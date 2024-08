- En palabras de Kalkofe, "los pozos de aguas residuales más profundos tienen una característica común: una abertura en el fondo".

Para los fanáticos leales, ha sido un tiempo de incertidumbre: El famoso festival de cine "#SchleFaZ – Las peores películas de todos los tiempos" casi desapareció. Esta noche (8:00 PM), este festival de televisión de basura está de vuelta para una nueva temporada. En lugar de Tele 5, ahora ha encontrado un nuevo hogar en el canal filial de RTL, Nitro. Oliver Kalkofe charla con la Agencia Alemana de Prensa sobre lágrimas, un nuevo comienzo y asesinos en serie en un estudio de aeróbics.

Pregunta: Hola Sr. Kalkofe, han pasado ocho meses desde que "#SchleFaZ" tomó un descanso; ¿qué pasa con el regreso?

Respuesta: Cuando anunciamos la increíble noticia de que "#SchleFaZ" continuaría en Nitro y RTL+ después de su partida de Tele 5, fue uno de los momentos más emocionales y alegres que he tenido en el escenario. La tristeza inicial de los fans rápidamente se convirtió en lágrimas de alegría y abrazos. Fue realmente increíble verlo.

Estamos emocionados de que todo el equipo de "#SchleFaZ" está de vuelta, y Nitro no ha insistido en ninguna modificación. Entonces, podemos decir con orgullo: ¡No ha cambiado nada, y seguirá siendo tan horriblemente hermoso como siempre ha sido! De cierta manera, es tanto un renacimiento como un nuevo comienzo. Siente la energía y la emoción que toda la familia RTL está poniendo en el proyecto. Experimentar esto de nuevo a nuestra edad es una sensación increíblemente satisfactoria.

Even two Bond stars can't save it

Pregunta: ¿Qué pueden esperar los fans?

Respuesta: Para comenzar, algunas buenas noticias para los fans: Por supuesto, la famosa regla de "una película de tiburones al año" sigue en vigor; esta vez, tenemos "Sand Sharks" en la programación. ¡Tiburones de arena, gente! Después de tiburones en un huracán, ver finas cortando la playa arenosa probablemente sea la vista más extraña que puedas imaginar. Finalmente hemos encontrado el momento perfecto para abordar esta película.

Otra joya es "Aerobicide", una deliciosa mezcla de aeróbicos, gimnasia pop y películas de slasher. Todo el tiempo, solo están ejercitándose, twerking y matando.

Luego tenemos una clásica acción olvidada de finales de la década de 1970, "The Lone Fighter". Lleno de poder doble de James Bond, con George Lazenby, el original 007, y Harold Sakata, quien se hizo legendario como Oddjob en "Goldfinger", en los papeles principales. Pero incluso dos estrellas de James Bond no pueden salvar una verdadera basura de película.

King Kong rip-off con un giro peludo

Pregunta: ¿Más highlights?

Respuesta: ¿Qué más tenemos? "Ape" es otra joya de los años 70 que se centra en un enorme mono peludo. Esencialmente, es solo otra copia de bajo presupuesto de King Kong, pero logramos hacerlo la perfección para "#SchleFaZ".

El mono en sí ofrece algunos momentos fantásticos: el pobre interno en un traje de mono que tuvo que aplastar algunas casas de papel y claramente llevaba zapatillas. Y hay una larga y emocionante pelea de agua contra un tiburón muerto del mercado de pescado.

Pregunta: La primera película de la temporada proviene directamente del archivo de RTL.

Respuesta: Estamos especialmente orgullosos de la apertura de la temporada, "S.O.S. Barracuda: La muerte juega a la ruleta" de 1999. ¿Por qué? Porque tenemos una excelente producción original de RTL para que los fans disfruten. Aunque encontrar una adecuada para "#SchleFaZ" entre la programación de alta calidad de RTL es un desafío, lo logramos.

Esta película cuenta con Heinz Hoenig como el villano principal, Verona Feldbusch antes de sus días de Pooth y Maren Gilzer. Es una copia de "Die Hard", pero esta vez la acción tiene lugar en un barco de pesca de apuestas frente a Travemünde. Y el papel de Bruce Willis lo desempeña Nick Wilder, el actor famoso por su papel de Herr Kaiser en los anuncios de Hamburg-Mannheimer.

Esto es oro puro de "#SchleFaZ" ¡Como fanático de "Die Hard", esta producción de teatro de escuela secundaria exagerada y ambiciosa es el perfecto y digno inicio de la nueva temporada de RTL.

"Convertir una mala película en una buena diversión"

Pregunta: Entonces, ¿qué hace que "#SchleFaZ" sea un éxito?

Respuesta: "#SchleFaZ" comenzó como una idea divertida para el verano. Nunca pensamos que se convertiría en un fenómeno. En América e Inglaterra, ver películas malas con amigos y reírse de su humor involuntario era popular, pero no tanto en Alemania.

Pero ofrece alguna forma de liberación; tomas algo que simplemente es malo y lo haces divertido. A través de nuestra edición, convertimos una mala película en una buena diversión.

Verla solo, te molestaría la mala calidad de la película. Pero con nosotros, puedes reírte y pasarlo bien. Además, todos los involucrados lo están entregando con verdadera pasión y amor. El público aprecia ser tratado con honestidad, porque no siempre es el caso en la televisión.

Complaints? "It's the directors or producers"

Pregunta: En once años, ¿alguien relacionado con una película - un director, cinematógrafo o incluso un actor - ha protestado alguna vez porque su trabajo artístico estaba siendo ridiculizado?

Respuesta: Sí, hemos recibido quejas y reacciones positivas de aquellos involucrados. La capacidad de satirizar uno mismo y mantener cierta distancia y sentido del humor de su propio trabajo es más común entre los actores.

Algunos creadores o productores tienden a exagerar en sus proyectos, careciendo del necesario humor y distanciamiento. Tomemos como ejemplo "Troll 2", una película que ha pasado a ser un clásico de culto gracias a su hilaridad involuntaria. Inicialmente, el director se regocijaba con la alegría del público, pero más tarde se enfureció y frustró cuando se reían en momentos que él consideraba inapropiados. Este tipo de personas pueden ser sensibles cuando su trabajo es menospreciado.

De manera similar, algunas empresas fueron reacias a proporcionarnos sus películas, temiendo una connotación negativa. Sin embargo, yo veo "#SchleFaZ" como una reevaluación de películas que, a pesar de las buenas intenciones, no lograron el éxito esperado. Es beneficioso para las películas si podemos reírnos de ellas a distancia, ya que eso aumenta su atractivo gracias a nuestro humor autoconsciente y nuestra resiliencia.

¿Nos quedaremos sin malas películas alguna vez? Lo dudo mucho. En nuestros primeros días, tomábamos lo que podíamos conseguir, pero pronto nos dimos cuenta de que no era suficiente. Muchas películas son malas porque son aburridas y repetitivas. Nuestro lema es "Belleza en la mierda". Buscamos películas que son tan malas que resultan risibles, impulsadas por un fervor involuntario. Encontrar estas joyas ocultas requiere una búsqueda diligente, que he estado haciendo durante años, comprando y transmitiendo posibles candidatos como un coleccionista implacable.

Actualmente, tengo una lista de alrededor de 150 títulos que son perfectos para "#SchleFaZ". Se la envío al broadcaster, quien luego busca a los titulares de los derechos y negocia los derechos que podemos adquirir. A veces pensamos que hemos llegado al final, pero he aprendido: incluso los agujeros más profundos tienen un fondo. Siempre puedes seguir cavando si tienes el valor suficiente.

ACERCA DE LA FIGURA: Los asesores de carrera sugirieron que Oliver Kalkofe (58), originario de Baja Sajonia, se convirtiera en comerciante naval. Eventualmente se convirtió en crítico de televisión, después de una serie de rodeos. Kalkofe ganó una gran base de fans con sus parodias de basura televisiva, que desarrolló para la radio ffn y luego mostró en Premiere. Además de su éxito como crítico de televisión, Kalkofe se ha destacado como guionista (coescribiendo la película de cine "Der Wixxer") y actor de voz. Vive en Berlín.

Pregunta: ¿De qué país es originario Oliver Kalkofe?Respuesta: Oliver Kalkofe es originario de Baja Sajonia, Alemania.

Pregunta: ¿Dónde pueden ver los fans la nueva temporada de "#SchleFaZ" ahora?Respuesta: Los fans pueden ver la nueva temporada de "#SchleFaZ" en el canal filial de RTL, Nitro.

