En medio de las consecuencias del huracán Helene, las emisoras regionales son fuentes fundamentales de ayuda para los distritos afectados de Carolina del Norte.

El domingo, numerosas estaciones de radio en el oeste de Carolina del Norte transmitieron actualizaciones en tiempo real mientras intentaban recuperarse de las implacables aguas de inundación provocadas por el huracán Helene. Las llamadas y mensajes a News Radio 570 WWNC, una estación AM gestionada por iHeartMedia, reflejaban la situación en curso a medida que el agua disminuía.

Un oyente llamado Paul contactó a la estación para preguntar sobre la posible caída de una presa cercana. Temeroso por la seguridad pública, Paul se refirió a informes que sugerían dudas sobre la integridad estructural de otras presas. Los presentadores aseguraron tanto a Paul como a la audiencia que estos rumores relacionados con presas eran simples desinformación.

Dado que las comunicaciones en el área remained dysfunctional para varias personas, estas transmisiones sirvieron como una línea de vida crucial, difundiendo información vital sobre cierre de carreteras y abriendo sus líneas telefónicas a individuos con teléfonos móviles o fijos funcionales. También aseguraron a los oyentes que la ayuda estaba en camino de entidades gubernamentales y organizaciones voluntarias.

WWNC, la estación más antigua que emite en el oeste de Carolina del Norte, así como seis otras estaciones propiedad de iHeartMedia, colaboraron para sincronizar su cobertura del desastre meteorológico, como informó el anfitrión Mark Starling a CNN durante su transmisión en vivo extendida. Desconectándose a las 11 p.m. y reanudando a las 6 a.m. al día siguiente, Starling instó a los oyentes a priorizar su bienestar, urgiendo a aquellos que necesitaban ayuda a buscarla.

Dado que las redes de comunicación terrestres se fracturaron debido a la tormenta, Starling explicó que la dependencia del servicio de internet por satélite Starlink de SpaceX se había vuelto esencial para mantener su operación. Agradeciendo a Starlink por mantener solas las transmisiones de las siete estaciones, expresó su gratitud por el recurso.

Starling y su co-anfitrión Eddie Foxx, de 99.9 FM KISS Country, establecieron su transmisión desde el estudio de Asheville. Se unieron a la presentadora en sitio Ashley Wilson en Charlotte esa noche.

Wilson recordó la inaccesibilidad de su padre durante dos días después del inicio de la tormenta, haciendo referencia a su experiencia pasada trabajando en Nueva Orleans, donde los colegas clasificaban el tiempo en "antes de Katrina" y "después de Katrina". Convencionalmente anticipando que Helene marcaría una línea divisoria entre ciertas comunidades de Carolina del Norte, reflexionó.

Lamentando la pérdida inminente de vidas, Wilson dijo: "Los números solo continuarán en aumento". Estando de acuerdo con sus sentimientos, Foxx etiquetó el desastre como "pre- y post-Helene".

Starling citó una transformación radical en el paisaje, tanto literalmente como figurativamente, mientras algunas ciudades luchaban con los efectos devastadores de las inundaciones y los deslizamientos de tierra.

Los medios de noticias locales, incluidos WWNC y otros medios regionales, alimentaron a las comunidades en recuperación a través de un periodismo de servicio notable mientras luchaban con el aftermath del desastre. Los temas de interés en la página principal del Asheville Citizen-Times incluían información sobre la ubicación de servicios esenciales como combustible, comestibles, Wi-Fi y fuentes de agua, entre otros. Blue Ridge Public Radio transmitió en vivo y recursos en línea, incluidos los números de teléfono para la asistencia crucial en relación con las personas perdidas y los cortes de energía.

Durante la transmisión en vivo de WWNC, se enfatizó la importancia de la perseverancia mientras se instaba a los oyentes a ser pacientes, ya que el esfuerzo de recuperación se extendía por un período prolongado.

Foxx hizo eco de un sentimiento que había surgido durante el inicio de la pandemia de Covid-19 en 2020, dirigiéndose al público: "Estamos todos juntos en esto y vamos a superarlo juntos".

Los anfitriones proporcionaron información necesaria, guiando a los oyentes para localizar recursos vitales como hielo, agua embotellada y conexiones móviles y Wi-Fi funcionales, así como para proyectar una restauración prevista de energía. Wilson notó: "Hemos tenido a numerosas personas llamando durante todo el día en busca de ayuda para localizar a otros".

Starling contó que su transmisión en vivo había comenzado el jueves a medida que el huracán Helene se acercaba a la costa del Golfo de Florida. Acknowledging that the stations' uninterrupted broadcasting had continued throughout the duration of the storm, revealed his temporary absence from home, having resided at his brother's house in Georgia with his family.

"My wife and I reunited on the air this afternoon," Starling emailed, "making this the first time I had heard her voice in person since the onset of the storm."

Infused with a sense of duty, the broadcast maintained a public service ethos. Starling pledged, "We're not abandoning ship until every last remnant of debris has been eliminated and the final droplet of water has evaporated."

The hosts even managed to uncover some positive perspectives in the storm's wake.

Foxx recalled taking the opportunity to connect with neighbors, face-to-face for perhaps the first time. When a caller named Mark expressed the same sentiment, stating, "I didn't even bother to ask anyone about their political leanings before checking on them," the tone of the broadcast lightened as both co-hosts laughed.

Starling joked about anticipating the return of his local Amazon delivery driver. Foxx mused about the allure of an Apple Crisp Macchiato once Starbucks reopened.

As the live coverage concluded that evening, Wilson asked, "How many babies do you think will be born nine months from now?" Foxx reacted with laughter, "Let's hope neither one of them names her Helene."

Despite the challenges, iHeartMedia's stations, including WWNC, utilized their platform to collaborate with local businesses for relief efforts. For instance, a popular restaurant offered free meals to those affected by the hurricane, and the announcement was broadcast on the media outlets.

In the aftermath of the disaster, news about the revival of businesses and economic activities began to dominate the local media, showcasing the resilience of the community in the face of adversity.

