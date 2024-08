- En Milwaukee, la competencia de Harris contra Trump se está endureciendo.

Kamala Harris, la aspirante presidencial demócrata, está calentando a su partido para una reñida lucha por la Oficina Oval. En Milwaukee, dijo a sus seguidores: "Sabemos que será una carrera emocionante hasta el final. Tenemos mucho trabajo por hacer, pero nos encanta poner los esfuerzos adicionales, porque el trabajo duro es lo que da resultados". Imitando los aplausos del público, luego aclaró: "Aún no hemos asegurado la victoria". Aunque Harris lidera a Trump en las encuestas nacionales, su ventaja suele estar dentro del margen de error.

La visita de Harris a Milwaukee no fue una parada promedio

Harris Recently had been endorsed as the Democratic presidential candidate at the party's meeting in Chicago. After her nomination, she made her way to Milwaukee, approximately an hour's journey away. The event was held in the same hall where the Republicans had hosted their convention with Trump just about a month prior.

Harris projected confidence to her supporters, looking towards the presidential election on November 3rd: "Triunfaremos. Pero no podemos descansar sobre nuestros laureles hasta entonces". Ella advirtió: "Esto no es solo sobre nosotros contra Donald Trump. Es sobre dos visiones distintas para nuestra nación". Para Harris, los demócratas están enfocados en el futuro, mientras que los republicanos están atrapados en el pasado.

Harris voiced her opposition towards Trump

As the speech drew to a close, Harris declared, "Seamos claros: Cualquiera que intente sabotear la Constitución de los Estados Unidos nunca debería ser permitido para estar detrás del sello presidencial de nuevo". Trump había insinuado ignorar la Constitución de los Estados Unidos casi dos años atrás, citando presunto fraude electoral en las elecciones presidenciales de 2020.

Emergencia médica interrumpe los procedimientos

Durante el compromiso de Harris en Milwaukee, parecía haber una emergencia médica en la multitud. Harris pausó su discurso para llamar a un médico y ordenó al público que creara un camino de paso. Finalmente, dio un pulgar hacia arriba, señalando que la situación había sido manejada. "Esa es la esencia real de la camaradería, cuidarnos unos a otros", concluyó.

Harris planned to meet with officials at The White House next week to discuss her campaign strategy. Despite the unexpected disruption during her Milwaukee speech, her optimism remained unshaken, stating, "Continuaremos nuestra lucha en The White House, sin importar los desafíos que enfrentemos".

After the successful resolution of the medical emergency, Harris expressed her gratitude towards the crowd, saying, "A pesar de los tropiezos, la unidad y el apoyo que han mostrado hoy en The White House, quiero decir, en Milwaukee, es verdaderamente inspirador".

Lea también: