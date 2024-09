En medio de numerosos intentos, los ataques con drones están infligiendo daños a pesar de los repetidos ataques

11:16 Reunión entre Kim y Shoigu en Pyongyang

El secretario del Consejo de Seguridad de Rusia, Sergei Shoigu, tuvo una reunión con el líder norcoreano Kim Jong Un en Pyongyang. El encuentro tuvo lugar en un ambiente de confianza y camaradería excepcional, según el Consejo de Seguridad de Rusia. Se espera que esta interacción contribuya significativamente a la implementación del acuerdo de defensa firmado por Kim y el presidente ruso Vladimir Putin en junio. Según Putin, este acuerdo requiere "ayuda mutua en caso de agresión contra una de las partes contratantes". Las naciones occidentales acusan a Rusia de integrar misiles y obuses norcoreanos en su conflicto en Ucrania. Se informa que Rusia busca ayuda de naciones como China, Irán y Corea del Norte para intensificar su ofensiva en Ucrania.

10:46 Volodin acusa a NATO de instigar la guerra contra Rusia

El presidente de la Duma de Rusia, Vyacheslav Volodin, ha acusado a NATO de instigar el conflicto en Ucrania. En un mensaje en Telegram, Volodin afirma que NATO está activamente involucrada en la selección de ciudades rusas para ataques dirigidos, coordinando despliegues militares con el ejército ucraniano y dando órdenes al gobierno de Kyiv.

10:17 Munz sobre la amenaza de guerra de Putin a NATO: "La advertencia de Putin carece de credibilidad en el Oeste"

Surgen preocupaciones en el Oeste sobre una posible escalada si se autoriza a Ucrania a lanzar ataques con misiles en territorio ruso. De hecho, el presidente ruso Vladimir Putin ha vuelto a amenazar con esta situación. Sin embargo, el corresponsal de ntv Rainer Munz sugiere que múltiples factores minimizan la credibilidad del discurso agresivo de Putin.

09:42 La salud de Kalesnikava se deteriora en la cárcel

La líder de la oposición bielorrusa imprisoned Maria Kalesnikava se encuentra en estado crítico, según el relato de su hermana. Kalesnikava, que ha soportado duras condiciones de detención durante cuatro años, ahora pesa solo 45 kg a una altura de 1.75 metros, según su hermana, Tatiana Chomitsh. Chomitsh cita información de ex presidiarios y acusa a las autoridades de someter a Kalesnikava a tortura psicológica y física prolongada. El Ministerio del Interior de Bielorrusia aún no ha respondido a las solicitudes sobre las condiciones carcelarias de Kalesnikava. Kalesnikava, un símbolo destacado de la resistencia contra el presidente bielorruso Alexander Lukashenko, cumple actualmente una condena de 11 años por presunta conspiración para tomar el poder.

09:20 Acuerdo alcanzado para el despliegue de la brigada lituana

08:56 Reino Unido expulsa a diplomáticos rusos por cargos de espionaje

Rusia ha expulsado a seis diplomáticos británicos por cargos de espionaje. El FSB, la agencia de inteligencia rusa, afirma poseer pruebas de que el Foreign Office del Reino Unido está coordinando la escalada política y militar. La portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia, Maria Zakharova, acusa a la embajada británica de perjudicar intencionalmente a los ciudadanos rusos, según la agencia de noticias TASS. La expulsión podría ser una respuesta a las discusiones sobre la posible aprobación del uso de armas de largo alcance por parte de Ucrania contra Rusia. El primer ministro británico Starmer tiene previsto reunirse con el presidente Biden en la Casa Blanca más tarde hoy. Lee más aquí.

08:31 Zelensky insta a la aprobación de misiles de largo alcance para atacar posiciones rusas

El presidente ucraniano Zelensky ha abogado durante mucho tiempo por la autorización para desplegar misiles de largo alcance para atacar las instalaciones militares rusas. Estados Unidos y Reino Unido ahora están considerando esta propuesta. Sin embargo, Rusia responde rápidamente con una advertencia del presidente Vladimir Putin.

08:03 Rusia ofrece compartir su experiencia en combate contra armas occidentales

Rusia ofrece compartir su experiencia de combate contra diversas armas occidentales con sus aliados. El vice ministro de Defensa ruso Alexander Fomin declaró en una conferencia de seguridad en China que Rusia tiene experiencia valiosa en la lucha contra armas occidentales y está dispuesto a compartir esta información con sus partners. Los conflictos han dado lugar a una nueva forma de guerra, con armas rusas capaces de neutralizar la artillería occidental, según Fomin.

07:34 Servicio de Seguridad de Ucrania anuncia arrestos de sospechosos de incendio con vínculos con Rusia

Cinco personas están bajo sospecha de haber llevado a cabo ataques incendiarios en Kyiv en nombre de una agencia de inteligencia rusa, según informó el Servicio de Seguridad de Ucrania. Los sospechosos son acusados de incendiar cinco vehículos militares y distribuir panfletos para desprestigiar al ejército. El Servicio de Seguridad afirma que estos hombres llegaron a Kyiv en busca de empleo y fueron contactados por agentes rusos a través de Telegram para obtener dinero rápido. Registran sus acciones a través de grabaciones de teléfono móvil, esperando una reimbursión que nunca llega.

07:05 Rabino Jefe de Ucrania llora la pérdida de su hijo adoptivo muerto en la guerra

El Rabino Jefe de Ucrania Moshe Asman llora la pérdida de su hijo adoptivo Anton Samborskij, quien murió durante la invasión rusa. Se llevó a cabo un servicio conmemorativo en Kyiv el jueves para honrar al hombre de 32 años, quien desapareció a finales de julio y solo Recently se confirmó su muerte después de semanas de incertidumbre. Samborskij se convirtió en padre en mayo, compartió Asman en las redes sociales. Lo adoptó como huérfano a los 10 años. Su último contacto fue el 17 de julio.

06:29 Japón Testifica Circunnavegación de Aviones RusosLa Fuerza Aérea de Japón desplegó aviones de combate el jueves en respuesta a dos aviones rusos que orbitaron alrededor del país. Los intrusos no violaron el espacio aéreo japonés, según informó el Ministerio de Defensa. A lo largo de la mañana y la tarde, los aviones rusos Tu-142 se adentraron en la región sur de Okinawa desde el mar. Posteriormente, la Fuerza Militar Japonesa se puso en alerta máxima, informó el Ministerio. Los aviones rusos partieron finalmente en dirección norte, también cruzando la región disputada de las Kuriles entre Japón y Rusia. Antes esta semana, buques navales rusos y chinos iniciaron ejercicios navales conjuntos en el Mar de Japón, como parte de un ejercicio naval a mayor escala. Los aviones militares rusos visitaron por última vez Japón en 2019. Cobertura detallada disponible aquí.

06:07 Moscú Denuncia la Política de Contención de EE. UU. contra Rusia y ChinaEl viceministro de Defensa ruso, Alexander Fomin, afirmó en una conferencia de seguridad en China que EE. UU. está implementando una política de contención contra Rusia y China, según informó la agencia de noticias rusa TASS. Fomin aseguró que Moscú y Pekín apoyan la formación de un mundo justo y multipolar basado en la igualdad y el respeto mutuo. Por el contrario, el Occidente se está preparando para posibles conflictos en Asia mediante la creación de nuevos grupos de seguridad en la región.

05:27 Ucrania Acusa a Rusia de Ataque Aéreo a Buque CargueroLas autoridades ucranianas revelaron nuevos detalles sobre un presunto ataque aéreo ruso a un buque carguero civil en el Mar Negro. Se sospecha que un bombardero Tu-22 lanzó un misil anti-buque Ch-22 hacia el barco, que se encontraba más allá de las aguas territoriales ucranianas. El barco, que ondeaba la bandera de San Cristóbal y Nieves, había zarpado rumbo a Egipto transportando trigo desde el puerto sureño de Chornomorsk. Fuentes de la BBC mencionaron la ubicación del barco dentro de la zona económica exclusiva de Rumania, así como el lanzamiento de un misil Ch-31, principalmente utilizado para guerra electrónica y que causa daños explosivos mínimos en comparación con los misiles de crucero Ch-22 diseñados para disuadir a los portaaviones.

Leer más aquí.03:19 Circunstancias Desconocidas Rodean la Muerte en la Región separatista

Un soldado moldavo falleció en el cumplimiento de su deber en la línea de demarcación con la región separatista de Transnistria. El Ministerio de Defensa de la República de Moldavia confirmó que el soldado murió a causa de un disparo de su propia arma mientras realizaba sus tareas. Las autoridades policiales y los especialistas forenses están investigando el incidente. Soldados de Moldavia, Transnistria y tropas rusas han sido desplegados en esta línea de demarcación desde que estalló el conflicto tras la disolución de la Unión Soviética en 1992. En vista de esto, Moldavia tiene la intención de reintegrar Transnistria en su territorio. Los incidentes en esta línea de demarcación son poco frecuentes.

02:18 Primer Ministro del Reino Unido Reafirma la Resistencia contra la Involucración Rusa

El primer ministro del Reino Unido, Keir Starmer, culpó al presidente ruso Putin por acusar a las naciones occidentales de instigar ataques en territorio ruso a través de la distribución de armas. "Ukraine tiene el derecho a la defensa propia", afirmó Starmer. El Reino Unido apoya este derecho y ofrece asistencia en tales contextos. Sin embargo, Starmer enfatizó que el Reino Unido no busca el conflicto con Rusia; la participación en el conflicto no es en absoluto una intención.

01:09 Antiguo Embajador de EE. UU. Sugiere una Política de Ucrania Más Assertiva de Harris

Según el antiguo embajador de EE. UU. en Ucrania, William B. Taylor, si la candidata demócrata Kamala Harris ganara la presidencia, es probable que abogue más enérgicamente por la causa de Ucrania. Demostrado anteriormente, dijo, Harris ha demostrado una postura más afirmativa en various issues compared to Biden, including decisions regarding HIMARS, Abrams, and F-16 combat jets, as well as allowing Ukraine to strike deep into Russian territory.

00:27 Zelensky Elogia a Estonia por la Ayuda Militar

El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky recibió en Kyiv al presidente estonio Alar Karis, expresando su agradecimiento por la oferta de ayuda militar de Estonia. Estonia ha prometido destinar el 0,25% de su PIB anual para apoyar los gastos de defensa de Ucrania. Las discusiones trataron sobre la reconstrucción de Ucrania y su camino hacia la membresía de la UE. Además, el primer ministro de Letonia, Evika Siliņa, prometió más ayuda durante un encuentro posterior con Zelensky.

23:19 El BND no Está Obligado a Revelar el Análisis Militar a un Periodista

Según el Tribunal Administrativo Federal, el Servicio de Inteligencia Federal (BND) no está obligado a divulgar información sobre si describieron una victoria militar ucraniana como difícil o imposible en conversaciones privadas. Además, los medios de comunicación involucrados en estas conversaciones no tienen obligación de ser divulgados. Esta decisión se tomó tras una solicitud urgente de un editor de periódico. Sin embargo, el BND debe divulgar el número de conversaciones de fondo confidenciales sobre la situación militar en Ucrania este año, según lo establecido en la decisión del tribunal. El caso surgió de un artículo de periódico de mayo que informaba sobre las acusaciones de un político de la CDU sobre la diffusion del BND de una evaluación negativa de la situación militar en Ucrania para influir en la opinión pública.

22:06 Políticos de la coalición avalan el uso de armas de largo alcance contra RusiaLos políticos de la coalición gubernamental están a favor de conceder a Kiev el permiso para utilizar armas de largo alcance contra objetivos rusos. El experto en política exterior del SPD, Michael Roth, le dice a T-Online que es justificado y conforme al derecho internacional bombardear finalmente objetivos militares en Rusia con cohetes occidentales de largo alcance. Roth sugiere como posibles objetivos rusos para la artillería de largo alcance los aeródromos militares, los centros de mando o las bases de lanzamiento. Desde estas bases, Roth explica que se lanzan "ataques crueles contra objetivos civiles ucranianos" y pueden ser detenidos allí de manera más efectiva. El presidente del comité de defensa, Marcus Faber de la FDP, cree que la aprobación para bombardear aeropuertos militares rusos con armas de largo alcance como ATACMS y Storm Shadow es sobrevenida. El político verde Anton Hofreiter destaca que Rusia ha estado terrorizando diariamente a la población civil ucraniana con ataques de cohetes contra hospitales, edificios residenciales y el suministro de energía. Para proteger a la población civil ucraniana, se debe permitir a las fuerzas militares golpear bases militares en suelo ruso con armas de largo alcance.

21:35 Vance habla sobre las ideas de Trump sobre UcraniaEl candidato a vicepresidente republicano J.D. Vance cree que el plan de Donald Trump para poner fin a la guerra rusa podría incluir la creación de una zona desmilitarizada entre Ucrania y Rusia. Vance comparte esta perspectiva en una entrevista con el productor de televisión Shawn Ryan, señalando que Trump podría invitar a rusos, ucranianos y europeos a la mesa para explorar la posibilidad de una solución pacífica. "Creo que podría llegar a un acuerdo muy rápidamente", afirma Vance. Trump ha expresado públicamente su empatía hacia el presidente ruso Vladímir Putin y ha criticado la ayuda de EE. UU. a Ucrania. El expresidente también afirma que podría poner fin a la guerra en solo 24 horas si fuera elegido. Sin embargo, Trump no proporciona detalles específicos para su plan propuesto.

21:03 "Somos rusos. Dios está con nosotros" - Manifestación fascista en San PetersburgoA pesar de no tener una autoridad superior que los contradiga, los nacionalistas y fascistas rusos que marchan por San Petersburgo gritan "Somos rusos. Dios está con nosotros". La ocasión para esta manifestación es la celebración del traslado de las reliquias de Alejandro Nevski, considerado un héroe nacional y santo de la Iglesia Ortodoxa.

20:28 Propaganda rusa: "El Océano Atlántico es nuestra barrera ideal"El popular presentador de televisión ruso Vladímir Solovyov expresa su creencia de que Rusia debe aspirar a más que a la conquista de Ucrania. Solovyov sugiere que el Océano Atlántico es la "barrera ideal", implícitamente sugiriendo que las tropas rusas estarían perfectamente en Berlín, Lisboa, Madrid o incluso París. Cuando se le recuerda de la población rusa limitada, Solovyov responde apasionadamente: "Los hermanos bielorrusos están con nosotros". Alternativamente, también se podría buscar apoyo en China.

20:01 Voluntarios británicos se preparan para el inviernoMuchas casas ucranianas que han logrado resistir los bombardeos quedan con ventanas rotas; una situación desalentadora a medida que se acerca el invierno. La ONG británica "Insulate Ukraine" está abordando este problema viajando a zonas de conflicto para instalar ventanas temporales.

