- En medio del encuentro en la selva, ella sucumbe a una caída.

Kader Loth (51) da un buen susto a sus compañeros en "Soy una celebridad... ¡Sácame de aquí! - La batalla de las leyendas del jungle" (disponible en RTL+ el 30 de agosto a las 8:15 PM, y en RTL al día siguiente) en el día 16. Después de expresar reiteradamente sus preocupaciones sobre su salud, se desmaya inesperadamente en el campamento. "Equipo médico, levantadle las piernas. Respirad hondo", Mola Adebisi (51) y Sarah Knappik (37) acuden rápidamente a su lado.

Pero retrocedamos un poco. Kader Loth, que había estado en gran forma en la jungle hasta entonces, expresa sus preocupaciones sobre su salud a través del teléfono de la jungle: "Me siento tan agotada, tan agotada hoy - gasté toda mi energía ayer durante el desafío". También comparte sus sentimientos con Sarah y Mola mientras los demás están haciendo la tarea de la jungle, diciendo que se siente "tan enferma. Me siento tan mareada. Me siento tan desubicada". Tan pronto como lo menciona, Kader se desmaya repentinamente junto a la fogata del campamento.

Solo una broma

Sarah y Mola reaccionan rápidamente para ayudar, pero resulta ser una falsa alarma: Kader abre los ojos y grita "¡Te pillé!". "Solo estaba haciendo una broma porque nos estábamos aburriendo mientras los demás estaban ocupados...", explica su broma en una entrevista.

Las risas llenan el aire mientras Kader disfruta de su descanso en la cama, y los demás se recuperan gradualmente del susto. "Te odio. Te nominaré hoy. Eres una vieja bruja. Mi corazón", exclama Sarah - pero su enfado es más bien una broma. "Era una broma, era divertido. Todos nos reímos. Kader está bien", concluye Mola la situación con una sonrisa.

La duración de sus risas aún está por verse - después de todo, los concursantes restantes luchan por un lugar en la gran final de la jungle. Además de Kader, Mola y Sarah, Georgina Fleur (34), Danni Büchner (46) y Gigi Birofio (25) aún están en carrera por el título legendario. La final se emitirá en línea en RTL+ el 31 de agosto y en RTL al día siguiente.

