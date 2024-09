En Pokrovsk, un video revela: "Este lugar se ha transformado en una ciudad sin vida"

15:24: Noruega detiene la asilo automático para refugiados del este de UcraniaNoruega ya no concederá asilo automáticamente a los refugiados del este de Ucrania. El gobierno noruego revisará cada solicitud de manera individual para las personas que vienen de las regiones del este. El este, que está lejos de la zona de conflicto, se considera generalmente seguro por las autoridades noruegas. Después de la invasión rusa en febrero de 2022, las autoridades noruegas dieron a los ucranianos "protección colectiva" y les concedieron asilo automáticamente. Desde entonces, Noruega ha recibido a alrededor de 85,000 ucranianos, más que cualquier otro país nórdico, según las autoridades noruegas.

16:02: Kyiv propone impuestos de guerra más altos para su poblaciónDado un presupuesto en disminución, el ministro de Finanzas de Ucrania, Serhiy Marchenko, anunció planes para aumentar un impuesto de guerra del 1.5 al 5 por ciento, con la expectativa de generar alrededor de 1.2 mil millones de euros en 20XX y 3 mil millones de euros en 20XX+1. Sin embargo, esta medida se espera que tenga un impacto negativo en la economía, ya que otras soluciones financieras han resultado ineficaces. Marchenko destacó la gravedad de la situación, advirtiendo que Ucrania podría tener que comprometerse con sus expectativas de ayuda financiera extranjera, ya que el país solo recibió alrededor del 10 por ciento de la ayuda necesaria en el primer trimestre. Con alrededor de 34.5 mil millones de euros en financiación externa esperada para 20XX+1, Kyiv mantiene la esperanza de fortalecer sus recursos financieros, aunque con incertidumbre sobre la estabilidad de dichos fondos.

16:43: Las fuerzas rusas ganan territorio en DonbassLas fuerzas rusas han continuado su avance en el este de Ucrania, capturando dos asentamientos adicionales en la región de Donbass. Según el Ministerio de Defensa ruso, los pueblos de Marynivka y la ciudad de Ukrainsk han sido tomados. Sin embargo, la liderazgo militar ucraniano en Kyiv aún no ha verificado esta afirmación. La situación en Marynivka se describe actualmente como disputada, mientras que Ukrainsk ha sido marcada como bajo control ruso por observadores militares ucranianos durante varios días. Ambos lugares se encuentran en la región de Donetsk, cerca de las ciudades más grandes de Pokrovsk, Kurakhove y Vuhledar. En los últimos meses, las tropas rusas han hecho progresos significativos en esta área, mientras que las fuerzas ucranianas siguen enfrentando una escasez de tropas y suministros.

17:20: Un número creciente de refugiados ucranianos encuentra empleo en AlemaniaLa búsqueda de empleo para los refugiados ucranianos en Alemania ha registrado mejoras significativas, con más de 8,500 buscadores de empleo ucranianosFinding jobs in September 20XX. El ministro federal del Trabajo, Hubertus Heil, atribuye este éxito al programa "job boost", que apoya a los refugiados en su búsqueda de empleo después de completar un curso de integración y adquirir habilidades lingüísticas básicas en alemán. Para julio de 20XX, aproximadamente 266,000 de los 700,000 refugiados ucranianos que residen en Alemania habían encontrado empleo, con 213,000 de ellos contribuyendo a la seguridad social y 53,000 trabajando en empleos a tiempo parcial. A pesar de que desafíos permanecen en el reconocimiento de las cualificaciones profesionales extranjeras, el mercado laboral para los refugiados ucranianos ha mostrado un crecimiento significativo.

17:56: Trump expresa esperanza en la resolución del conflicto ucranianoDespués de su reunión con el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky en Nueva York, el expresidente Donald Trump muestra un optimismo tentativo en cuanto a un posible fin de la guerra. Expresando su creencia de que el conflicto se resolverá ultimately, Trump reitera su postura de larga data sobre una solución para la guerra de Ucrania. Trump ha sido crítico con la ayuda de mil millones de dólares de EE. UU. a Kyiv, insinuando una posible cambio de política si es reelegido. Como un crítico acérrimo de la ayuda de EE. UU. y defensor de un acuerdo entre Ucrania y Rusia, Trump ha criticado consistentemente a Zelensky. Antes de su reunión, Trump comentó sobre su relación: "Tenemos una gran relación, y saben que tengo una gran relación con el presidente Putin también". Zelensky reconoció su deseo de una mejor relación con Trump, diciendo que su esperanza era que su relación superara la que tenían con Putin.

18:51: Finlandia establece un centro de mando de la OTAN a menos de 200 km de la frontera rusaFinlandia ha anunciado la instalación de un centro de mando de la OTAN en Mikkeli, ubicado a menos de 200 km de la frontera rusa. Desde que se unió a la OTAN hace alrededor de 1.5 años, Finlandia busca enviar un mensaje claro a Rusia sobre su plena membresía en la alianza, así como destacar la importancia de la OTAN para su defensa nacional. La nueva sede del Northern Europe para las fuerzas terrestres de la OTAN se establecerá en Mikkeli, alojando a varias docenas de miembros del personal internacional. El comando del ejército finlandés ya está ubicado en Mikkeli, según el ministro de Defensa Antti Häkkänen.

19:25: Las fuerzas rusas asedian Pokrovsk en la óblast de DonetskPokrovsk en la óblast de Donetsk ha estado bajo un fuerte asedio por parte de las fuerzas rusas durante varias semanas. La mayoría de los residentes ya han evacuado el área. Los restos de las fuerzas ucranianas continúan manteniéndose en su lugar, ya que tienen una importancia estratégica debido a la presencia de importantes líneas ferroviarias dentro de la ciudad.

14:51 Rusia se prepara para el nuevo reclutamiento de conscriptos

La conscripción rusa está programada para el 1 de octubre, según informó la inteligencia militar británica. Todos los rusos aptos para el combate entre las edades de 18 y 29 años deben servir un año en el ejército. Hasta ahora, los conscriptos no han sido desplegados en Ucrania, pero han sido enviados a la región rusa de Kursk, desde donde se espera que se expulsarán las fuerzas ucranianas. Algunas familias rusas han quejado de que sus hijos fueron enviados a la batalla con menos de cuatro meses de entrenamiento. Según la ley rusa, los conscriptos no pueden ser desplegados en zonas de conflicto hasta que hayan completado cuatro meses de entrenamiento y especialización.

14:22 Alemania acoge la reunión con Ucrania de Biden

La reunión de los partidarios de Ucrania tendrá lugar en la base de la Fuerza Aérea de EE. UU. en Ramstein, Alemania, el 12 de octubre durante la visita del presidente estadounidense Joe Biden. Así lo anunció el portavoz del gobierno alemán, Steffen Hebestreit. Alemania acogerá la reunión del llamado Grupo de Contacto para la Defensa de Ucrania con EE. UU. "En este formato, más de 50 estados se reúnen para coordinar el apoyo a Ucrania", dice Hebestreit. Todavía no se ha decidido si el presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy asistirá.

13:56 Lituania quiere comprar tanques Leopard 2 de Alemania

Lituania está interesada en adquirir tanques principales Leopard 2 para una nueva división del ejército. Se espera una decisión en noviembre, después de que el Consejo de Seguridad Nacional apruebe la compra, dice el ministro de Defensa Laurynas Kasciunas. No especificó el número o la variante de los tanques involucrados. Lituania, un país de la OTAN y la UE, comparte borders con el aliado ruso de Belarus y la exclave rusa de Kaliningrad. Lituania ve el conflicto en Ucrania como una amenaza para su seguridad nacional y está fortaleciendo su ejército. Se está formando una nueva división militar, incluida una batería de tanques, y un batallón de tanques alemán se establecerá permanentemente en Lituania.

13:20 Discord puede ser bloqueado en Rusia

La plataforma de comunicación Discord puede ser bloqueada en Rusia en el futuro cercano, según un informe del periódico ruso "Kommersant". La agencia rusa de regulación de medios está considerando bloquear Discord debido a presuntas violaciones de la ley rusa. No se han hecho acusaciones específicas en el informe. Desde principios de mes, algunos usuarios rusos han informado problemas con Discord. Alrededor de 29-40 millones de personas en Rusia utilizan Discord, según informó "The Moscow Times". La plataforma es popular entre los jugadores, estudiantes y operadores de criptomonedas.

13:04 Biden se niega a levantar restricciones de armas para ataques profundos en Rusia

El presidente estadounidense Biden ha prometido otro paquete de ayuda valorado en miles de millones de dólares a Ucrania, pero no levantará las restricciones a las armas suministradas desde el Oeste para atacar objetivos en lo profundo de Rusia. Según el político científico Thomas Jäger, hay una razón estratégica detrás de esta decisión.

12:36 Ciudadano estadounidense acusado de "actividades mercenarias" en Rusia

Según un informe de la agencia de noticias rusa RIA Novosti, un hombre estadounidense de 72 años fue acusado de "actividades mercenarias" en Rusia el 1 de octubre. El hombre, identificado como Stefan Hubbard de Michigan, ha vivido en Ucrania desde 2014 y se acusa de luchar del lado de Ucrania en el conflicto en curso. El informe no especifica dónde o cuándo se arrestó a Hubbard.

12:01 Kryvy Rih sufre un ataque con misiles

Los informes de Ucrania indican nuevos ataques rusos. Un misil impactó en una estación de policía en Kryvy Rih esta mañana, causando heridos y daños. Los equipos de rescate aún están buscando sobrevivientes y también se han dañado edificios residenciales. También se han informado ataques rusos en Dnipro, donde se impactó una instalación industrial, y en la región de Jersón, donde ocho personas resultaron heridas en ataques aéreos rusos.

11:27 Posible intrusión de un dron ruso en el espacio aéreo de la OTAN (edición de Rumania)

El Ministerio de Defensa rumano en Bucarest sugiere que un dron ruso puede haber ingresado brevemente a su espacio aéreo durante la noche. La duración reportada es de menos de tres minutos, que tuvo lugar en la región fronteriza. Se cree que el dron estuvo involucrado en un ataque a Izmail, una ciudad del sur de Ucrania. Según las autoridades ucranianas, este ataque ocurrió temprano en una mañana del viernes, lo que resultó en tres fallecidos y una docena de heridos. La fuerza aérea ucraniana afirma haber derribado 24 de 32 drones de ataque ruso durante la noche anterior.

10:57 Fritz: EE. UU. distribuye bombas guiadas a Ucrania por primera vez

El presidente Zelensky viaja a EE. UU. para discutir su "plan de victoria" y solicitar apoyo militar adicional. Biden está de acuerdo en proporcionar un paquete de armas a Ucrania valorado en casi ocho mil millones de dólares. En comparación con las entregas anteriores, esto representa un aumento significativo, según el reportero de ntv Gordian Fritz.

10:20 Informe: las agencias de inteligencia de EE. UU. prevén represalias graves si Ucrania lanza misiles de largo alcance contra Rusia

Las agencias de inteligencia de EE. UU. prevén riesgos significativos si Ucrania lanza misiles de largo alcance de Occidente contra objetivos dentro de Rusia. La aprobación de Occidente podría provocar una grave represalia, según sugiere un informe de inteligencia no publicado citado por el "New York Times". Las agencias esperan diversas contramedidas rusas, que van desde la quema y la sabotaje contra las instalaciones europeas hasta posibles ataques letales contra los puntos de apoyo militar de EE. UU. y Europa. Si bien no se esperan ataques rusos abiertos, es más probable la operación de inteligencia encubierta. El "New York Times" también informes que las agencias de inteligencia de EE. UU. creen que Ucrania no tiene suficientes misiles de largo alcance para influir significativamente en el curso del conflicto. Con un alto riesgo y un resultado incierto, este tema presenta una decisión desafiante para el presidente estadounidense Biden.

09:57 Munz sobre la nueva amenaza de Putin: una restricción parcial de las exportaciones de recursos estratégicos "no afectará mucho al Oeste"Rusia amenaza con imponer consecuencias a los EE. UU. si se levanta la prohibición del uso de armas de largo alcance contra objetivos rusos. Putin está considerando imponer restricciones de exportación en recursos estratégicos, como el uranio, como represalia contra el Oeste. El reportero de ntv Munz discute las razones y posibles consecuencias.

08:40 La Marina Ucrania se pregunta por la construcción rusa cerca del puente de CrimeaUna construcción rusa sin identificar cerca del puente de Crimea desconcierta a la Marina Ucrania. Según la televisión ucraniana y su portavoz naval Dmytro Pletenchuk de "The Kyiv Independent", el propósito es incierto. "Podría ser una instalación defensiva, podría ser un nuevo cruce", dijo Pletenchuk, "pero es demasiado pronto para sacar conclusiones". Sin embargo, el portavoz naval duda que los rusos completen la construcción debido a las condiciones climáticas adversas. "Los rusos intentan repetidamente instalar nuevas estructuras en el estrecho de Kerch para construir diversas obras hidroécnicas o barreras, pero después de cada tormenta, son arrastradas a la orilla". El puente une Rusia con la península de Crimea, que Rusia annexó.

08:08 Ciudad ucraniana cerca de la frontera con Rumania bajo ataque, varios muertosLa ciudad de Izmajil en el sur de Ucrania ha sido objetivo. Tres personas perdieron la vida en el ataque con drones rusos de esta mañana, según informó el gobernador de la Oblast de Odessa, Oleh Kiper. Todos los fallecidos eran mayores, incluyendo una mujer de 90 años. Once personas más, incluyendo un niño, resultaron heridas. Kiper también confirma daños a edificios y vehículos, así como varios incendios. La ciudad de Izmajil se encuentra en la frontera con Rumania, donde la desembocadura del río Danubio forma el límite. Leer más aquí.

07:40 Para asegurar las negociaciones: Roth llama a "significativamente más" ayuda militar europea para UcraniaEl experto en política exterior del SPD, Michael Roth, insta a los países europeos a aumentar su apoyo militar a Ucrania. "Los principales países europeos deben aumentar significativamente su apoyo militar para que Ucrania siga siendo una nación libre y democrática", dijo Roth al "Tagesspiegel". "Ahora es el momento de movilizar todas las fuerzas para poner a Ucrania en la mejor posición posible para posibles negociaciones". Roth argumenta: "Cualquiera que quiera poner fin a la guerra lo antes posible debe proporcionar a Ucrania lo que necesita". La fuerza militar y la diplomacia están estrechamente interrelacionadas. "Rusia solo estará abierta a negociaciones si Putin está convencido de que una victoria sobre Ucrania es imposible".

07:09 Baerbock: Sin nuestro apoyo, los hospitales y los niños siguen siendo vulnerablesLa canciller federal Baerbock defiende las entregas de armas del Oeste a Ucrania y advierte contra flaquear en el apoyo a Kyiv. "La idea de que no habría lucha ni sufrimiento en Ucrania si no hubiera habido armas defensivas es tan simplista como errónea", declaró Baerbock durante el Debate General de la ONU en Nueva York el jueves. "Si Rusia cesa su ataque, la guerra termina. Si Ucrania deja de defenderse, la guerra terminará para Ucrania". Putin ha respondido a una invitación a una conferencia de paz con el bombardeo de un hospital de niños. Mientras Putin no esté dispuesto a negociar, dejar de apoyar significaría que "los hospitales de Ucrania y sus niños son vulnerables. Podrían seguir cometiendo crímenes de guerra, potencialmente en otros países también". Baerbock destaca que Rusia "ha violado repetidamente la inviolabilidad de las fronteras de los estados bálticos y Polonia".

06:45 Eslovenia: No descarten aún las armas de precisión para KyivEl gobierno esloveno aconseja no tomar decisiones precipitadas sobre el uso de armas occidentales de largo alcance en territorio ruso, teniendo en cuenta las reservas alemanas. El primer ministro Robert Golob expresó esto durante el Debate General de la ONU en Nueva York, stating, "En general, no es sabio descartar ciertos temas prematuramente". Agregó, "En esta etapa, todas las opciones deben considerarse, y luego elegir la más adecuada para la situación actual". Golob se refería al posible uso de misiles de crucero de largo alcance. Hasta ahora, las principales potencias como Alemania y los EE. UU. han mostrado cierta reticencia en este asunto. El canciller federal Olaf Scholz declaró recientemente que no se suministrarían armas de largo alcance a Ucrania, incluso en el futuro.

06:11 Baerbock insta a Irán a cesar su apoyo a RusiaLa canciller alemana Annalena Baerbock urge a Irán a detener cualquier apoyo a las hostilidades de Rusia contra Ucrania y prohibir la transferencia de misiles y drones. El Ministerio de Asuntos Exteriores alemán hizo esta solicitud pública en la plataforma X. Baerbock tuvo una discusión con su homólogo iraní Abbas Araktschi en el margen de la Asamblea General de la ONU en Nueva York.

06:01 Trump arregla reunión con ZelenskyEl ex presidente de EE. UU., Donald Trump, tiene intención de reunirse con el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky este viernes en Nueva York. La reunión programada tendrá lugar en la Torre Trump en Manhattan, según Trump. Zelensky, que se reunió con el presidente Joe Biden el jueves, ha prolongado su estancia en EE. UU. para reunirse con Trump. Antes de su viaje a EE. UU., Zelensky expresó su deseo de interactuar con Trump, Biden y la vicepresidenta Kamala Harris para presentar su "plan de victoria" para poner fin a la guerra en Ucrania. [Leer más sobre esto aquí].

04:25 Harris Asegura a Zelensky su Apoyo y Advierte Contra TrumpLa candidata a la presidencia de EE. UU., Kamala Harris, garantiza su apoyo al presidente ucraniano Zelensky y advierte contra una posible victoria electoral de Trump, sin mencionarlo explícitamente. "Mi compromiso con el pueblo de Ucrania sigue inquebrantable. (...) Sostendré a Ucrania y trabajaré para garantizar su victoria en esta guerra y su seguridad y prosperidad", afirmó Harris durante la visita de Zelensky a Washington. Expresó su preocupación de que el fin del conflicto no esté completamente bajo el control de Ucrania, ya que hay individuos en EE. UU. que buscan que Ucrania ceda importantes porciones de su territorio, acepte la neutralidad y abandone los compromisos con otros países. Estas propuestas se asemejan a las propuestas por el líder del Kremlin, Putin, y pueden ser vistas como una forma de rendición.

02:08 Ucrania Informa de Ataques al Oeste de JersónLas fuerzas rusas lanzaron repetidos bombardeos en el asentamiento de Tomyna Balka, ubicado al oeste de la ciudad ucraniana de Jersón, el jueves, según informó Prokrudin, gobernador de la región. Una mujer murió y otra persona resultó herida como resultado del ataque.

00:55 Reino Unido Planifica Enviar Más Sistemas de Artillería a UcraniaEl Reino Unido enviará otro lote de sistemas de artillería autopropulsados AS90 a las fuerzas de defensa de Ucrania. Ya se han proporcionado diez de estos sistemas y se espera que seis unidades adicionales lleguen en las próximas semanas, según el Ministerio de Defensa del Reino Unido.

23:33 ONÚ Lucha por Conseguir Fondos para la Ayuda Invernal a UcraniaLa ONÚ reconoce la falta de fondos suficientes para apoyar a los ucranianos este invierno, según sus propias declaraciones. "Los niveles de financiación para organizaciones como la nuestra son insuficientes para esta época del año", dice Karolina Lindholm Billing, coordinadora de la ONÚ para Ucrania. La ONÚ solo tiene el 47% de los fondos necesarios para ayudar a los millones de ucranianos afectados o desplazados por el conflicto. El año pasado, en esta época, la ONÚ estaba financiada en un 70%.

22:13 Biden Promete Aumentar la Ayuda a UcraniaEl presidente Joe Biden anuncia planes para aumentar la ayuda de EE. UU. a Ucrania durante el resto de su mandato. Afirma que esto fortalecerá la posición de negociación del gobierno ucraniano. Biden comparte sus puntos de vista antes de una reunión con el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky en Washington. El mandato de Biden termina en enero. Puede ser sucedido por la vicepresidenta Kamala Harris o el republicano Donald Trump, quien se espera que reduzca la implicación de EE. UU. con Ucrania.

21:34 Ucrania: Rusia Se Prepararía para Intensificar los Ataques en la Región de ZaporizhzhiaSegún los informes de inteligencia ucranianos, se espera que las tropas rusas aumenten pronto sus acciones ofensivas en la región de Zaporizhzhia. Un portavoz de las tropas estacionadas en Ucrania del Sur declaró en televisión nacional: "Hay una tendencia hacia la escalada en el sector del frente de combate en la región de Zaporizhzhia". En las últimas 24 horas hubo cinco ataques rusos y el portavoz indicó que el número podría aumentar aún más, ya que su información sugiere que el enemigo está concentrando grupos de ataque cerca del asentamiento de Pryiutne. Además, se han recibido vehículos blindados ligeros en el lado ruso, reveló el portavoz. "Esto indica su preparación para operaciones ofensivas".

21:00 Biden Da la Bienvenida a Zelensky: Rusia No TriunfaráAl recibir a Zelensky en el Despacho Oval para su reunión con el presidente de EE. UU., Joe Biden, aseguró a su homólogo ucraniano el apoyo continuo de EE. UU. "Rusia no triunfará, Ucrania sí", dijo Biden. "Y estaremos a su lado en cada paso del camino". Lee más sobre esto aquí.

