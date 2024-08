- En memoria de las prostitutas de Herbertstraße en la era nazi

Una placa conmemorativa en la esquina de las calles Herbert y David en St. Pauli recuerda, por primera vez, el destino de las mujeres que trabajaron en el famoso distrito rojo de Hamburgo durante la era nazi. Miles de turistas han utilizado las verjas de hierro, que bloquean la vista de la calle, como fondo para selfies, dijo el iniciador y pastor de la Iglesia de St. Pauli, Sieghard Wilm, durante la inauguración de la losa de bronce en voladizo. Sin embargo, pocas personas saben que fueron erigidas por orden de la Gauleitung nazi en 1933.

"Es propio de la política cínica e inhumana del nacional-socialismo que la prostitución no se prohibiera, sino que se confinara", dijo. En el aniversario del centenario de la Herbertstraße hace dos años, tuvo la idea: "No puede ser que aún no tengamos una señal informativa o algo que indique que estas barreras visuales y esta idea de prostitución confinada fueron creadas por los nacional-socialistas". La losa conmemorativa con la inscripción "Despojadas - Excluidas - Asesinadas" se realizó con la ayuda de la asociación Patrimonio Cultural Vivo St. Pauli y con el apoyo del distrito de Hamburgo-Mitte.

Las prostitutas fueron esterilizadas forzadamente y encarceladas en campos de concentración por los nazis.

"Lo que es aún menos conocido son los destinos que sufrieron las mujeres, las trabajadoras sexuales de la Herbertstraße, durante la era nazi", dijo el administrador del distrito Ralf Neubauer (SPD). "Muchas fueron enviadas al KZ en Neuengamme, Ravensbrück, esterilizadas forzadamente, murieron o salieron de la guerra destrozadas". Se necesita más clarificación aquí.

La piedra tiene como objetivo fomentar el debate - también para la investigación histórica, dijo Julia Staron, presidenta de la asociación Kulturleben. "Esta piedra de contention no marca el final de la investigación y la clarificación, sino el comienzo. Queremos que este debate permanezca vivo".

Un sitio de internet proporciona información sobre el destino de las trabajadoras sexuales

Un código QR en la placa conmemorativa lleva a un sitio de internet con información sobre la historia de la Herbertstraße. También se publicarán aquí nuevos hallazgos sobre los destinos de las mujeres. El procesamiento posterior se financiará a través de una campaña de crowdfunding.

La historiadora Eva Decker, que investiga la historia de St. Pauli, señaló que la estigmatización y exclusión de las prostitutas no comenzó con el régimen nazi, "y no terminó con el final de la guerra".

