En mi interpretación, la declaración original podría ser formulada como: "Si Donald Trump hubiera sido el presidente, Vladimir Putin probablemente no habría iniciado el conflicto".

18:53 Incidente con Baerbock afecta a periodista ruso

Un incidente durante una rueda de prensa de la Canciller alemana Annalena Baerbock en la Asamblea General de la ONU en Nueva York ha tenido consecuencias para un periodista de la televisión estatal rusa. "Las acciones del periodista en cuestión violaron las pautas para el acceso de los medios", explicó el departamento de acreditación de la ONU. Como resultado, su estado de acceso ha sido degradado. Esto significa que ahora debe pasar por un puesto de control de seguridad cada vez que visita las instalaciones y enfrenta restricciones de acceso en la sede de la ONU. El periodista abordó a Baerbock en los terrenos de la ONU y le hizo una pregunta mientras se dirigía a un evento de medios. Baerbock se refirió a la rueda de prensa inminente. El reportero continuó siguiendo a Baerbock y finalmente se paró a su lado mientras se preparaba para su declaración. Baerbock entonces le pidió al hombre que se uniera a otros representantes de los medios para que pudiera comenzar el evento de prensa. El embajador ruso ante la ONU, Nebensia, ha exigido que se revierta la decisión. El reportero no acosó a Baerbock ni se comportó inapropiadamente, describiendo un altercado con un miembro de la delegación alemana durante el incidente como un "ataque" a Rusia.

17:26 Residente de Crimea recibe larga condena por 'traición'

Un tribunal en Sebastopol en la península de Crimea ha condenado a un residente del territorio ucraniano anexado por Rusia a 14 años en un campo de trabajo de régimen estricto por 'traición'. El hombre de 47 años es acusado de proporcionar información sobre las posiciones y equipo del ejército ruso al ejército ucraniano, según la acusación. Desde el inicio de la guerra, miles de personas en Rusia han sido sentenciadas a prisión, castigadas de otra manera o amenazadas con cargos similares.

18:11 Putin abierto a conversación con Biden

El Kremlin está abierto a una conversación entre el presidente ruso Vladimir Putin y el presidente estadounidense Joe Biden. La agencia de noticias estatal rusa TASS informe que Biden ha dicho anteriormente que sería posible que él hablara con Putin en los márgenes de la cumbre del G20 en noviembre en Brasil. Sin embargo, duda que Putin esté presente. TASS ahora cita al portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, quien dice que no ha habido intercambio sobre este tema entre Moscú y Washington. "No ha habido conversaciones sobre este tema y no hay condiciones para ello en este momento". Peskov también dice: "El presidente ha dicho repetidamente que sigue abierto a todos los contactos". Desde el inicio de la guerra, la pregunta de si el jefe del Kremlin, que enfrenta una orden de arresto de la Corte Penal Internacional, estará presente en la cumbre del G20, ha surgido en cada cumbre. El presidente brasileño Lula ha explicado que es decisión de la justicia brasileña la detención de su homólogo ruso si asiste a la cumbre.

19:30 Zelensky honra soldados defendiendo Kursk

El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky visitó a soldados involucrados en la ofensiva en la región rusa de Kursk en la frontera de la región de Sumy. Un video lo muestra con el comandante en jefe del ejército, Oleksandr Syrsky, entregando medallas a soldados en un búnker subterráneo. "En una guerra larga, no se trata solo de motivar a tu propio personal. Es necesario motivar a todo el mundo y convencerlos de que los ucranianos pueden ser más fuertes que el enemigo", le dijo Zelensky a los soldados. Sus esfuerzos en Kursk "han ayudado en gran medida a motivar a aquellos que nos apoyan con armas". La ofensiva en Kursk ha estado en marcha durante casi dos meses, con Kiev proporcionando pocos detalles recientemente. Mientras tanto, en la región de Donetsk en el este de Ucrania, las fuerzas rusas han avanzado más. Rusia informes regularmente la captura de pueblos, con el ejército ucraniano retirándose recientemente de Wuhledar.

20:03 Alcalde: Rusos a solo 7 kilómetros de Pokrovsk

Las fuerzas rusas parecen avanzar más hacia Pokrovsk, con el alcalde, Serhii Dobriak, informando en la televisión ucraniana que ahora están a solo 7 kilómetros de los límites de la ciudad. Anteriormente, se informó que la distancia era menor a 10 kilómetros. El alcalde ha informado ataques con bombas, con dos strikes en el centro de la ciudad el día anterior. Dijo que el 80% de la infraestructura crítica de la ciudad ha sido dañada o destruida. "El enemigo nos deja sin electricidad, agua y gas. Esto es una 'preparación' para el invierno". Él estima que más de 13,000 personas remain

16:42 Médico bajo escrutinio por presunto fraude millonario de discapacidadUn médico que lidera un panel médico en Ucrania está acusado de obtener millones al proporcionar certificados de discapacidad a hombres seleccionados. Los registros en su propiedad y lugar de trabajo en Chmelnyzkyi llevaron al decomiso de más de cinco millones de euros en efectivo, equivalentes a más de dos millones de euros almacenados en el extranjero, según las declaraciones de la Oficina de Investigación del Estado. También acumuló numerosas propiedades y vehículos de lujo. Los investigadores descubrieron durante estos registros listas de hombres que habrían fingido enfermedades. La mujer, de 64 años, podría enfrentar hasta una docena de años en prisión, según sugieren los informes de los medios. Mientras tanto, trece médicos en la región oriental ucraniana de Járkov han sido detenidos por emitir certificados de discapacidad a unos 400 hombres, obteniendo alrededor de 2.200 euros cada uno. Explora más detalles aquí.

16:12 Ucrania reclama ataque a depósito de petróleo rusoUcrania ha reclamado la responsabilidad del ataque a un depósito de petróleo en la región rusa de Vorónezh utilizando drones. "La defensa aérea enemiga luchó pero falló", informaron fuentes del Servicio de Seguridad de Ucrania. Según estas fuentes, el depósito, que contenía 20 tanques, fue atacado por una incursión nocturna de drones, lo que provocó un incendio significativo. El gobernador de Vorónezh afirmó que un drone ucraniano impactó en un tanque vacío en un depósito de petróleo, causando un incendio menor que fue apagado. Sin embargo, los servicios de emergencia rusos informaron de un gran incendio que se extendió por 2.000 metros cuadrados en un depósito de petróleo en la región de Vorónezh.

16:00 Informe de Jersón: Víctima civilEl gobernador de la región de Jersón informó sobre una víctima civil. Una mujer de 75 años murió cuando el ejército ruso atacó Jersón con un drone a media tarde.

15:49 Wagenknecht y Wadephul elogian la postura de Woidke, Voigt y Kretschmer sobre UcraniaAunque la apelación conjunta de Ucrania por parte de los ministros-presidentes de Sajonia y Brandeburgo, Kretschmer y Woidke, y el presidente del CDU de Turingia, Voigt, ha enfrentado principalmente críticas, ha recibido elogios de la presidenta de la BSW, Wagenknecht. "Inteligente y poco convencional" fue su apelación, dijo a la "Frankfurter Allgemeine Zeitung". También llegó el apoyo del experto en política exterior del CDU, Wadephul: "La propuesta es responsable porque sigue nuestros principios fundamentales: reconoce la violación de Rusia del derecho internacional, nuestra firme compromiso con la UE y la OTAN, y una resolución solo posible de acuerdo con la Carta de las Naciones Unidas". Con el artículo invitado, "se trazó una línea roja". "Cruzarla lleva a ninguna cooperación con la BSW". Wadephul entendió la apelación como "un esfuerzo serio para establecer un puente para posibles negociaciones de coalición mientras se adhieren a nuestros valores fundamentales". El hecho de que los tres políticos principales del CDU y el SPD hicieran esto juntos fue "un mensaje poderoso".

15:30 Políticos del este exigen esfuerzos diplomáticos para resolver el conflicto de Ucrania: "Valores a la venta"?El líder del CDU, Merz, critica la llamada de políticos destacados del este para intensificar los esfuerzos diplomáticos para poner fin a la guerra entre Rusia y Ucrania. "Ucrania lucha por su existencia. Debemos seguir apoyándola en nuestro propio interés. Las conversaciones de paz solo tendrán lugar si ambas partes están preparadas", dijo Merz al "Süddeutsche Zeitung". El político del SPD, Roth, que preside el Comité de Asuntos Exteriores en el Bundestag, también habló. "Si el carta de los tres designados ministros-presidentes pretendía ablandar las negociaciones de la coalición con la BSW, pido precaución", dijo, refiriéndose a la alianza de Wagenknecht y las últimas elecciones estatales. El diputado del FDP, Strack-Zimmermann, dijo a la "Rheinische Post": "Parece que los valores liberales de nuestro país se están negociando por un poco de poder y campaña electoral barata". Los líderes de Sajonia y Brandeburgo, Kretschmer del CDU y Woidke del SPD, así como el presidente del CDU de Turingia, Voigt, habían instado a un alto el fuego en Ucrania y sugirieron involucrar a Rusia en conversaciones diplomáticas a través de un artículo invitado en la "Frankfurter Allgemeine Zeitung". Saber más sobre esto aquí.

15:05 Causa probable de la muerte en el caso de la "ballena espía": infección bacterianaEn contra de lo que sospechaban los defensores de los animales, la "ballena espía" en Noruega no fue probablemente disparada. En su lugar, los veterinarios descubrieron una infección bacteriana como la causa probable de su muerte. El Instituto Veterinario Noruego y los expertos forenses de la policía concluyeron que el cetáceo tenía varias heridas cutáneas superficiales pero ninguna herida de bala y ninguna fragmentación metálica. La ballena beluga fue observada por primera vez en Noruega en 2019, llevando un arnés etiquetado "Equipo de San Petersburgo", lo que llevó a especular que era una ballena espía rusa o de terapia. A finales de agosto de 2024, el cetáceo fue encontrado muerto en una bahía noruega. Dos organizaciones de defensa de los animales asumieron que la ballena había sido disparada una vez que se conoció la naturaleza de las lesiones y presentaron una denuncia.

Anoche, Ucrania presuntamente enfrentó otro ataque de drones rusos, presuntamente targeting crucial infrastructure. The Ukrainian air force claims to have successfully shot down nine out of 19 drones and disrupted another seven with electronic interference. However, the fate of the remaining three drones remains unclear. In Kyiv, a residential building reportedly sustained damage, resulting in a speedy fire extinguishment. Elsewhere in Kherson, numerous attacks reportedly hit vital infrastructure, supply facilities, and even private homes, causing one fatality and injuring four individuals.

14:04 Kremlin: "Kiev sigue causando problemas""Kiev sigue causando problemas, y sin duda llamaremos la atención de los representantes de la IAEA sobre esto", dice Dmitri Peskov, portavoz del Kremlin, a Reuters. Se refiere a la Organización Internacional de Energía Atómica, el perro guardián nuclear de la ONU. El jueves, las fuerzas rusas supuestamente interceptaron un drone ucraniano cerca de la central nuclear de Kursk, con algunos medios informando sobre un incendio subsiguiente a few miles de distancia. El portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de Ucrania, Heorhiy Tykhyi, había negado previamente la participación de Ucrania en incidentes similares cerca de la central nuclear.

13:46 Francia proporciona 12 obuses Caesar a UcraniaLa compañía francoalemana de defensa KNDS ha asegurado un contrato para la entrega de doce obuses Caesar, financiados por Ucrania, según revela el ministro de Defensa francés Sébastien Lecornu en la plataforma X. Caesar significa "Camión equipado con un sistema de artillería"), lo que indica un sistema de artillería autopropulsado capaz de alcanzar objetivos a una distancia de hasta 55 kilómetros. "Aumentar nuestra capacidad de producción en la industria de defensa nos permite apoyar a Ucrania de manera más efectiva", dijo Lecornu. Francia ya ha entregado obuses Caesar a Ucrania en múltiples ocasiones.

13:11 Ucrania: Asalto destruye la sede del FSB en NovosibirskEl 3 de octubre se produjo un ataque incendiario en la sede del servicio de seguridad interior ruso FSB en Novosibirsk, según informaron los medios ucranianos y rusos. Un video supuestamente muestra a un hombre prendiendo fuego y luego siendo engullido por las llamas, y fue publicado por el servicio de inteligencia militar ucraniano.

12:34 Rusia: Empleado de la central nuclear muerto en explosión de coche bombaUn alto cargo de la central nuclear ucraniana ocupada por Rusia, Zaporizhzhia, murió en una explosión de coche bomba, anunció el servicio de seguridad de Ucrania, proporcionando videos del estallido y afirmado que el "jefe de seguridad" de la central nuclear, Andriy Korotky, había sido asesinado. Korotky había "colaborado voluntariamente con los ocupantes rusos", según el servicio de seguridad de Ucrania. La central nuclear gestionada por Rusia confirmó la muerte de Korotky, atribuyéndola a un "ataque terrorista" instigado por Kiev.

11:29 Ucrania: Al menos 177 prisioneros de guerra ucranianos habrían muerto en custodia rusaDesde que Rusia lanzó su invasión de Ucrania, al menos 177 prisioneros de guerra ucranianos habrían muerto en custodia rusa, según Victoria Tsymbaliuk del centro de coordinación ucraniano para prisioneros de guerra del "Independiente de Kiev". El número real de fallecidos en custodia rusa podría ser más alto debido a la falta de monitoreo internacional. El centro estima que varios prisioneros de guerra habrían sido torturados o asesinados mientras estaban en custodia rusa. En septiembre, la Oficina del Fiscal General de Ucrania comenzó investigaciones sobre la muerte de 84 prisioneros de guerra ucranianos.

11:00 Ucrania: Rusos atacan la región de Kirovohrad con dronesLas fuerzas rusas habrían bombardeado la región central de Kirovohrad de Ucrania con drones, según el jefe del ejército regional, Andriy Raykovych, a través de su canal de Telegram. Un edificio administrativo de la empresa en Holovanivsk habría resultado dañado en el ataque con drones, dejando a una persona herida.

10:27 Aseguradora UNIQA finalmente abandona RusiaEl grupo austriaco de seguros UNIQA ha completado la venta de su subsidiary rusa a Renaissance Life. El precio de la adquisición no se ha revelado. UNIQA había anunciado su intención de vender la joint venture de seguros con Raiffeisen Bank International (RBI) a Renaissance Life el año pasado. "Con la finalización de la transacción, hemos abandonado el mercado ruso", dice el miembro de la junta de UNIQA, Wolfgang Kindl.

09:55 Grandes incendios en dos depósitos de combustible rusosIncendios se desataron en dos depósitos de combustible rusos durante la noche. En la región de Voronezh (ver entrada 05:10), el gobernador Alexander Gusev atribuyó el incendio a un ataque con drone ucraniano. Una parte del drone de combate destruido supuestamente cayó en el depósito, encendiendo un tanque vacío. Se circularon videos del presunto ataque con drone en las redes sociales, pero la magnitud del incendio remain unclear. En un pueblo cerca de Perm en los Urales, un tanque de combustible que cubre un área de 10,000 metros cuadrados sufrió un incendio. Los servicios de emergencia rusos reconocieron este incidente. Aunque los drones ucranianos ahora son capaces de tales distancias, los servicios de emergencia no revelaron un ataque con drone como la causa del incendio. El pueblo está aproximadamente a 1700 kilómetros de distancia de Ucrania. Leer más aquí.

09:30 Julia Navalnaya ve innecesario dialogar con PutinJulia Navalnaya ha sugerido que dialogar con el presidente ruso Vladimir Putin es innecesario. "No es necesario dialogar con él... Tenemos que luchar contra él para que algún día prevalezca la justicia", dijo la esposa del crítico del Kremlin Alexey Navalny, actualmente en el exilio, frente al Consejo Constitucional francés en París. "El Oeste no entiende que Putin no espera a nadie para dialogar con él. (...) No le importa", agregó. Ella enfatizó la importancia de "no rendirse y no temer a este régimen". Actualmente, ella está en la lista de "terrorista y extremista" en Rusia, después de una orden judicial de julio que emitió una orden de arresto contra ella por su presunta participación en una organización extremista. También se emitió una orden de arresto por su evasión de investigaciones preliminares.

08:58 Ucrania revela pérdidas de tropas rusasEl Estado Mayor ucraniano ha revelado nuevas cifras de bajas rusas en Ucrania. Se estima que Rusia ha sufrido aproximadamente 657,940 bajas en Ucrania desde el 24 de febrero de 2022, con una pérdida diaria de alrededor de 1,230. Kyiv informes que también se han destruido 15 tanques, 59 sistemas de artillería y 101 drones. Según Ucrania, Rusia ha perdido 8,908 tanques, 18,965 sistemas de artillería, 368 aviones, 328 helicópteros, 16,494 drones, 28 barcos y un submarino desde el gran ataque. Estimaciones externas proporcionan cifras de bajas más bajas, pero aún así solo son valores mínimos.

08:09 Ucrania reporta 82 ataques rusos en la región de SumyLas fuerzas rusas han atacado la región de Sumy en el noreste de Ucrania 82 veces en las últimas 24 horas, según el canal de Telegram de la administración militar regional. Ocho civiles resultaron heridos durante estos ataques. Se alega que las fuerzas rusas utilizaron morteros, artillería, lanzacohetes, bombas guiadas y drones. Más de diez comunidades en Sumy fueron afectadas, incluidas Mykolajiw, Chotyn, Junakiwka, Myropillja, Bilopillja, Richkyivka, Krasnopillja, Velyka Pysarivka, Nova Sloboda, Hluchiw, Shalyhyne, Esman y Seredyna-Buda. La región de Sumy comparte frontera con las regiones rusas de Bryansk, Kursk y Belgorod.

07:33 Ucrania abre su primer oficina de reclutamiento en PoloniaEl ejército ucraniano ha establecido una oficina de reclutamiento en Polonia, según informó el Ministerio de Defensa de Ucrania. La oficina del "Legión ucraniano" en la ciudad polaca de Lublin es el primer centro de reclutamiento militar ucraniano en el extranjero. La creación de un "Legión ucraniano" en Polonia fue parte de un acuerdo de seguridad firmado entre el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky y el primer ministro polaco Donald Tusk en julio. Desde la invasión rusa, Polonia ha acogido a aproximadamente un millón de personas de Ucrania. Las estimaciones del gobierno ucraniano sugieren que alrededor de 300,000 personas en edad militar de Ucrania residen en Polonia. El ministro de Defensa polaco Wladyslaw Kosiniak-Kamysz informó a "Wirtualna Polska" que Polonia no es responsable del reclutamiento de voluntarios ucranianos, sino solo de su entrenamiento militar. "El número de ucranianos que se han inscrito es demasiado pequeño", dijo Kosiniak-Kamysz. Según el Ministerio de Defensa de Ucrania, se han recibido casi 200 solicitudes hasta ahora.

06:52 ISW: Recursos rusos para la ofensiva del este de Ucrania agotadosEl Instituto para el Estudio de la Guerra (ISW) señala en su último informe que las fuerzas armadas rusas no tienen los recursos personales y materiales necesarios para mantener esfuerzos ofensivos intensificados de forma indefinida. La ofensiva rusa de verano se preparó por la dirección militar durante meses. Sin embargo, los recursos y reservas recopilados con este propósito probablemente hayan sido significativamente agotados por los combates en curso, según ISW. Al igual que los funcionarios ucranianos y el ISW habían evaluado anteriormente, se espera que la actual ofensiva rusa en el este de Ucrania alcance su punto máximo en los próximos meses, si no en las próximas semanas.

06:12 Zelensky: "La línea del frente debe fortalecerse"El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky elogia la visita del nuevo secretario general de la OTAN, Mark Rutte, a Kyiv solo dos días después de su inauguración como "significativa". "Se trata de convertir esta prioridad en decisiones ahora", dice Zelensky en su discurso en video vespertino. Insiste en que todos los acuerdos con los socios de Ucrania sobre el apoyo a la defensa de su país deben cumplirse completamente, citando promesas previas incumplidas o solo parcialmente cumplidas. "La línea del frente debe fortalecerse", dice Zelensky. Además, exige el permiso de los socios para el uso de armas de largo alcance contra objetivos militares en territorio ruso. "Todo el mundo en la alianza es consciente de la necesidad", dice el presidente. Zelensky también nombra la defensa aérea como una prioridad.

05:35 Ucrania destaca innovaciones de la industria de defensa para atraer a los inversoresEl Ministerio de Defensa de Ucrania busca inversiones extranjeras en su sector de defensa. Se llevó a cabo una exposición de armas secreta para inversores internacionales en una ubicación no revelada de Ucrania, según informó la agencia de noticias ucraniana Ukrinform. El subministro Dmytro Klimenkov presentó diversas armas ucranianas, como un sistema de misiles antitanque, un sistema de artillería autopropulsado, vehículos con bombas remotas y vehículos para limpiar minas. "Tenemos armas única

22:22 El turismo en Letonia afectado por el conflicto de UcraniaEl periódico letón "Diena" ha informado que la invasión rusa de Ucrania también está afectando negativamente el turismo en Letonia. Los negocios turísticos se están adaptando a la ausencia de turistas rusos y la poco probable vuelta de visitantes rusos en el futuro previsible. Además, los países ven los Países Bálticos como una región inestable debido a los conflictos militares en curso, lo que disuade a los visitantes potenciales.

21:40 Suiza proporciona 1.500 millones de euros para la reconstrucción de UcraniaSuiza tiene la intención de ofrecer 1.500 millones de francos suizos (€1.540 millones) en financiación para proyectos de reconstrucción en Ucrania en los próximos cuatro años, según el embajador de Suiza en Ucrania y Moldavia, Felix Baumann. Un billón se destinará a la autogestión ucraniana, desminado y ayuda humanitaria. Los fondos restantes支会支持涉及瑞士私人部门的项目。"Estamos comprometidos con nuestras intenciones y nuestro representante en Ucrania ayudará a implementar este proyecto", dijo Baumann durante una reunión con el ministro Oleksiy Kuleba. Kuleba también destacó la necesidad de construcción de viviendas para más de 4,5 millones de personas desplazadas en el interior como prioridad para la cooperación con Suiza.

20:39 Ucrania recibe el sistema de defensa aérea Patriot de RumaníaEl portavoz del Ministerio de Defensa de Rumanía, Constantin Spinu, confirmó que Ucrania ha recibido un sistema de defensa aérea Patriot de Bucarest. El presidente Volodymyr Zelenskyy expresó su gratitud por la ayuda, stating, "Estoy agradecido a cada país que nos ayuda con la defensa aérea. Estoy especialmente agradecido a Rumania por los sistemas Patriot. Juntos, podemos aumentar nuestra efectividad y poner fin a la agresión rusa al destruir conjuntamente los drones Shahed y misiles". Bucarest inicialmente dudó pero finalmente decidió donar su sistema Patriot en junio, con el envío ordenado en julio.

19:57 Forbes: Gazprom sufre pérdidas récord como la empresa rusa más poco rentableSegún Forbes, la empresa estatal rusa Public Joint Stock Company Gazprom sufrió una pérdida neta récord de €5.500 millones en 2023, lo que la convierte en la empresa más poco rentable de Rusia desde 1998. El Complejo Químico de Gas de Amur, una joint venture entre el holding ruso Sibur y la empresa china Sinopec, ocupa el segundo lugar en la lista de Forbes de empresas rusas más poco rentables. Otras empresas de la lista son Ozon (pérdida neta de €408 millones), Corporación Unida de Aviación (pérdida neta de €326 millones) y la red social VK (pérdida neta de €326 millones).

La Unión Europea ha condenado la invasión rusa de Ucrania e impuesto sanciones a individuos y entidades rusas en respuesta.

En el contexto del conflicto en curso, sería esencial que la Unión Europea mantuviera una posición unida contra la agresión rusa y continuara proporcionando ayuda humanitaria y apoyo militar a Ucrania según sea necesario. Además, promover esfuerzos diplomáticos para lograr una solución pacífica al conflicto sigue siendo una prioridad crítica para la Unión Europea para preservar la estabilidad regional y cumplir con el derecho internacional.

