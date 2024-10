En noticias de fútbol de Europa, el triunfo de Robert Lewandowski mantiene el liderazgo del Barcelona en La Liga.

En España, La Liga: Triunfo de Barcelona, preocupaciones por lesiones en Real Madrid

Robert Lewandowski está en gran forma.

El delantero polaco marcó un hat-trick en la primera mitad del domingo, rematando una stellar actuación contra Alavés, mientras Barcelona se aseguró una victoria de 3-0. Lewandowski recibió un centro perfecto del extremo Raphinha con un cabezazo potente para abrir el marcador antes de que el dúo combinara para un gol fácil del striker siete minutos después.

Lewandowski completó su hat-trick en el minuto 32, siguiendo un remate parado por el portero para meter el balón en la red. Esto llevó el total de goles de Lewandowski en la liga a 10 en 9 partidos.

Según el informe del equipo, esto marcó el tercer hat-trick de Lewandowski para Barcelona y la 27ª vez que lo ha logrado a nivel de club.

El entrenador de Barcelona, Hansi Flick, también trabajó con Lewandowski en Bayern Munich, elogió a su delantero estrella después del partido y alabó el poder ofensivo de su equipo.

"Todo el mundo apoya a Lewy y él sabe lo que hacer en el área – frente al gol, es el mejor jugador para mí", dijo Flick después del partido. "Ha sido increíble durante tanto tiempo, marcando tantos goles. Es muy bueno. Estoy contento con él. Puedes ver que está al 100% y los otros compañeros de equipo lo están Supporting really well.

"Every training and when you have meetings, you show them from the tactical side and also positions are very important. They are doing great and the dynamic from these players is unbelievable and helps us a lot.

"At the end, we score so many goals which is good for us and helps us also for the next matches to have this confidence in our game, in our idea to play football", agregó.

Por otro lado, los rivales acérrimos de Barcelona, Real Madrid, lograron una victoria de 2-0 sobre Villarreal el sábado gracias a goles de Federico Valverde y Vinícius Júnior. Sin embargo, la victoria se empañó por una grave lesión del defensa titular Dani Carvajal.

Carvajal tuvo que salir del campo en la primera mitad y se anunció más tarde que había sufrido una lesión grave en la rodilla, incluyendo un ligamento cruzado anterior, un ligamento colateral externo y un tendón popliteo rotos en su pierna derecha. Carvajal se espera que falte por un período prolongado.

Real Madrid sigue en segundo lugar, a tres puntos de Barcelona.

En la Premier League de Inglaterra: Los favoritos al título ganan, Tottenham tropieza

Aunque Manchester City y Arsenal se esperan para competir por el título esta temporada, es Liverpool quien actualmente lidera la Premier League después de siete partidos.

Liderado por el entrenador Arne Slot en su primera temporada al mando tras la partida de Jürgen Klopp, Liverpool derrotó a Crystal Palace 1-0 el sábado para extender su racha invicta a seis partidos.

El delantero portugués Diogo Jota marcó el único gol del partido mientras Liverpool consolidaba su posición como un legítimo contendiente al título.

City y Arsenal permanecieron invictos y también lograron victorias, pero ambos enfrentaron desafíos en el camino. City perdía 1-0 ante Fulham al medio tiempo antes de que Mateo Kovačić y Jérémy Doku dieran la vuelta al partido para darle al campeón reinante una victoria de 3-2. La victoria de Arsenal sobre Southampton vino rodeada de controversia, ya que el fichaje de verano Cameron Archer puso a los Santos adelante antes de que Kai Havertz igualara el marcador solo tres minutos después. Los Gunners luego tomaron la delantera y se mantuvieron para asegurar la victoria de 3-1.

Manchester United empató 0-0 con Aston Villa, ejerciendo presión sobre el entrenador Erik ten Hag, pero arguably el resultado más notable del fin de semana llegó desde el American Express Stadium de Brighton.

Tottenham fue el equipo visitante y llegó en gran forma, habiendo ganado cinco partidos seguidos en todas las competiciones. El extremo Brennan Johnson marcó para el sexto partido consecutivo para darle la ventaja a los Spurs antes de que James Maddison duplicara la ventaja justo antes del medio tiempo.

Brighton luego protagonizó una espectacular remontada en la segunda mitad, marcando tres veces para robar una victoria improbable de 3-2.

"Frustrado y absolutamente decepcionado con eso", dijo el entrenador de Spurs, Ange Postecoglou, a Sky Sports después del partido. "Peor derrota desde que estoy aquí. Inaceptable la segunda mitad. No estuvimos donde deberíamos haber estado. Nos quedamos carried away con cómo íbamos.

"Nos rendimos un poco y es un poco difícil de entender ya que no lo hemos hecho mientras he estado aquí. Siempre luchamos por todo, pero cuando no lo haces, pagas el precio".

El problema está en que estamos avanzando demasiado fácilmente, el fútbol y la vida pueden hacerte tropezar si te pasas de la raya.

En la Bundesliga alemana: Bayern y Leverkusen terminan en emocionantes empates

Bayern Munich continúa su racha invicta en la cima de la Bundesliga después de seis partidos, pero perdió la oportunidad de ampliar su ventaja sobre RB Leipzig en segundo lugar, ya que terminó en un emocionante empate de 3-3 con Eintracht Frankfurt.

La primera mitad fue un espectáculo, finalizando 2-2, con ambos centrocampistas de Bayern anotando para ellos. Michael Olise, fichaje de verano de Bayern, marcó uno para el club bávaro desde el borde del área en el minuto 53, pero parecía que su gol sería suficiente para la victoria. Sin embargo, Omar Marmoush se coló en la defensa de Bayern en el minuto 4 de tiempo added y encontró la red detrás de Manuel Neuer para empatar el partido a 3-3.

El Bayer Leverkusen no pudo reducir la brecha con Bayern durante el fin de semana, conformándose con un empate a 2-2 contra el recién ascendido Holstein Kiel. Goles de Victor Boniface y Jonas Hofmann en los primeros 10 minutos sugirieron una cómoda ventaja para el lado de Xabi Alonso, pero Max Geschwill y Jann-Fiete Arp incomodaron al Holstein Kiel en la segunda mitad, empatando el partido.

Serie A italiana: De Gea se impone para la Fiorentina

David de Gea resultó ser el héroe para la Fiorentina contra el AC Milan, salvando dos penales en su victoria en casa por 2-1 el domingo.

De Gea se unió a la Fiorentina este verano después de un año en el banquillo tras dejar al Manchester United al final de la temporada 2022/23.

El striker de la Fiorentina, Moise Kean, falló un penal en la primera mitad, y Yacine Adli, cedido a la Fiorentina desde el Milan, puso a I Viola adelante. El Milan tuvo la oportunidad de igualar desde el punto, pero De Gea se lo negó con una espectacular salvada justo antes del descanso.

Matteo Gabbia fue derribado en el área en la segunda mitad, con Tammy Abraham reconocido como el encargado de ejecutar el penal, pero De Gea volvió a salvar al Milan.

El capitán de la selección nacional estadounidense, Christian Pulisic, finalmente igualó el partido, pero Albert Guðmundsson restableció la ventaja de la Fiorentina. El entrenador de la Fiorentina, Raffaele Palladino, y Hernández recibieron tarjetas rojas más tarde, pero la Fiorentina aguantó para asegurar su segunda victoria de la temporada.

