the west and up to 32 degrees in the east.

¿Qué tendencias estamos viendo para el fin de semana?

La situación es incierta. Todavía hay una posibilidad de que experimentemos un tiempo de otoño temprano. Sin embargo, la mayoría de los pronósticos se inclinan hacia la continuación de las condiciones de verano. Si es así, podemos esperar sol y buen tiempo, con ocasionales tormentas, principalmente en el oeste. Las temperaturas estimadas estarán entre 24 y 31 grados.

