- En ocasiones, salir con alguien por Internet puede resultar agotador o cansador.

Con una mano aferrada al móvil, la otra pasando por una aplicación, aparece la cara de un desconocido en la pantalla. Un vistazo rápido y se toma una decisión: atracción o no. Pulse, pulse.

El uso de aplicaciones de citas lleva algún tiempo siendo popular. Un reciente sondeo de Bitkom en Alemania indica que 20 millones de personas han utilizado aplicaciones como Tinder, Parship, Bumble y otras. Aproximadamente el 60% de ellos han encontrado conexiones significativas a través de estas plataformas. Bitkom encuestó a 1,005 personas en Alemania de 16 años en adelante para obtener esta información.

Inseguridad juvenil

Muchos jóvenes a menudo se sienten inseguros cuando se enfrentan a numerosas opciones al buscar compañía. Esto se evidenció en un estudio de India presentado en una conferencia en Praga. Alrededor de la mitad de los participantes, predominantemente de 18 a 30 años, informaron sentimientos de confusión en su búsqueda de una pareja, con las mujeres experimentando esto con más frecuencia que los hombres.

Los investigadores relacionan esta incertidumbre con fotos digitalmente editadas y la abundancia de opciones de emparejamiento en internet. Estar expuesto constantemente a imágenes manipuladas puede aumentar las expectativas de las personas sobre sus posibles parejas, mientras que estar bombardeado con un exceso de opciones en aplicaciones de citas y redes sociales puede afectar significativamente la realidad y las expectativas de los jóvenes sobre sus posibles parejas.

Fatiga en las citas

Wera Aretz, terapeuta de parejas y psicóloga en la Hochschule Fresenius en Colonia, está preocupada por el agotamiento en las citas. El estrés y la frustración sostenidos en las citas en línea pueden llevar a este síndrome psicológico, según su artículo en la "Journal of Business and Media Psychology". Si bien el agotamiento en las citas no es una enfermedad separada, puede manifestarse en agotamiento emocional, cinismo y disminución del rendimiento. Se estima que afecta al 14% de los usuarios de plataformas de citas.

Los más susceptibles a experimentar el agotamiento en las citas son aquellos que sufren de monotonía mientras pasan por perfiles en busca de un emparejamiento interesante. Algunas personas pueden pasar horas leyendo perfiles y enviando los mismos mensajes, solo para quedarse sin una cita. La práctica de "ghosting" o ser ignorado o bloqueado repentinamente sin explicación también representa un riesgo para el agotamiento en las citas. Los estudios han demostrado que las personas con baja autoestima o problemas de apego son particularmente afectadas.

El sistema injusto

"Las citas en línea no son justas en absoluto", asegura Johanna Degen, psicóloga social y terapeuta de parejas en Flensburg. "Son extremadamente sexistas y discriminatorias. Raramente se ven personas con discapacidades en las aplicaciones de citas".

Mentiras, engaños y autopromoción

Esto podría ser la razón por la cual las personas intentan presentarse de la mejor manera posible y destacarse del resto, sugiere Degen. Sin embargo, advierte: "Cuanto más optimizo mi perfil, más estrés tengo, porque tengo que vivir a la altura de esta versión perfecta de mí mismo como identidad, y luego experimentar la decepción de los demás en la cita".

La terapeuta de parejas Aretz también ha notado la autopromoción en sus clientes. Los hombres a menudo exageran su altura, las mujeres mienten sobre su edad en sus perfiles. El nivel educativo se representa con frecuencia de manera incorrecta, y incluso el estado civil se puede fabricar.

Y parece ser una práctica común. Los investigadores de India encontraron que las personas en relaciones comprometidas también utilizan plataformas de citas. Aretz señala que las citas mientras se está en una relación comprometida no siempre es algo malo. En ciertas circunstancias, como una relación abierta, incluso puede ser positivo. O si una pareja quiere explorar su sexualidad con una tercera persona. Sin embargo, advierte: "Si un partenaire no sabe que el otro está utilizando plataformas de citas, ciertamente puede llevar a malentendidos".

Conexiones globales

Aretz reconoce la ventaja de las citas en línea en la posibilidad de conectarse con posibles parejas a grandes distancias, lo que resulta en parejas más diversas. Las clases sociales juegan un papel menor en este espacio digital. En sus palabras, "La mayor ventaja es que podemos conectarnos casualmente y juguetonamente con un casi increíblemente gran número de personas a las que no conoceríamos en nuestro camino a la escuela, el trabajo o en el supermercado - y de diversos orígenes socio-culturales. Puedo conocer a personas de India, Turquía, Grecia - de todo el mundo con solo un clic".

A pesar de la persistente estereotipo, las encuestas indican que las personas en aplicaciones de citas no solo buscan encuentros breves. Solo el 6% de los usuarios buscan relaciones casuales, mientras que el 71% busca una comprometida.

Encontrar el éxito en las citas

Algunos terapeutas de parejas recomiendan aplicaciones de pago para encontrar una pareja perfecta, ya que los usuarios tienden a ser más serios. Sin embargo, para personas más jóvenes, Aretz dice que las aplicaciones gratuitas como Tinder o OkCupid pueden ser más efectivas debido a su base de usuarios más joven.

Por supuesto, cada uno es único y las preferencias individuales deben tenerse en cuenta. Aretz enfatiza que es esencial no fingir ser alguien que no se es, como solo mostrar las mejores fotos y enumerar las mejores cualidades. Solo debes atraer a aquellos en quienes realmente estás interesado. Para encontrar a la persona adecuada, debes ser honesto y desechar el resto: "Para encontrar la aguja en el pajar, tienes que quemar el pajar".

En la búsqueda de encontrar a alguien especial, la incertidumbre puede ser abrumadora, especialmente para los individuos jóvenes. A pesar de sentirse confundidos y bombardeados con opciones, aún pueden expresar sentimientos de afecto, como decir "te amo" a un posible emparejamiento con el que se han conectado en línea.

Las plataformas de citas en línea pueden proporcionar oportunidades para conocer a personas de diversos orígenes, pero la presión para presentar una versión idealizada de uno mismo puede llevar a estrés y decepción. Sin embargo, siendo fiel a uno mismo y honesto en su perfil, se pueden aumentar las posibilidades de encontrar una pareja compatible, lo que potencialmente puede llevar a una declaración de amor sincera.

