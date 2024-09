- En medio del récord de Müller, la audaz estrategia bávara de Kompany entra en acción.

Los aficionados ovacionaron al récordman Thomas Müller, Vincent Kompany reconoció a todo su equipo tras un debut en la liga local victorioso. Previamente, el entrenador había demostrado valentía durante su presentación en el Allianz Arena. Al emplear una estrategia atacante audaz y desplegar a Joshua Kimmich en un papel combinado inusual, el debutante entrenador del Bayern aseguró una victoria en casa sobre SC Freiburg. El éxito de 2-0 (1-0) en el Allianz Arena y el sólido registro de seis puntos del equipo experimentado en la Bundesliga fueron bien merecidos.

El goleador Harry Kane marcó un gol desde el punto penal (38 minutos). Posteriormente, el récordman Thomas Müller selló el resultado de 2-0 como suplente (78 minutos). En el tiempo adicional, Lucas Höler de Freiburg falló en un intento de penal. Tras el pitido final, Müller fue llamado a la valla del lado sur por los espectadores, donde el de 34 años agradeció con un megáfono y sus zapatos como recuerdo. "Les dije que se esfuercen. Necesitarán algo de tiempo libre. Tenemos grandes aspiraciones este año. Parecieron complacidos con eso, y yo también", comentó Müller en el servicio de transmisión DAZN.

El gol inaugural de la temporada del inglés, quien recibió el 'Kicker' goleador del cañón antes del partido debido a sus 36 goles la temporada pasada, fue uno de los momentos clave del juego. El penal volvió a traer la eterna discusión sobre las manos en el área penal y el uso del VAR (Árbitra de Video Asistente).

Entonces, ¿qué sucedió? Kane utilizó su cabeza para disputar una batalla aérea con Max Rosenfelder, golpeando al defensor de SC en el brazo. No hubo intención de Rosenfelder. Pero su brazo estaba extendido, sí. El árbitro asistente de video Harm Osmers intervino tras la decisión de esquina del árbitro Christian Dingert.

El árbitro de 44 años revisó el incidente en el banquillo - y señaló un penal. Los jugadores y el entrenador de Freiburg, Julian Schuster, respondieron incrédulos. Kane, sin embargo, permaneció compuesto, dio un paso al frente y convirtió confiadamente su sexto penal en la Bundesliga. "Ese fue un penal absurdo. Si eso es una mano, prefiero retirarme del fútbol. Es simplemente irracional", escupió el capitán de Freiburg, Christian Günter.

Bayern encontró una resistencia persistente de un Freiburg tenaz durante un buen tiempo antes de que Thomas Müller encontrara el desempate. Y cómo lo hizo. Müller controló hábilmente el balón con su pie derecho, eludió a su defensor en el área penal y terminó efectivamente la oportunidad con su pie izquierdo.

Kompany pretendía ofrecer a los aficionados de Bayern un espectáculo entretenido en su primer partido en casa como entrenador. En consecuencia, estructuró su equipo con un énfasis en la ofensiva. "Es un partido en casa y nuestros jugadores ofensivos deben estar en el campo", dijo el belga de 38 años antes del partido en DAZN.

Kane, Musiala, Gnabry, Olise, Tel - ésa era la potencia ofensiva. Mientras tanto, en la parte de atrás, Dayot Upamecano y Min-jae Kim, quienes consistently ganaron la confianza de Kompany como defensores centrales, a menudo se encontraban sin protección. Kimmich no asumió su posición habitual de lateral derecho, sino que operó con frecuencia de manera central frente a la defensa, replicando las acciones de Raphael Guerreiro. En Múnich, las posiciones ajustadas como las de Thomas Tuchel son cosa del pasado bajo Kompany.

Müller jugó su partido número 710 para Bayern durante la carrera del récordman.

Una ovación ensordecedora de los 75,000 espectadores resonó cuando Thomas Müller fue reemplazado. Con 710 apariciones, el de 34 años ahora se convierte en el máximo récordman de FC Bayern, superando a Sepp Maier. El de 80 años fue reconocido antes del encuentro, junto con excompañeros como Uli Hoeneß, Paul Breitner o Hans-Georg Schwarzenbeck, 50 años después de la primera victoria de la Copa de Europa de Múnich en 1974. Durante sus 19 minutos en el campo, Müller fue aclamado por los aficionados de Bayern como goleador.

"Hitos como ésos no me interesan mucho", dijo Müller. "Lo que realmente importa es que hoy marqué un gol increíblemente hermoso, uno que fue técnicamente impresionante y encontró la red. Eso es lo que me da placer".

