- En opinión de Van Aken, la izquierda puede ser revivida.

Jan van Aken anticipa un campo claro de competidores en la carrera por la próxima presidencia federal de La Izquierda. La probabilidad de que se unan más candidatos a él y a la publicista Ines Schwerdtner en su búsqueda para suceder a los salientes Janine Wissler y Martin Schirdewan se estima en alrededor del 40 al 60%, según el ex diputado de Hamburgo, quien habló con la Agencia Alemana de Prensa.

El van Aken de 63 años aseguró confiadamente que podría evitar que La Izquierda se vuelva insignificante y evitar su entierro debido a los malos resultados electorales y las encuestas. "No me veo como el enterrador del partido. Si pensara que el partido está Beyond saving, no estaría haciendo esto."

La Izquierda solo logró el 2.7% de los votos en las últimas elecciones europeas. Actualmente, encuesta al 3% a nivel federal. En 2021, apenas logró entrar al Bundestag con el 4.9% gracias a los mandatos directos.

Van Aken predice que La Izquierda logrará entre el 7 y el 8% en las elecciones al Bundestag. "Estoy profundamente convencido de que estaremos en una posición muy fuerte el próximo año. No se trata solo de entrar, sino de entrar bien y subir de nuevo. Todos los requisitos para ello están en su lugar."

Su optimismo surge de las conversaciones que tuvo el mes pasado durante una gira de libros por Alemania. "Hay muchísima energía en la base del partido, es asombroso. Todavía hay mucha vida. Ahora solo tenemos que hacer algunas cosas bien, y funcionará."

La división del grupo de Sahra Wagenknecht ha sido beneficiosa para el partido. "Lo que ha herido a La Izquierda en los últimos años, esta imagen de luchas internas, eso se acabó ahora." El reto principal ahora es reconstruir la confianza perdida a través del conflicto.

Wissler y Schirdewan, que anunciaron que no volverían a postularse para la presidencia federal en la conferencia del partido en octubre, "han manejado las cosas" capazmente durante tiempos turbulentos. "Y por eso no es un desastre. La base está viva. Y las asociaciones estatales también están funcionando", dijo.

Para reconectar con los votantes, el partido debe centrarse en temas centrales. "De Greenpeace, he aprendido que solo se puede ganar si se concentra en un punto", dijo van Aken, quien estuvo activo en la organización ambiental contra la ingeniería genética a finales de los 90 y luego sirvió como inspector de armas biológicas de la ONU. "La Izquierda puede hacerlo. Así es como logró el salario mínimo en ese entonces. Tenemos que averiguar qué mueve más a la gente - ésa es la cuestión social, especialmente para la gente que a duras penas puede llegar a fin de mes."

Un techo de alquiler podría ser una opción. "Quiero impulsar este techo de alquiler. Si lo hacemos bien, justo como con el salario mínimo, ganaremos, porque los otros partidos no podrán eludirlo. De eso se trata: Representar un tema de tal manera que ganemos, que la situación de la gente mejore."

Como otro tema posible, sugirió la atención médica. "Por eso es una buena idea que el partido ahora tenga conversaciones puerta a puerta con la gente que supuestamente votará por nosotros en todo el país y averigüe qué los mueve más", dijo el de 63 años.

Van Aken: Putin debe ser responsabilizado como criminal

Mientras que el tema de la paz resuena con muchos, Aken actualmente no lo ve como el punto central para la reorganización del partido. "Cuando digo que lo estamos haciendo un tema central, no significa que estemos ignorando todo lo demás."

La paz, para él, es una cuestión de postura. "Soy algo así como la paloma de la paz del partido, y creo que es importante decir que el presidente ruso Vladimir Putin es un agresor y un criminal que debe ser responsabilizado." La Izquierda está clara en esto, dice. "Hubo algunas personas que se equivocaron, pero afortunadamente ya no están."

Más desafiante es la pregunta de si hay una solución diplomática, no militar, para Ucrania. "No es suficiente simplemente llamar a la paz y luego esconderse y ver qué happens with Ukraine. That's not a stance, it's irresponsible", dijo. "My pacifism is peaceful, but not helpless". Para él, está claro: "Those against arms deliveries aren't Putin's puppets, and those for them aren't warmongers". La clave es encontrar una solución diplomática en el conflicto.

Una candidatura conjunta con Schwerdtner parece apropiada

Ines Schwerdtner y él decidieron postularse para la presidencia federal de manera independiente el uno del otro. "Veremos si hay otros candidatos. Si no, pronto seremos un equipo", dijo van Aken. Solo se han encontrado una vez hasta ahora, pero han hablado por teléfono y discutido el contenido. "Se sintió bien. Creo que podemos trabajar bien juntos."

Dejando el tema de la paz por ahora, Van Aken dijo que mientras es un defensor de la paz, llamar a la paz sin una postura clara es irresponsable. Cree en responsabilizar a Putin como criminal por su agresión en Ucrania.

